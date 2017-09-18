Минфин позволит регионам снижать налог на прибыль для компаний с оборотом в 150–500 млн рублей

Минфин подготовит предложения, которые позволят региональным властям понижать налог на прибыль для предприятий с годовым оборотом от 150 млн до 500 млн руб., заявил министр финансов Антон Силуанов на форуме «Опоры России».

«Мы считаем, что можно было бы законодательно дать право субъектам прописать это на уровне федерального законодательства, что ставки налога на прибыль для предприятий, находящихся в промежутке от 150 млн до 500 млн руб. оборота, могли бы быть пониженными. В принципе эти решения могли бы принимать субъекты РФ, которые заинтересованы развивать у себя на территории малые и средние предприятия», – сказал он.

По его словам, такие предложения сейчас будут готовиться в налоговый пакет, который будет вступать в силу с 1 января 2019 г.

Силуанов отметил, что это делается для того, чтобы решить проблему в разности налогообложения между малым бизнесом (с оборотом 150 млн руб. в год) и средним бизнесом.

Кроме того, по его словам, нужно упрощать отчетность для среднего бизнеса. «Сегодня отчетность для малых предприятий практически совсем упрощена. И мы видим возможность упрощения отчетности для малых предприятий, которые достигли 150 млн руб. оборота по году. Тоже можно сделать для компаний с оборотом от 150 млн до 500 млн руб. упрощение по предоставлению в налоговые органы и, может, статистические органы отчетности для того, чтобы она не обременяла и снижала бы издержки малого бизнеса на ведение такой отчетности», – заявил Силуанов.