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Бывший руководитель таможни Бельянинов рассказал о беседе с Путиным после обысков

Бывший руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрей Бельянинов рассказал, что на следующий день после обысков в июле 2016 г. встречался с президентом Владимиром Путиным, который предложил ему уйти в отставку. Сейчас Бельянинов занимает должность председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР).

26 июля 2016 г. сотрудники ФСБ провели обыски в кабинете Бельянинова и по месту его жительства, а также у его заместителей. Поводом стало дело о контрабанде элитного алкоголя, главным фигурантом которого был владелец компании «Формум» Дмитрий Михальченко. Бельянинов фигурантом дела не был.

28 июля 2016 г. руководитель ФТС ушел в отставку. В октябре 2017 г. премьер-министр России Дмитрий Медведев внес его кандидатуру на пост председателя правления ЕАБР.

В интервью РБК Бельянинов рассказал, что на следующий день после обыска он встретился с Путиным. «Он мне и предложил уйти в отставку. Он говорит: ты давно просился, такая ситуация», — сказал Бельянинов. Он добавил, что до этого в течение нескольких лет подавал рапорты об уходе.

«Я очень долго работал на этой должности. Это очень ответственная должность, горячая точка такая. Конечно, я набрал достаточное количество опыта, знаний, ума, с тем чтобы послужить немножко в другом качестве», — рассказал Бельянинов. Сейчас, по его словам, он не следит за ситуацией на таможне.