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Трамп выступил против предоставления США финансовой помощи Пакистану‍

Американский лидер Дональд Трамп обвинил пакистанские власти в укрывательстве и содействии террористам несмотря на получение финансовой помощи со стороны США. Об этом он написал в Twitter.

«США совершили ошибку, выделив Пакистану более чем $33 млрд финансовой помощи за последние 15 лет. А в обмен на это они нам не дали ничего, кроме обмана и уловок. Они считали наших лидеров глупцами», - написал президент США в микроблоге.

По его словам, власти Пакситана «мало помогают» США и предоставляют «надежное убежище» боевикам, за которыми американские спецслужбы «охотятся в Афганистане». Трамп считает, что такого «больше не должно происходить».

Летом 2017 г. премьер-министр Пакистана Наваз Шариф подал в отставку после того, как Верховный суд страны признал, что он не соответствует должности. На тот момент вместе с Шарифом суд отстранил от должности и министра финансов Пакистана Исхака Дара. Такое решение объясняется результатами расследования после появившихся в СМИ публикаций о чиновниках и политиках из так называемого «панамского досье».