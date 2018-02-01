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Резервный фонд официально прекратил свое существование

В четверг, 1 февраля, резервный фонд, существовавший в России 10 лет, официально прекратил свое существование. В начале 2018 г. он слился с фондом национального благосостояния (ФНБ), и Россия снова вернулась к единому суверенному хранилищу.

Резервный фонд создали для защиты от колебаний нефтяных цен - чтобы при необходимости финансировать его средствами дефицит бюджета. Средства фонда также можно было использовать для финансирования расходов бюджета и досрочного погашения внешнего долга.

В феврале 2008 г. объем резервного фонда составил 3,070 трлн руб., в течение года он постепенно рос и в феврале 2009 г. достиг 4,864 трлн руб., после чего его объем стал сокращаться. В 2017 г. он колебался от 900 млрд до 1 трлн руб., а по итогам года был обнулен.

Резервный фонд пополнялся за счет поступлений от НДПИ на нефть, газ, а также экспортных пошлин на нефть, газ и нефтепродукты. Объединенный фонд будет формироваться за счет дополнительных нефтегазовых доходов (при цене нефти свыше $40 за баррель).