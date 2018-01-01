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В России с 1 января перестал существовать резервный фонд

С 1 января в России резервный фонд перестал существовать из-за присоединения его к фонду национального благосостояния (ФНБ). Теперь все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета, по новым нормам Бюджетного кодекса, будут направляться в ФНБ.

Резервный фонд и ФНБ были созданы в 2008 г. на базе стабилизационного фонда.

При резком снижении доходов госбюджета резервный фонд должен был стать источником финансирования дефицита бюджета. ФНБ создавался как часть механизма пенсионного обеспечения.