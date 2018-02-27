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Италия заинтересовала миллионеров из России новым налогом для сверхбогатых

Состоятельные люди из России, США и стран Европы заинтересовались специальным налоговым режимом в Италии для богатых иностранцев, сообщил агентству Bloomberg руководитель аппарата министерства экономики и финансов страны Фабрицио Пагани.

В прошлом году власти Италии ввели фиксированный налог в размере 100 000 евро в год независимо от дохода для сверхбогатых иностранцев, владеющих престижной итальянской недвижимостью. Мера призвана увеличить приток капитала в страну.

По словам Пагани, новым налоговым режимом заинтересовались уже около 150 состоятельных граждан, среди которых обладатели состояния в «сотни миллионов». Это люди из Великобритании, Швейцарии, России и США, а также Норвегии и Нидерландов, сказал Пагани. «Мы говорим об очень, очень богатых людях», – подчеркнул он. Не все из них связаны с финансовой сферой – в том числе это коллекционеры, отметил Пагани.

Италия рассчитывает ускорить восстановление экономики после многолетней рецессии и стремится привлечь в страну инвестиции и капитал, указывает агентство. Такие страны, как Португалия, уже добились успехов в привлечении богатых людей за счет налоговых льгот, пишет Bloomberg.

Пагани ожидает, что Италии удастся повторить опыт Португалии, и число желающих стать резидентами Италии будет расти «экспоненциально».

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