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Правительство обвинило НПФ в недобросовестности при переводе накоплений граждан

Правительство связывает убытки граждан от досрочной смены управляющих пенсионными накоплениями с недобросовестностью агентов негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Об этом RNS заявили в аппарате вице-премьера Ольги Голодец.

«Эта ситуация рассматривалась ПФР, были внесены изменения в правила, чтобы уточнить возможность перехода. К сожалению, недобросовестные агенты НПФ не предупреждали граждан о потере инвестиционного дохода, когда предлагали свои услуги по переводу и вводили в заблуждение», — сказал представитель Голодец.

За более подробным комментарием по этому вопросу в аппарате вице-премьера посоветовали обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР).

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на предварительные данные ПФР за 2017 г. сообщил, что граждане могли потерять 55 млрд руб. при смене пенсионных фондов. Только «молчуны», решившие перейти из ПФР в НПФ, лишились 34 млрд руб., поскольку могли сделать это с сохранением доходов не ранее 2020 года.

Менять пенсионный фонд можно только раз в пять лет, в так называемый год фиксации. 31 декабря такого года на счете человека в фонде фиксируется весь инвестиционный доход, полученный за предыдущие пять лет. При более частой смене страховщика теряется весь заработанный после фиксации доход на накопления.

В декабре прошлого года ПФР предупреждал от необдуманного выбора НПФ под воздействием недобросовестных агентов, которые активизировались к концу года.

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