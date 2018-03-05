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Орешкин назвал условия серьезного увеличения пенсий

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил о том, что значительно улучшить уровень жизни пенсионеров – например, увеличить размер пенсий – без повышения налогов или пенсионного возраста невозможно, передает «Интерфакс».

«Я считаю абсолютно недопустимым разговор о пенсионном возрасте, когда на одну чашу весов ставится пенсионный возраст, на другую – сбалансированность бюджета. Абсолютно неправильно балансировать бюджет за счет людей старшего возраста», – сказал Орешкин в передаче «Познер» на «Первом канале».

По его словам, также не следует говорить о пенсионном возрасте как источнике рабочей силы. Те, кто хочет работать, должны иметь возможность продолжать трудиться.

Орешкин пояснил, что уровень пенсий, качество услуг здравоохранения и соцобслуживания зависят от пенсионного возраста. «Более низкий пенсионный возраст и, соответственно, все эти три вещи в меньшем объеме или более высокий пенсионный возраст и одновременно более высокий уровень пенсий, более качественное здравоохранение и более качественное социальное обслуживание», – сказал он.

По его словам, из-за демографических проблем в России число пенсионеров увеличивается относительно тех людей, которые работают. Из-за этого возникает вопрос: повысить налоги или повысить пенсионный возраст?

Почему в России такой низкий уровень жизни пенсионеров