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Правительство выделило 9,9 млрд рублей субсидий университетам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении субсидий из федерального бюджета в размере 9,908 млрд руб. 21 российскому вузу. Документ опубликован на сайте правительства. Средства выделены вузам «в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров», говорится в сообщении правительства.

В 2013 г. господдержка была предоставлена 15 вузам (общий объем субсидии из федерального бюджета составил 8,7 млрд руб.), в 2014 г. и в 2015 г. – 14 вузам (общий объем субсидии – 10,15 млрд руб. и 10,14 млрд руб. соответственно).

Семь университетов получили по 808,8 млн руб., еще семь – по 471,8 млн руб., оставшиеся семь – по 134,8 млн руб.

В первую группу вузов, получивших самые большие субсидии, вошли Московский физико-технический институт, МИСиС, Томский государственный университет, Высшая школа экономики, МИФИ, Новосибирский национальный исследовательский университет, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики.