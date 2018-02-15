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Новак дал годовой прогноз цен на нефть в пределах $50–70 за баррель

Цены на нефть будут колебаться в пределах $50-70 за баррель в 2018 г. Об этом рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» министр энергетики России Александр Новак на инвестиционном форуме в Сочи.

«Я не вижу ничего особенного в том, что цены достигли 70 (долларов за баррель. — Прим. "Ведомостей"), сейчас несколько снизились. Волатильность на рынке всегда была, есть и будет», - сказал Новак. По его словам, ситуация на рынке изменилась и отличается от той, которая была год-два назад. Идет процесс стабилизации, добавил он. Кроме того, снижаются излишки нефти на рынке – из 340 млн баррелей осталось около 100 млн, говорит Новак.

Ранее Новак заявил, что вряд ли цены на углеводороды вернутся к тем уровням, которые были в 2012–2013 гг. В ближайшие 20 лет нужно будет увеличить добычу на 20 млн баррелей в сутки для компенсации выпадающей добычи и еще на 10 млн баррелей в сутки, чтобы соответствовать росту спроса на нефть.