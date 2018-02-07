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Голодец назвала бедность россиян основным препятствием для роста экономики

Вице-премьер России Ольга Голодец считает бедность населения главным препятствием для экономического роста России. «Сегодня именно доходы населения являются самым основным ограничением развития спроса и, соответственно, поступательного экономического роста», – цитирует Голодец «Интерфакс».

По данным Росстата, реальные доходы россиян в 2017 г. сократились на 1,7% по сравнению с предыдущим годом. Это был четвертый год падения: в 2014-2016 гг. доходы населения падали на 0,7%, 3,2% и 5,8% к предыдущему году соответственно.

По словам вице-премьера, в ближайшее время основной задачей для России станет повышение доходов. Она подчеркнула, что если в ближайшем будущем не изменить ситуацию, экономику ждут проблемы.

При этом Голодец напомнила, что меры для роста доходов россиян уже принимаются, в частности, в Госдуму внесен законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума с мая этого года.

В среду депутаты приняли в первом чтении законопроект, уравнивающий МРОТ с прожиточным минимумом. Проект закона был внесен в Госдуму 26 января президентом России Владимиром Путиным. Ранее планировалось приравнять МРОТ к прожиточному минимуму с 1 января 2019 г.