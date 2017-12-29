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Путин поручил не допустить необоснованного повышения квартплаты в многоквартирном доме

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить принятие федерального закона, который предусматривает переход к системе прямых договорных отношений между потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями. Это следует из поручений, опубликованных на сайте Кремля. Правительство должно исполнить это поручение президента до 1 марта 2018 г.

Помимо этого президент поручил до конца марта 2018 г. правительству не допустить необоснованного повышения размера квартплаты в многоквартирных домах. «Принять меры по недопущению необоснованного повышения размера платы за жилое помещение, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также за коммунальные ресурсы в многоквартирном доме», - говорится в документе.

На ежегодной большой пресс-конференции в декабре Путин сказал, что жилищные платежи в России «зашкаливают», и призвал ввести регулирование в этой сфере. «По этой части платежи зашкаливают, в среднем… за 23 с лишним процента, а местами и месяцами свыше 30%. Это вообще никуда не годится. Что нужно сделать? Нужно вводить ограничения, безусловно, так же как и по коммунальным платежам, вводить регулирование и по жилищным платежам, и сделать это нужно незамедлительно», - отметил тогда он.

После этого руководитель Минстроя Михаил Мень заявил, что ведомство вместе с ФАС проведут проверку по фактам завышения стоимости услуг ЖКХ.