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Путин пообещал упростить до «одного клика» регистрацию фрилансеров

Предложенная государством схема, предполагающая временное освобождение самозанятых от налогов в обмен на регистрацию, не работает, констатировал президент Владимир Путин. Об этом он заявил на встрече с женщинами-предпринимателями в Самаре, передает корреспондент «Ведомостей».

«Не регистрируются они», — признал Путин. «Мы попробуем, как вы говорите — (запустить регистрацию и получение счета) в один клик», — пообещал он.

Так Путин ответил на предложение одой из участниц встречи упростить регистрацию самозанятых, чтобы они могли «в один клик» зарегистрировать и получить банковский счет, с которого автоматически будет списываться налог.

К самозанятым относятся люди, оказывающие услуги в частном порядке без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. В 2017 и 2018 гг. для отдельных категорий самозанятых (в частности, репетиторов, домработниц, переводчиков, водителей, мастеров) действует нулевая ставка по налогам на доходы физических лиц и страховым взносам. Минфин предложил продлить каникулы до конца 2019 г.

Пока что самозанятые не спешат выходить из тени. За период налоговых каникул к началу 2018 г. документы в налоговую службу для официальной регистрации в качестве самозанятых подали лишь 964 человека.

Правительство обсуждает варианты налогообложения этой категории после завершения налоговых каникул. Минэкономразвития предлагает ввести для самозанятых ставку налога в 6%, Минтруд - разовую выплату по итогам года.

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