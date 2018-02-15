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Орешкин предложил гарантировать стабильность налогов для инвестпроектов

Министр экономического развития Максим Орешкин предложил гарантировать для инвестиционных проектов стабильность налоговых ставок на 5-6 лет. Об этом министр заявил на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Для любого инвестпроекта со сроком реализации от пяти лет важна предсказуемость, отметил Орешкин. Сейчас же компании боятся запускать инвестпроекты в России из-за экономической неопределенности, констатировал он.

«Де-факто все те обещания, которые были даны в 2012 г. о неизменности налоговой системы, они, по большому счету, выхлопаны, - сказал Орешкин (цитата по "Прайму"). - Весь этот период бизнес боялся, что что-то изменят».

«Надо поставить вопрос и подумать о том, чтобы для любого реализуемого инвестиционного проекта государство бы гарантировало, что по основным корпоративным налоговым ставкам в период действия инвестиционного проекта, в течение 5-6 лет, ухудшения не будет», — предложил Орешкин.

В свою очередь министр финансов Антон Силуанов напомнил, что правительство уже обсуждает изменения налоговой системы, которые предполагается внедрить с 2019 г. и не корректировать в течение шести лет. Общее налоговое бремя не увеличится, особенно это касается добросовестных налогоплательщиков, пообещал Силуанов. По его словам, правительство рассчитывает представить проект налоговой реформы в весеннюю сессию Госдумы.