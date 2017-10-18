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Инфляция в России шестую неделю подряд держится на нуле

В России шестую неделю подряд инфляция держится на нулевом уровне. Потребительские цены с 10 по 16 октября не изменились, об этом говорится в докладе Росстата.

С начала года потребительские цены увеличились на 1,7%. Ранее Росстат сообщил, что в сентябре дефляция в России была на уровне 0,1% после рекордной за всю историю наблюдений дефляции в размере 0,5% в августе.

С 10 по 16 октября куриные яйца подорожали на 1,9%, молочные продукты и сыры – в среднем на 0,2%. При этом стоимость сахарного песка снизилась на 1,3%, гречка подешевела на 0,6%, чай, пшено и мука – в среднем на 0,2-0,3%.

Рост цен на овощи и фрукты в среднем составил 1,5%, огурцы и помидоры подорожали на 15,3 и 11,2% соответственно. В свою очередь капуста, лук, морковь и яблоки подешевели на 1,0-1,8%, картофель – на 0,2%. Цены на бензин не изменились, на дизельное топливо - выросли на 0,2%.

Реальные располагаемые денежные доходы россиян с января по сентябрь этого года снизились на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. Как сообщает Росстат, в сентябре реальные доходы снизились на 0,3%, на столько же снизился показатель и в августе, а в июле было зафиксировано падение на 1,6%.

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