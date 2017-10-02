Кипр стал лидером ЕС по снижению безработицы в августе

Уровень безработицы на Кипре в августе опустился до 10,7% по сравнению с 13,1% годом ранее, по данным Eurostat. Это стало самым сильным снижением безработицы в Евросоюзе. Однако Кипр занял пятое место по ее величине в блоке и четвертое место – в еврозоне. При этом число безработных на острове в августе не изменилось по сравнению с июлем и составило 46 000 человек.

В среднем по ЕС уровень безработицы в августе был равен 7,6%, а в еврозоне – 9,1%. Оба показателя за год улучшились, опустившись с 8,5% и 9,9% соответственно. Самый высокий уровень безработицы был зафиксирован в Греции (21,2%), за ней следуют Испания (17,1%) и Италия (11,2%). Самая лучшая ситуация с занятостью в еврозоне наблюдалась в Германии (3,6%), а среди стран ЕС – в Чехии (2,9%).