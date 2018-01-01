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С 1 января в России выросли акцизы на бензин

Поправки в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие увеличение с 1 января 2018 г. ставок акцизов на автомобильный бензин класса 5 и дизельное топливо, вступили в силу с 1 января 2018 г.

С 1 июля 2018 г. ставка будет повышена до 11 892 руб. за т.

С 1 января 2019 г. ставка акциза на бензин класса 5 составляет 12 314 руб. за т вместо планировавшихся ранее 10 957 руб. за т. В 2020 г. она будет на уровне 12 752 руб. вместо 11 395 руб. за т.

Ставка акциза на дизельное топливо с 1 января увеличилась на 12,7% и составила 7665 руб. за т, с 1 июля ставка вырастет до 8258 руб. за т.