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Минтруд не нашел «ничего удивительного» в резком повышении зарплат бюджетникам

Врачи и преподаватели вузов в этом году начали получать увеличенные зарплаты в связи с реализацией майских указов, сообщил журналистам министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

«В январе – феврале у этих категорий наибольший прирост произошел, потому что они со 163–165% [от средней зарплаты в регионе по итогам прошлого года] вышли на 200%. Ничего удивительного здесь нет», – сказал Топилин (цитаты по «Интерфаксу»).

Дорожная карта по выполнению майских указов президента 2012 г. предусматривала увеличение зарплат врачей, профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников вузов в 2017 г. до 165% от средней по региону, в 2018 г. нужно было обеспечить увеличение зарплат до 200%, отметил Топилин.

Резкий рост зарплат данных категорий работников в январе и феврале связан именно с этим, объяснил министр. Он пообещал, что зарплаты не будут снижаться. «Серьезный рост в январе – феврале, и так и будет продолжаться», – подчеркнул Топилин.

Ранее русская служба BBC сообщила, что часть преподавателей МГУ получили значительно более высокие по сравнению с обычными зарплаты за февраль. О том, что в ряде научных учреждений, в частности в МГУ, и больницах часть бюджетников с декабря, января или февраля получили неожиданно высокие зарплаты, также сообщил РБК со ссылкой на сотрудников этих учреждений.