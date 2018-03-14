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Минэкономразвития ожидает к лету рекордного снижения инфляции

В апреле-мае инфляция будет находиться в диапазоне 2,1-2,2%, а в июне рост цен в годовом выражении может опуститься ниже 2%, обновив рекорд, говорится в опубликованной Минэкономразвития «Картине экономики».

«В июне годовой рост цен может опуститься ниже 2%, учитывая относительно высокую базу прошлого года», - прогнозирует Минэкономразвития.

В феврале потребительская инфляция в годовом выражении сохранилась на исторически рекордно низком уровне в 2,2%, с точностью до сотых - 2,18%. В результате рост цен в России впервые в истории оказался ниже, чем в США. В помесячном выражении с устранением сезонности потребительские цены в феврале увеличились на 0,2% после нулевой динамики в январе.

В марте цены увеличатся на 0,2-0,3%, в годовом выражении – на 2,2-2,3%, прогнозирует Минэкономразвития. При отсутствии негативных погодных шоков инфляция весь год будет сохраняться ниже целевого значения в 4%, ожидают в министерстве. Инфляционное давление в российской экономике остается низким, несмотря на динамичный рост зарплат и уверенное восстановление потребительского спроса.

В феврале возобновился рост цен на плодоовощную продукцию (+1,1% после снижения на 1,3% месяцем ранее), что связано в том числе с удорожанием картофеля из-за низкого урожая. Вместе с тем в группе продовольственных товаров за исключением плодоовощной продукции околонулевой темп роста сохраняется третий месяц подряд благодаря достаточному уровню предложения.

Темп роста цен на непродовольственные товары в феврале снизился до 0,1% к предыдущему месяцу после 0,3% в январе. Вклад в замедление инфляции в данной товарной группе внесла нормализация динамики цен на бензин. При этом темпы роста цен снизились и в группе непродовольственных товаров, за исключением подакцизной продукции. Цены на услуги в феврале увеличились на 0,2%, в первую очередь в связи с удорожанием жилищных услуг.