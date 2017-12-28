Медведев освободил от должности замминистра энергетики Сентюрина
Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности замминистра энергетики Юрия Сентюрина. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов.
«Освободить Сентюрина Юрия Петровича от должности статс-секретаря – заместителя министра энергетики Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», – говорится в документе.
Ранее министр энергетики Александр Новак сообщил, что Сентюрин назначен генеральным секретарем Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ). На этом посту он сменит представителя Ирана Сейеда Мохаммада Хуссейна Адели, полномочия которого заканчиваются в конце года.
Генеральный секретарь ФСЭГ избирается на два года с возможностью продления полномочий еще на два года. В 2014 г. Адели сменил на этом посту россиянина Леонида Бохановского.