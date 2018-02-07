Госдума одобрила законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума с 1 мая 2018 г., следует из материалов нижней палаты парламента.
Законопроект был внесен в Госдуму 26 января президентом России Владимиром Путиным.
В декабре прошлого года Путин подписал первый вариант закона о поэтапном повышении МРОТ до прожиточного минимума. Из документа следовало, что МРОТ уровняют с прожиточным минимумом с 1 января 2019 г. Однако в январе этого года Путин предложил уравнять МРОТ и прожиточный минимум с 1 мая 2018 г.
МРОТ сейчас составляет около 9500 руб., прожиточный минимум — более 11 000 руб.