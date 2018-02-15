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Экономика
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Силуанов предложил ужесточить регулирование консолидированных групп налогоплательщиков

Интерфакс
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Институт консолидированных групп налогоплательщиков (КГН) необходимо сохранить, но ужесточить регулирование: компании, генерирующие прибыль, не должны оставаться за его периметром, заявил министр финансов Антон Силуанов на налоговой сессии Российского инвестфорума в Сочи.

«Считаю, что КГН должен быть оставлен, должно быть улучшено регулирование КГН, в периметр КГН должны включаться все компании, которые зависят (от группы) на величину более 90%. Сегодня получается, что отдельные прибыльные компании за пределами КГН, а те, кто имеют низкий финансовый результат, включаются в периметр КГН. Более жесткое регулирование (необходимо)», - сказал Силуанов.

По словам министра экономразвития Максима Орешкина, «КГН - вещь абсолютно правильная, она позволяет избежать трансфертного ценообразования и уходить в него, и в какой-то момент даже, может быть, окончательно от него уйти».

«Этому механизму не повезло, потому что его создание попало на период кризиса, подстройки налоговой отчетности отдельными компаниями, которые всерьез изменили всю эту ситуацию. Но это механизм, который на самом деле дает в итоге дополнительный эффект для экономики через снятие избыточного регулирования, избыточного контроля», - считает Орешкин.

«То есть - мораторий (на создание новых КГН и на включение в действующие группы новых участников) не продлевать? Все прекратить, пусть идет так, как идет?» - спросил министра модератор сессии, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. «Нужно сделать так, чтобы участие в КГН было обязательным с точки зрения всего периметра компаний», - ответил Орешкин.

В середине января Счетная палата опубликовала результаты анализа эффективности механизма КГН, который по замыслу властей должен помочь более справедливому распределению между регионами доходов от налога на прибыль. Всего в России зарегистрировано 16 КГН. Так, их создали «Роснефть», «Татнефть», «Газпром», «Мечел», «Северсталь».

По мнению аудиторов, механизм КГН себя не оправдал. В 2016 г. КГН заплатили в консолидированный бюджет 298 млрд руб. налога на прибыль, что в два раза меньше, чем эти же компании перечислили в 2011 г. Примерно в два раза сократилась и доля поступлений от КГН в сравнении с 2011 г. – 1,41% против 2,95%.

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Недвижимость
Новости

Названа дата начала переезда в первый дом по программе реновации

Ведомости
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Переезд в первый дом по программе реновации в Москве начнется 26 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент городского имущества. Первыми в новое жилье переедут жильцы домов №3 и 5 по улице Константина Федина. Дом, в который они переселятся, расположен по адресу 5-я Парковая улица, д. 62Б.

«Уже в эти выходные 40 первых семей получат проекты договоров для рассмотрения и подписания. В случае заключения договора люди смогут начать переезд в новый дом начиная с 26 февраля», — сказал замначальника департамента Иван Щербаков.

Старые дома находятся от новостройки в 300 м. Квартиры в новом доме больше по общей и жилой площади, чем квартиры в переселяемых домах, в 1,3–1,4 раза, говорил ранее руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

К настоящему времени для переселенцев готовы 14 домов на 2300 квартир, они будут переданы под заселение до конца мая. Сейчас завершаются работы еще в 15 домах, которые приспосабливаются под утвержденные стандарты программы реновации.

Как выглядит первый дом для переселения по реновации

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Финансы
Новости

Российские банки могут начать тестировать «Систему быстрых платежей» весной

Ведомости
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Прототип российской системы быстрых платежей может быть передан для тестирования банкам уже в марте. Об этом заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, сообщает «Интерфакс».

По ее словам, сейчас госрегулятор изучает техническую готовность этого прототипа, чтобы передать его для теста банкам. Сначала необходимо убедиться, что прототип работает, к нему можно подключиться и тестировать операции, пояснила Скоробогатова. Выбранный в декабре прототип отвечает требованиям в большей степени, добавила она.

Ассоциация финансовых технологий (АФТ) в декабре 2017 г. утвердила ООО «БПЦ Банковские технологии» разработчиком прототипа «Системы быстрых платежей». С ее помощью можно будет в перспективе совершать мгновенные платежи в режиме, в том числе с использованием qr-кода или мобильного телефона.

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Политика
Новости

Козак предложил определиться с территориями роста в России

Ведомости
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Куратор регионального развития вице-премьер Дмитрий Козак предложил свести воедино существующие подходы к планированию территорий. «Мы должны определиться, какие территории могут дать рост, а какие мы должны просто поддерживать», - сказал Козак, выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи. По его словам, необходимо разработать стратегию экономической специализации и программу по инфраструктурному обустройству территорий.

Существующие программы по снятию инфраструктурных ограничений реализуются разрозненно, организующего документа, который мог бы стать каркасом для проведения региональной политики, нет, констатировал он. К тому же, существующие программы зачастую противоречат друг другу, предлагая считать приоритетным развитие разных территорий.

Концептуальный документ о развитии территорий нужно сделать практическим руководством к действию, сказал он, это позволило бы обеспечить необходимую синергию и привлечь инвесторов. На основе документа даже малый и средний бизнес мог бы выстраивать свои решения, считает он. Для частных инвесторов чрезвычайно важна точность такой оценки, резюмировал он.

Политика
Новости

Шохин призвал правительство быстрее согласовать параметры налоговой реформы

Ведомости
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Правительству следует ускорить подготовку налоговой реформы и публично назвать конкретные ее параметры, заявил председатель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на инвестиционном форуме в Сочи.

«Когда нам обсуждать принципиальные изменения в налоговой системе? Времени у нас нет», - обратился Шохин к министру финансов Антону Силуанову и министру экономического развития Максиму Орешкину (цитаты по «Интерфаксу»).

Предполагается, что изменения в налоговой системе страны вступят в силу с 2019 г., значит, соответствующие законодательные поправки должны быть внесены в Госдуму в весеннюю сессию - самый сложный период для правительства, поскольку после мартовских президентских выборов предполагается формирование нового состава кабмина, подчеркнул Шохин.

«И при этом мы затабуировали дискуссию на эту тему принципиальную. Мы говорим эвфемизмами - такими, как увеличение косвенного налогообложения, сокращение налогов на труд», - обратил внимание Шохин, выслушав вступления министров финансово-экономического блока.

В целом бизнес выступает против изменений в налоговой системе, отметил Шохин. «На наш взгляд, речь должна идти именно о донастройке налоговой системы, к которой бизнес адаптировался», - сказал он. 

«Надо говорить о контрольных, надзорных, правоохранительных каникулах для тех, кто выходит из "тени" и попадает в "зеленую" зону налоговой службы, у других контрольно-надзорных органов должен быть мораторий на осуществление проверок по прошлым периодам, - предложил Шохин. - Без этого мы не решим задачу собираемости налогов».

По словам Силуанова, изменения в налоговую систему предполагается внедрить с 2019 г. и не корректировать их в течение шести лет. Общее налоговое бремя не увеличится, особенно это касается добросовестных налогоплательщиков, пообещал Силуанов. 

«Обсуждаются различные предложения, мы и раньше говорили, переход от сложных для бизнеса прямых налогов к косвенному налогообложению, на потребление, где интересы бизнеса меньше были бы задействованы. Задача - через налоговую систему подстегнуть рост экономики. Смысла нет [увеличивать налоги], нам нужно поддержать экономику, чтобы она зарабатывала, чтобы было больше денег в бюджет», - выступил Силуанов.

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Недвижимость
Новости

Минстрой рассказал о темпах строительства жилья в России в январе

Ведомости
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Ввод жилья в январе 2018 г. вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

По словам министра, в январе было сдано 4,7 млн кв. м жилья по сравнению с январем 2017 г. «Январь не самый показательный месяц, но в любом случае мы видим, что результаты есть», - сказал Мень.

По предварительным данным Минстроя, ввод жилья в 2017 г. составил 78,6 млн кв. м жилья, что на 2,1% ниже результата годом ранее.

В этом году Минстрой ожидает роста жилищного строительства, драйвером которого будет ипотека. «По нашим оценкам, в 2018 г. мы можем выйти на 80 млн кв. м», - сказал Мень,

По словам Меня, задача на перспективу (после 2025 г.) - строить «один метр на гражданина в год», или 140 млн кв. м в год. «Стратегией развития в жилищной сфере до 2025 г. прописаны амбиционные задачи - ввод 120 млн кв. м жилья в год», - уточнил министр.

Недвижимость
Новости

Четвертый участок ЦКАД построит турецкая компания

Интерфакс
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ГК «Автодор», Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), АО «ДСК "Автобан"» и турецкая строительная компания Makyol в четверг на Российском инвестфоруме в Сочи подписали соглашение о консорциуме для строительства четвертого пускового комплекса ЦКАД.

Концессионером станет специальная проектная компания «Юго-Восточная магистраль», в которой Makyol получит 33,33%. АО «ДСК "Автобан"» планирует довести свой пакет до 33,34% долей компании, РФПИ будет владеть 33,33% долей компании. Стоимость строительства по концессионному соглашению составляет 85,4 млрд руб., в том числе финансирование концедента в размере 49,7 млрд руб. (58%) и частные инвестиции в размере 35,7 млрд руб. (42%). Срок строительства в сообщении не уточняется.

ЦКАД-4 с расчетной скоростью движения 140 км/ч пройдет от пересечения с автомобильной дорогой М-7 «Волга» до пересечения с автомагистралью М-4 «Дон». Данный отрезок ЦКАД будет проходить через Ногинский, Павлово-Посадский, Воскресенский и Раменский районы, Электросталь и Домодедово.

Достроить четвертый участок ЦКАД вокруг Москвы должны были к концу 2018 г., но позже президент Владимир Путин отодвинул срок на 2019 г. Переговоры с потенциальными инвесторами, желавшими войти в проект еще осенью 2017 г., приостанавливались: турецко-российская компания Renaissance Construction, которая претендовала на строительство, но столкнулась с обысками ФСБ, согласилась участвовать в проекте, лишь если сроки окончания строительства будут перенесены на конец 2020-2021 г.

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Финансы
Новости

ЦБ возобновил эмиссию НПФ «Будущее»

Ведомости
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Центробанк принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Будущее». Об этом говорится в материалах госрегулятора.

Ранее ЦБ приостановил миссию обыкновенных именных акций НПФ «Будущее». Свое решение госрегулятор не объяснил.

Допэмиссия НПФ размещена, часть акций выкуплена, отчет об итогах выпуска подан в ЦБ, отмечал тогда представитель ФГ «Будущее» (ей принадлежит фонд). В ноябре ФГ «Будущее» объявила, что покупает 9500 акций НПФ, а допэмиссия будет размещена по закрытой подписке, максимальная цена пакета – 950 млн руб.

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Политика
Новости

Кремль опроверг причастность к вирусу NotPetya

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал частью «русофобской кампании» заявления о причастности Кремля к хакерской атаке с использованием вируса NotPetya. «Мы категорически отвергаем подобные обвинения. Считаем их бездоказательными и беспочвенными. Это продолжение не основывающейся на каких-либо доказательствах русофобской кампании», – заявил представитель Кремля журналистам в четверг, 15 февраля.

Вирус NotPetya летом 2017 г. атаковал сети украинских министерств, банков, мобильных операторов, крупных предприятий. Нападению также подверглись системы США, Индии и Дании. Кроме того, на атаку пожаловались и российские компании, среди которых «Роснефть» и «Башнефть». Всего вирус Petya (NotPetya и ExPetr) проник в 12 500 компьютеров в 65 странах.

Власти Великобритании официально заявили, что считают Россию причастной к атаке этого вируса. Особенно российские военные несут ответственность за разрушительную кибератаку NotPetya, сообщил МИД Соединенного королевства. ЦРУ также связывает Россию с NotPetya, писала газета The Washington Post со ссылкой на источники.

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Авто
Новости

Годовой убыток «АвтоВАЗа» по МСФО сократился в 4,6 раза

Ведомости
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Производитель автомобилей «АвтоВАЗ» в 2017 г. снизил чистый убыток в 4,6 раза год к году до 9,7 млрд руб. При этом выручка компании в прошлом году выросла на 22% до 225,6 млрд руб. Об этом говорится отчетности «АвтоВАЗа» по МСФО.

Для дальнейшего улучшения финансовых показателей руководство продолжает выполнение антикризисного плана, который включает меры по улучшению выручки, сокращению расходов, улучшению оборотного капитала и продажу непрофильных активов, указано в отчетности.

По итогам девяти месяцев 2017 г. «АвтоВАЗ» впервые за пять лет стал прибыльным на операционном уровне. Основная деятельность тогда принесла компании 1,9 млрд руб. прибыли, чистый убыток составил 4,5 млрд руб. (по МСФО). «АвтоВАЗу» помогла рекапитализация, в которой приняли участие основные акционеры (Renault и «Ростех»), господдержка, а также рост продаж автомобилей в России.

«Ростех» и Renault обсуждают смену президента «АвтоВАЗа», сообщал ранее гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. По его словам, кандидатура на смену действующему президенту компании Николя Мору пока подбирается. Этим занимается Renault. Смена президента «АвтоВАЗа» произойдет в мае, рассказывал «Ведомостям» человек, близкий к одному из акционеров.

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Бизнес
Новости

«Евроцемент груп» инвестирует 1 млрд рублей в модернизацию завода в Пикалеве

Ведомости
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Холдинг «Евроцемент груп» вложит около 1 млрд руб. в техническое перевооружение предприятия по выпуску цемента в Пикалеве, сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области.

Соглашение о социально-экономическом партнерстве подписали губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и президент «Евроцемент груп» Михаил Скороход на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

На предприятии в Пикалеве в течение 2018 г. планируется построить замкнутый цикл помола цемента, увеличить объем и качество производства, обновить инфраструктуру и автоматизировать технологический процесс, а также повысить энергоэффективность.

Дрозденко отметил, что после завершения модернизации завод в моногороде займет лидирующие позиции в областном кластере производства строительных материалов.

«Евроцемент груп» также продолжает модернизацию производства строительных материалов в Сланцевском районе и реализует проект теплоэлектростанции мощностью 29,4 МВт, указывают в региональной администрации. Инвестиции компании в регион оцениваются в 20 млрд руб.

«Евроцемент груп» является крупнейшим российским производителем цемента и входит в пятерку крупнейших мировых компаний отрасли. Холдинг объединяет 19 цементных заводов в России, на Украине и в Узбекистане, а также заводы по производству бетона, ЖБИ и карьеры по добыче нерудных материалов.

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Бизнес
Новости

«Аэрофлот» повысил зарплату командирам воздушных судов

Ведомости
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Авиакомпания «Аэрофлот» с начала 2018 г. повысила зарплату командирам воздушных судов (КВС). «Максимальный размер среднемесячной заработной платы в настоящее время составляет 650 000 руб. в месяц для КВС, которые пилотируют дальнемагистральные воздушные суда (Boeing 777, Airbus A330)», — говорится в сообщении «Аэрофлота».

Зарплата командиров воздушных судов других типов «незначительно ниже», добавили в авиакомпании. Максимальную зарплату будут получать пилоты, летающие не менее 900 часов в год и работающие в должности КВС три года и более.

Кроме того, в «Аэрофлоте» действует «система стимулирующих единовременных выплат при трудоустройстве». «Для командира воздушного судна входной бонус составляет 650 000 руб., для второго пилота — 350 000 руб.», — сообщили в авиакомпании. Система распространяется не только на тех, кто впервые устраивается в компанию, но и на бывших пилотов «Аэрофлота», которые решили вернуться на прежнее место работы. 

В прошлом году гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев констатировал, что в России наблюдается дефицит пилотов. Летчики уходят работать за рубеж, в том числе в Азию, из-за более высоких зарплат.

По данным газеты «Коммерсантъ», за последние 2,5 года в Азию уехали более 300 пилотов — командиров воздушного судна и командиров-инструкторов, еще около 400 пилотов этих категорий готовятся последовать за ними. Зарплата пилота в Китае в среднем в четыре раза выше, чем в России: $17 000-25 000 в месяц.

Топ-10 авиакомпаний с лучшим питанием на борту

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