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При смене пенсионных фондов граждане могли потерять 55 млрд рублей

Потери граждан, решивших сменить управляющих пенсионными накоплениями в 2017 г., могли составить 55 млрд руб. Из них 33,9 млрд составили потери инвестиционного дохода у 2,2 млн человек в результате передачи накоплений из Пенсионного фонда России (ПФР) в негосударственные фонды (НПФ). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на предварительные данные ПФР и выводы топ-менеджеров и сотрудников пяти НПФ. Аналитическая служба Ассоциации НПФ (АНПФ) оценила потери при досрочном переходе в 27-35 млрд руб.

По действующим правилам, гражданин имеет право раз в пять лет менять страховщика без потери дохода. При досрочном переходе потерянные средства направляются в резерв по обязательному пенсионному страхованию. На начало 2017 г. в нем было 41,3 млрд руб. Только за счет потерь «молчунов» по итогам двух переходных кампаний размер фонда превысит 100 млрд руб.

Эксперты указывают на непонимание гражданами своих потерь от досрочной смены страховщика. В АНПФ предлагают исправить ситуацию за счет подачи заявлений о переводе накоплений через Единый портал госуслуг. Президент ассоциации Константин Угрюмов отмечает, что функционал портала позволит застрахованному лицу получить информацию о своих возможных потерях.