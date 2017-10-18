Инфляция в России шестую неделю подряд держится на нуле

Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
В России шестую неделю подряд инфляция держится на нулевом уровне. Потребительские цены с 10 по 16 октября не изменились, об этом говорится в докладе Росстата.
С начала года потребительские цены увеличились на 1,7%. Ранее Росстат сообщил, что в сентябре дефляция в России была на уровне 0,1% после рекордной за всю историю наблюдений дефляции в размере 0,5% в августе.
С 10 по 16 октября куриные яйца подорожали на 1,9%, молочные продукты и сыры – в среднем на 0,2%. При этом стоимость сахарного песка снизилась на 1,3%, гречка подешевела на 0,6%, чай, пшено и мука – в среднем на 0,2-0,3%.
Рост цен на овощи и фрукты в среднем составил 1,5%, огурцы и помидоры подорожали на 15,3 и 11,2% соответственно. В свою очередь капуста, лук, морковь и яблоки подешевели на 1,0-1,8%, картофель – на 0,2%. Цены на бензин не изменились, на дизельное топливо - выросли на 0,2%.
Реальные располагаемые денежные доходы россиян с января по сентябрь этого года снизились на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. Как сообщает Росстат, в сентябре реальные доходы снизились на 0,3%, на столько же снизился показатель и в августе, а в июле было зафиксировано падение на 1,6%.
1917–2017: Наследственные болезни российской экономики
Если в начале ХХ в. российская экономика была сопоставима по размеру с экономиками других ведущих стран, то за прошедшее столетие отстала от большинства из них
1/24
Е. Разумный / Ведомости
Госкапитализм, характерный для современной российской экономики (на фото – руководители ведущих госкомпаний), был присущ ей и в начале индустриального развития. Сергей Витте (министр финансов в 1892-1903 гг. и премьер-министр в 1903-1906 гг.), которого можно считать аналогом сегодняшнего управленца-технократа, был убежден: при самодержавии ускоренное развитие промышленности возможно только за счет интенсивного использования казенного хозяйства
2/24
Илья Репин, «Портрет С. Ю. Витте», 1903 г.
Еще Наполеон назвал Англию «нацией мелких лавочников», и Витте указывает на эту особенность, отличающую ее от России. «В России по условиям жизни нашей страны потребовалось вмешательство в самые разнообразные стороны общественной жизни, что коренным образом отличает ее от Англии, например, где все предоставлено частному почину и личной предприимчивости и где государство только регулирует частную деятельность», - писал он Николаю II
3/24
Евгений Леонов / РИА Новости
В свою очередь, Совет съездов представителей промышленности и торговли указывал на «искусственность экономического развития, заключавшуюся прежде всего в необычайном попрании народной самодеятельности. <…> Власть и вмешательство чиновников становились в экономической жизни страны все более невыносимыми». На фото: ул. Петровка, начало ХХ в.
4/24
РИА Новости
Проблему позднее признают на высшем уровне. В 1914 г. финансовая комиссия Государственного совета указывала на «устарелость законов о промышленности и на излишние стеснения, испытываемые предпринимателями в разных областях промышленной деятельности. Между тем ее успешное развитие возможно лишь при условии предоставления широкого поприща личной инициативе и при отсутствии ограничений, тормозящих частные начинания в области торговли и промышленности»
5/24
В России вплоть до 1917 г. сохранялась разрешительная система акционерного учредительства, тогда как в странах Западной Европы действовала явочная, не зависевшая от чиновничьего «усмотрения»
6/24
1890-е гг. были десятилетием «беспримерного промышленного роста: российские темпы оцениваются как самые высокие в тогдашнем мире», указывает историк Ричард Пайпс. После хаоса, вызванного войной с Японией и революцией 1905-1907 гг., экономика снова стала быстро расти в начале 1910-х гг. Несмотря на это, ее положение в мире оставалось скромным
7/24
Россия накануне Первой мировой войны (данные за 1913 г. наилучшим образом характеризуют состояние экономики и служат базой для сравнения) – это все еще преимущественно аграрная экономика
8/24
Россия – второй в мире после США производитель «четырех главных хлебов» (пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы). Однако урожайность оставляет желать лучшего: в США в 1913 г. на 98,8 млн человек населения собрано 5,359 млн пудов (87 890 т), а в России – 4,203 млн пудов (68 900 т) на 175,1 млн человек. За столетие ситуация мало изменилась (см. график)
9/24
Как сегодня на нефть и газ приходится 54% доходов от экспорта товаров (по данным ЦБ за 2016 г.; до обвала цен на нефть было около 70%), так в начале XX в. главной статьей экспорта были зерновые
10/24
Сергей Прокудин-Горский / LOC
И это порождало схожие проблемы. «Возможно, <…> что осенний вывоз хлебов покроет минусы первых месяцев года; однако чрезвычайная неустойчивость наших урожаев не позволяет дать вполне успокоительный ответ. <…> Повсеместные почти засухи могут лишить Россию главного источника ее покрытий на международном рынке – ее хлеба», – отмечал Совет съездов представителей промышленности и торговли в июле 1914 г.
11/24
Жуков В. / ТАСС
Столь же слабо дифференцированы доходы бюджета. Весь XIX в. и в начале XX в. он сводился с дефицитом, который покрывался в основном займами. Получить профицит удалось лишь в начале 1910-х гг. прежде всего за счет винной монополии, введенной в 1895 г., а также ускорения экономического роста
12/24
Поступления от продажи крепких напитков выросли с начала века в 7,5 раза и в 1913 г. принесли казне почти столько же, сколько все прямые и косвенные налоги. Бюджет называли «пьяным». Эта статья вместе с доходами от эксплуатации казенных железных дорог (более 40 000 из 70 000 верст общероссийской сети) дали 50,1% бюджетных доходов (в 1900 г. – 28,2%)
13/24
Структуры расходов в 2016 г. и 1913 г. удивительно похожи. Большие траты на оборону, полицейский и госаппарат. Но сравнения условны. Так, в 2016 г. просто объединены статьи «Общегосударственные вопросы» (6,7%; финансирование администрации президента, правительства, Думы, таможни, судов и т. п.) и «Нацбезопасность и правоохранительная деятельность» (11,6%; помимо полиции – внутренние войска, ФСИН, ФСБ, МЧС). А врачебно-санитарным делом в начале ХХ в. ведало МВД
14/24
Сумма непроизводительных статей в 69,2% (73% минус расходы на научные исследования в каждой из них) сегодня выше, чем в царской России, где не было пенсионного и соцобеспечения. А вот доля просвещения в 1913 г. больше, чем сегодня – образования, даже если к последнему прибавить статью «Культура, кинематография» (0,5%)
15/24
Library of Congress
Война расстраивает бюджет. Царь по моральным соображениям вводит «сухой закон», нет налогов с потерянных территорий и т. д. Раздувается военный бюджет, финансируемый только займами. Повышаются налоги и сборы, водятся новые. В 1914-1916 гг. расходы выросли на 2 млрд руб. (на столько же – в 1881-1913 гг.). Рост их и доходов в 1916 г. во многом объясняется инфляцией и фактической девальвацией
16/24
Financial Times, март 1913 г.
Хотя введенный в 1897 г. золотой стандарт, обеспечивший устойчивость денежного обращения и курса рубля (около 9,5 за фунт стерлингов) номинально сохраняется, рыночный курс рубля к февральской революции – 17 за фунт. На фото: курсы валют в Financial Times 6 марта (в России – 21 февраля) 1917 г.; у валют других стран, в том числе воюющих, рыночный курс близок к номинальному
17/24
Лукомский Г. К., «Современный Петроград», Петроград, 1916 г.
В России был хорошо развит финансовый сектор. Действовали государственные и частные кредитные учреждения, а также муниципальные и сословно-корпоративные. Главными центрами коммерческого кредитования были Петербург (13 акционерных коммерческих банков), Москва (семь), Варшава (пять), Рига (три), Одесса и Лодзь (по два)
18/24
Financial Times, март 1913 г.
С конца XIX в. крупнейшие российские банки были тесно связаны с европейскими: к 1914 г. у них было 17 заграничных филиалов, в том числе пять в Париже, по три в Лондоне и Берлине. Ведущие столичные банки участвовали в международных консорциумах, которые размещали процентные и дивидендные бумаги, выпускавшиеся за рубежом. На фото: реклама в FT 6 марта 1917 г.
19/24
На российских биржах котировались гособлигации других стран: на сумму 124 млн руб. (0,7% от общей суммы ценных бумаг на биржах России), по данным на 1 января 1914 г. Российские гособлигации котировались в Лондоне и Париже, на Парижской бирже торговались акции компаний, например Товарищества нефтяного производства Лианозова и сыновей (на фото)
20/24
Financial Times, март 1913 г.
Революцию союзники России восприняли как открытие окна возможностей. «Новому правительству придется преодолеть множество серьезных проблем и препятствий. Но нельзя недооценивать невероятное значение одного из важнейших событий в мировой истории. <…> Все указывает на колоссальные возможности в развитии торговли с Россией», – писала FT 21 (8) марта 1917 г. в статье «Рассвет новой эры. Как могут заработать британские торговцы» (справа)
21/24
Конец этим планам положил большевистский переворот в октябре и разгон всенародно избранного Учредительного собрания. Государство установило тотальный контроль над экономикой и личной жизнью граждан. А частная собственность, предпринимательство и рыночные способы ведения хозяйства стали анафемой для коммунистической власти
22/24
Д. Абрамов / Ведомости
Возвращение России на рыночные рельсы постепенно сменилось в XXI в. огосударствлением экономики, стагнацией, милитаризмом, подавлением политических и гражданских свобод. «Свою возраставшую экономическую силу общество не в состоянии было обратить в гарантии личных свобод, потому что все рычаги управления находились в руках самодержавия», - пишет Ричард Пайпс в книге «Собственность и свобода»
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Авиакомпания iFly готова трудоустроить 260 сотрудников «ВИМ-авиа». Речь идет о вакансиях командиров воздушного судна, вторых пилотов и бортпроводников, сообщили в Росавиации.
В свою очередь «Аэрофлот» готов взять на работу 249 сотрудников «ВИМ-авиа», а «Уральские авиалинии» - 161 человека. «Азимут» может предложить 40 вакансий.
«ВИМ-авиа» заявила о прекращении полетов из-за нехватки денег и приостановки обслуживания в аэропортах 25 сентября. Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту преднамеренного банкротства перевозчика.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Instagram, что российская экономика «под руководством нашего национального лидера Владимира Путина» двигается «по пути роста и развития». «Нужно быть сверхслепым, чтобы это не видеть!» - отметил он.
Кадыров напомнил, что недавно у российского лидера прошла «очень плодотворная встреча» с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Также, по мнению главы Чечни, «важной является встреча с руководителями крупнейших концернов Германии».
7 октября Владимиру Путину исполнилось 65 лет. Среди прочих российского президента поздравил Рамзан Кадыров, который подчеркнул, что относится в нему «с сыновней почтительностью». В честь юбилея Путина глава Чечни устроил также российско-итальянский футбольный матч в Грозном.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
В Российской государственной библиотеке хранится экземпляр диссертации министра культуры Владимира Мединского. Доступ к работе министра открыт для всех, кто имеет читательский билет, рассказали в пресс-службе библиотеки.
«Вы можете приехать в Химки, где хранится обязательный экземпляр диссертации, вы можете с ним ознакомиться», - уточнили в учреждении, добавив, что каких-либо ограничений относительно доступа к диссертации не существует. Как уточнили в пресс-службе, имеющийся экземпляр не оцифрован, так как он появился в библиотеке в 2011 г. На тот момент закон об обязательном экземпляре в электронном виде еще не вступил в силу.
Автореферат диссертации (сокращенный вариант работы) хранится в здании библиотеки на Воздвиженке.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Министерство здравоохранения России подготовило и внесло в кабинет министров новую концепцию по сокращению курения табака до 2022 г. Об этом министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала в среду на форуме Всемирной организации здравоохранения по борьбе с неинфекционными заболеваниями.
По ее словам, концепция «включает в себя меры, направленные на ограничение в том числе средств электронной доставки никотина» (цитата по ТАСС).
Проект антитабачной концепции подразумевает под собой поэтапное повышение налога на табачные изделия, увеличение ставок акцизов до среднего уровня стран Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также введение налога на сигареты. Предполагается, что к 2025 г. распространенность потребления табака среди населения должна снизиться с 33 до 25%.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов на закрытой панельной сессии клуба в Сочи задал спикеру Госдумы Вячеславу Володину вопрос о заявлении комитета министров Совета Европы по поводу допуска оппозиционера Алексея Навального к президентским выборам. По словам присутствовавшего на встрече политолога Алексея Чаадаева (советник спикера Госдумы), Володин рассказал, что было два решения европейского суда о том, что ни одно, ни другое дело не является политическим и предложение комитета - неуважение к российским законам, так как по ним дважды судимый человек не может принимать участие в выборах.
Володин напомнил, что комитет Европы участвовал в выработке решений по последним санкциям и «навязывал фигуру Навального одновременно с решением о продлении санкций». «Навальный - как вид санкции против России», - пересказал Володина политолог. По мнению спикера, европейские коллеги сами «политизируют» эту тему.
Также Володина спросили о взаимодействии с конгрессом США. По словам спикера, это вопрос взаимного двустороннего движения и российский парламент «открыт», американский настроен против. По словам участника встречи, Володин напомнил, что США - одна из немногих стран, решивших не принимать участие в последнем Межпарламентском союзе (МПС). Спикер напомнил, что более 150 стран приехали на МПС и «все выстраивают общение, а США - нет». Володин отметил, что «в Европе сейчас нет места для дискуссий».
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Замоскворецкий суд Москвы вернется к слушаниям по существу уголовного дела в отношении бывшего министра Алексея Улюкаева 31 октября. Об этом сообщила в среду «РИА Новости» пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.
Она пояснила, что заседание перенеслось на 31 октября в связи с тем, что судья ушла на оглашение приговора по другому делу.
Улюкаев обвиняется в вымогательстве у предправления «Роснефти» Игоря Сечина взятки в размере $2 млн за положительное заключение Минэкономразвития по приватизации «Башнефти». Экс-министр свою вину не признает.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Партия из 500 силиконовых браслетов, которые обладают функционалом транспортной карты «Тройка», была распродана за три с половиной часа. Новая партия появится в конце октября. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе столичного метрополитена.
Первая партия браслетов начала продаваться в среду на станциях «Пушкинская», «Маяковская» и «Трубная». Браслеты позволяют оплатить проезд везде, где работает карта «Тройка»: в метрополитене, на Московском центральном кольце (МЦК), в наземном транспорте.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Басманный суд Москвы санкционировал арест главного конструктора МВД России Андрея Нечаева до 17 декабря, передает RT.
Нечаев был арестован по ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями).
По информации источников RT, его задержали на международной выставке «Интерполитех-2017». После задержания он был допрошен.
Нечаев на данный момент временно исполняет обязанности руководителя Научно-производственного объединения «Спецтехника и связь», подконтрольного МВД России.
Чем удивил «Интерполитех-2017»
Евгений Разумный / Ведомости
17 октября 2017 г. открылась 21-ая Международная выставка средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2017»
1/23
Евгений Разумный / Ведомости
Выставка расположилась на ВДНХ в павильоне №75
2/23
Евгений Разумный / Ведомости
На площадках перед павильоном проходят показательные выступления специальных подразделений МВД России, Росгвардии, пилотажной группы «Каскад» ГИБДД России и кинологической службы
3/23
Евгений Разумный / Ведомости
Организаторами выступили МВД, ФСБ и Росгвардия
4/23
Евгений Разумный / Ведомости
Показательные выступления на церемонии открытия выставки
5/23
Евгений Разумный / Ведомости
Показательные выступления Росгвардии
6/23
Евгений Разумный / Ведомости
Кинологическая служба
7/23
Евгений Разумный / Ведомости
Экспозиция выставки разместилась на площади в 24 800 квадратных метров
8/23
Евгений Разумный / Ведомости
Около 500 компаний из 15-ти стран представляют новейшую технику и перспективные разработки, сообщает ТАСС
9/23
Евгений Разумный / Ведомости
Одним из участников выставки стала Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России. Служба представила более 80 стендов с продукцией, изготовленной осужденными, а также экспозицию по истории уголовно-исполнительной системы
10/23
Евгений Разумный / Ведомости
Среди сделанной руками осужденных продукции – детские игровые комплексы и садово-парковая мебель, специальный автомобильный транспорт, продукты питания
11/23
Евгений Разумный / Ведомости
Робот «Федор» на стенде «Андроидная Техника»
12/23
Евгений Разумный / Ведомости
Детектор купюр
13/23
Евгений Разумный / Ведомости
Многоцелевой беспилотный вертолёт G-Air S-100 на стенде «Горзионт»
14/23
Евгений Разумный / Ведомости
Стенд «Швабе»
15/23
Евгений Разумный / Ведомости
Бронежилет для служебной собаки
16/23
Евгений Разумный / Ведомости
Посетители на стенде МВД России
17/23
Евгений Разумный / Ведомости
Спецавтомобили, выполненные на базе нового коммерческого грузовика УАЗ «Профи», на стенде Ульяновского автозавода
18/23
Евгений Разумный / Ведомости
Спецсредства на одном из стендов
19/23
Евгений Разумный / Ведомости
Посетители у стенда конструкторского бюро «Датакам»
20/23
Евгений Разумный / Ведомости
Стенд МЧС России
21/23
Евгений Разумный / Ведомости
На стенде компании «Присско» собака «Гувоша» демонстрирует возможности сигнализации
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
В Росздравнадзоре рассказали, что реабилитационный центр «Феникс», в котором, по информации СМИ, проходил лечение актер Дмитрий Марьянов, не имеет медицинской лицензии, передает «РИА Новости».
«В нашем реестре нет информации, то есть они не имеют лицензии на осуществление медицинской деятельности», — пояснили в пресс-службе ведомства. Центр имеет лицензию только на оказание социальной помощи.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что актер лечился от алкоголизма в подмосковном медицинском центре. Агент Марьянова говорила, что в центре он проходил лечение из-за проблем со спиной.
Марьянов скончался три дня назад. Ему было 47 лет. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
Личный архив
На 48-м году жизни умер актер театра и кино Дмитрий Марьянов. «У Марьянова оторвался тромб, однако его не успели довезти до больницы. Актер умер в машине скорой помощи по дороге в больницу подмосковной Лобни», – заявила его представитель Алевтина Кунгурова
1/8
Вадим Тараканов/ТАСС
Марьянов сыграл в таких фильмах, как «Одержимый», «Охота на гения», «Как выйти замуж на миллионера», «Взрослая дочь, или Тест на…», «Графиня де Монсоро» и других. На фото с супругой Ксенией и дочерью Анфисой, 2016 г.
2/8
Михаил Фомичев / РИА Новости
Актер сотрудничал с «Квартетом И» и снялся в фильме «День радио». На фото Ростислав Хаит, Леонид Барац и Дмитрий Марьянов (слева направо) принимают участие в юбилейном концерте театра «Квартет И» «День радио – 10 лет»
3/8
Илья Питалев / РИА Новости
Фигуристка Ирина Лобачева и актер Дмитрий Марьянов во время выступления на гала-концерте российского шоу «Ледниковый период»
4/8
Кадр из фильма «Дорогая Елена Сергеевна»
В 15-летнем возрасте Марьянов снялся в школьной драме режиссера Эльдара Рязанова «Дорогая Елена Сергеевна»
5/8
Александр Саверкин / ИТАР-ТАСС
Дмитрий Марьянов (слева) на съемочной площадке телевизионного художественного фильма Усмана Сапарова «Телохранительница»
6/8
Личный архив
Марьянов на спектакле «Ladies night. Только для женщин» в Театре Моссовета. Также актер играл в Ленкоме
7/8
Владимир Песня / РИА Новости
Марьянов на ежегодной благотворительной акции «Стань Первым!», 2017 г.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Ксения Собчак не ответила на вопрос о приемлемом результате на выборах и не назвала оценку затрат на свою предвыборную кампанию, выступая в эфире телеканала «Дождь». По мнению Собчак, важна не доля проголосовавших за нее, а то, что это будут миллионы россиян.
По ее словам, ее кампанию готовы профинансировать «десятки бизнесменов». «Я призываю их сделать заявление и публично себя назвать... Мой главный козырь с точки зрения финансирования - огромное количество бизнесменов, которые хотят изменений в стране», - сказала она.