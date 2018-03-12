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Песков отказался связать рост зарплат бюджетников с выборами президента

Рост зарплат работников бюджетной сферы планировался в течение последних лет, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста, связано ли резкое увеличение зарплат в некоторых госучреждениях с грядущими президентскими выборами.

«Рост зарплат - это не сиюминутный процесс, как вы знаете. Это первое. Существуют решения, которые принимались в течение последнего года или даже в течение последних лет. Это второе», - сказал Песков.

Он добавил, что не может ничего сказать о росте зарплат в конкретных образовательных учреждениях, переадресовав туда соответствующие вопросы.

«То, что рост зарплат происходит не всегда теми темпами, которыми хотелось бы, это тоже очевидный факт, который нельзя отрицать», - отметил также представитель Кремля.

Ранее русская служба BBC сообщила, что часть преподавателей МГУ получили значительно более высокие по сравнению с обычными зарплаты за февраль. О том, что в ряде научных учреждений, в частности в МГУ, и больницах часть бюджетников с декабря, января или февраля получили неожиданно высокие зарплаты, также сообщил РБК со ссылкой на сотрудников этих учреждений.

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин объяснил это запланированным графиком исполнения майских указов президента 2012 г. «В январе-феврале у этих категорий (врачей, научно-преподавательского состава вузов. - "Ведомости") наибольший прирост произошел, потому что они со 163-165% [от средней зарплаты в регионе по итогам прошлого года] вышли на 200%. Ничего удивительного здесь нет», – сказал Топилин (цитаты по «Интерфаксу»). Министр пообещал, что в дальнейшем зарплаты не будут снижаться. «Серьезный рост в январе-феврале, и так и будет продолжаться», – подчеркнул он.

Согласно указам президента Владимира Путина от мая 2012 г. зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников должны быть доведены до 200% от средней по региону к 2018 г., зарплаты среднего медицинского персонала и соцработников - до 100%.