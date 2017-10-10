Россия выделит Южной Осетии более 6 млрд рублей в 2018 году

России предоставит Южной Осетии более 6 млрд руб. финансовой помощи в 2018 г., рассказала «Интерфаксу» министр финансов республики Аза Хабалова.

«Финансовая помощь со стороны России составит 6 17 100 000 руб. Из этой суммы на текущее содержание будет выделено 4 498 500 000 руб. и 1 518 600 000 - на реализацию инвестпрограммы», - уточнила она.

По ее словам, собственные доходы республики в 2018 г. по прогнозам минфина Южной Осетии составят около 1 млрд руб.

На 2017 г. сумма госбюджета республики составила 8 млрд 186 млн руб. Из этих средств 7,266 млрд руб. представила Россия в качестве финансовой помощи. «89% наших доходов - это финансовая помощь Российской Федерации и 11% - собственные доходы», - уточнила министр.