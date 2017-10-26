Андрей Бельянинов возглавит Евроазиатский банк развития

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Бельянинов сам выходец из органов госбезопасности Е. Стецко / Ведомости

Бельянинов представлен распоряжением премьера Дмитрия Медведева на должность председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР). Ранее эту должность занимал бывший замминистра финансов Дмитрий Панкин.

Бельянинов руководил ФТС с 2006 г., пока в июле 2016 г. Gazeta.ru не опубликовала фотографии проведенного в его загородном доме ФСБ и следователями СКР обыска, в ходе которого были изъяты деньги и ценности. После этого он подал в отставку. Бельянинов найденные деньги назвал семейными накоплениями. Из его деклараций следует, что в 2009–2015 гг. он заработал 47,4 млн руб., а его супруга – 167,4 млн.