Экономика

Новости

Кадыров рассказал о внедрении блокчейна в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о внедрении блокчейна в республиканском Росреестре. «По времени точно не скажу когда, но идет активная фаза работы», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Внедрением системы блокчейна занимается первый заместитель председателя правительства республики Якуб Закриев, добавил Кадыров. Он также сообщил, что правительство Чечни вместе с Внешэкономбанком создало рабочую группу по внедрению блокчейна.

Блокчейн – децентрализованная база данных, у которой устройства хранения не подключены к общему серверу. Главное преимущество блокчейна – в безопасности, так как никто не может подделать или подменить зафиксированную в блокчейне информацию.

Какие технологии появятся в России в ближайшие годы