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Госдума одобрила законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума с 1 мая 2018 г., следует из материалов нижней палаты парламента.

Законопроект был внесен в Госдуму 26 января президентом России Владимиром Путиным.

В декабре прошлого года Путин подписал первый вариант закона о поэтапном повышении МРОТ до прожиточного минимума. Из документа следовало, что МРОТ уровняют с прожиточным минимумом с 1 января 2019 г. Однако в январе этого года Путин предложил уравнять МРОТ и прожиточный минимум с 1 мая 2018 г.

МРОТ сейчас составляет около 9500 руб., прожиточный минимум — более 11 000 руб.