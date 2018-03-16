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При смене пенсионных фондов граждане могли потерять 55 млрд рублей

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Потери граждан, решивших сменить управляющих пенсионными накоплениями в 2017 г., могли составить 55 млрд руб. Из них 33,9 млрд составили потери инвестиционного дохода у 2,2 млн человек в результате передачи накоплений из Пенсионного фонда России (ПФР) в негосударственные фонды (НПФ). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на предварительные данные ПФР и выводы топ-менеджеров и сотрудников пяти НПФ. Аналитическая служба Ассоциации НПФ (АНПФ) оценила потери при досрочном переходе в 27-35 млрд руб.

По действующим правилам, гражданин имеет право раз в пять лет менять страховщика без потери дохода. При досрочном переходе потерянные средства направляются в резерв по обязательному пенсионному страхованию. На начало 2017 г. в нем было 41,3 млрд руб. Только за счет потерь «молчунов» по итогам двух переходных кампаний размер фонда превысит 100 млрд руб.

Эксперты указывают на непонимание гражданами своих потерь от досрочной смены страховщика. В АНПФ предлагают исправить ситуацию за счет подачи заявлений о переводе накоплений через Единый портал госуслуг. Президент ассоциации Константин Угрюмов отмечает, что функционал портала позволит застрахованному лицу получить информацию о своих возможных потерях.

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The Telegraph узнала о доставке токсина «Новичок» из Москвы в чемодане дочери Скрипаля

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Нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, было провезено на территорию Великобритании из России в чемодане его дочери Юлии. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на данные спецслужб.

По сведениям издания, 33-летняя Юлия Скрипаль, прилетела в Великобританию 3 марта в 14.00 рейсом из Москвы. На следующий день отец и дочь были найдены в бессознательном состоянии в центре Солсбери. Токсином предположительно моли быть пропитаны предметы одежды Юлии, яд мог быть спрятан в косметике или подарке, который открыли в доме Скрипалей в Солсбери. Один из собеседников издания предположил, что злоумышленники легко могли попасть в московскую квартиру Юлии Скрипаль и спрятать вещество в ее багаже. Британские спецслужбы отказались от версии, по которой преступники сами провезли яд на территорию королевства.

В контакт с нервно-паралитическим веществом могли вступать 131 человек, заявил накануне замначальника полиции графства Уилтшир Пол Миллс. В больницы обратились 46 человек, обеспокоенные тем, что также могли отравиться.

Великобритания обвинила Россию в отравлении Скрипалей нервно-паралитическим агентом «Новичок», разработанным в СССР. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, связанных с разведкой и заморозке двусторонних отношений. Власти США, Германии и Франции также убеждены в российском следе в деле об отравлении Скрипалей. Москва отрицает причастность к разработке яда и отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери.

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Новости

Путин призвал избирателей прийти на выборы 18 марта

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Баллотирующийся на новый президентский срок Владимир Путин обратился к избирателям с призывом прийти 18 марта на избирательные участки. Обращение, опубликованное на портале RT, записано от имени действующего главы государства.

«По Конституции нашей страны единственным источником власти является народ», от воли которого зависит, «по какому пути пойдет страна», напомнил президент. Если «уклониться» от голосования, «тогда этот ключевой, определяющий выбор будет сделан без учета вашего мнения», уточнил Путин. «Мы в России всегда сами решали свою судьбу, поступали так, как велела нам наша совесть <…> Уверен, каждый из нас думает и переживает о судьбе родной страны. И потому обращаюсь к вам с просьбой прийти в воскресенье на избирательные участки»,— сказал он.

На пост президента России претендуют восемь кандидатов: действующий глава государства Владимир Путин, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский, выдвиженец от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак, бизнес-омбудсмен Борис Титов, руководитель «Общенародного российского союза» Сергей Бабурин и глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин. Оппозиционер Алексей Навальный, по решению ЦИК, не был допущен к выборам. Верховный суд признал это решение законным. Политик намерен обжаловать его во всех возможных инстанциях.

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Политика
Новости

В адрес российских дипломатов в Лондоне поступают угрозы

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Посольство России в Лондоне получает угрозы в адрес дипломатов. Об этом рассказал руководитель российского дипломатического представительства в Великобритании Александр Яковенко, передает ТАСС.

«С основным массивом поступающих обращений в посольство поступает и негатив. Это те люди, которые обещают расправиться с дипломатами», – отметил он. По его словам, дипломатическое представительство по каждому случаю сотрудничает с полицией.

Яковенко заявил, что посольство серьезно относится к угрозам в адрес дипломатов, хотя таких обращений мало. «Здесь достаточно много психически неуравновешенных людей и людей с криминальным прошлым. От них можно ожидать чего угодно», – добавил дипломат. По его словам, российская сторона удовлетворена действиями полицейских.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о готовящейся высылке 23 российских дипломатов. Такое решение принято из-за отказа Москвы отвечать на ультиматум с обвинениями в покушении на жизнь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Двусторонние контакты двух стран на дипломатическом уровне будут заморожены.

Тереза Мэй посетила Солсбери

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Политика
Новости

Спецпрокурор США потребовал от Trump Organization предоставить документы по России

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Спецпрокурор США Роберт Мюллер по делу о вмешательстве России в выборы президента в 2016 г. потребовал от Trump Organization предоставить все документы, которые каким-либо образом связаны с Россией, пишет The New York Times со ссылкой на два источника.

Речь идет о материалах, которые относятся непосредственно к предпринимательской деятельности нынешнего президента Дональда Трампа. Расследование по делу продлится еще несколько месяцев. Как отмечает издание, это первый случай, когда Мюллер запросил такие документы.

10 марта The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что адвокаты американского президента хотят договориться о сделке с Мюллером. Они предложили ему организовать беседу с Трампом в короткий срок в обмен на скорейшее завершение следствия. Президент может согласиться на беседу со спецпрокурором, если тот назовет дату окончания следствия или хотя бы части расследования, касающейся главы государства.

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Политика
Новости

При обрушении пешеходного моста во Флориде есть погибшие и пострадавшие

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При обрушении строящегося пешеходного моста на территории кампуса Флоридского международного университета в Майами есть погибшие и раненые, передали местные телеканалы с места происшествия. Пролет моста массой 950 т в четверг около 14.00 по местному времени рухнул прямо на оживленную автомагистраль. Под бетонными и металлоконструкциями находятся несколько автомобилей, в которых зажаты люди.

По данным FoxNews, пострадавших минимум шесть человек.

По информации Miami Herald, мост с пролетом 53 м строился по просьбам студентов и работников университета вместо опасного наземного пешеходного перехода и должен был открыться в 2019 г. Пролет моста был установлен на опоры только в минувшую субботу, 10 марта. Федеральное финансирование проекта составляло $14,2 млн.

Бизнес
Новости

Glencore собирается продавать треть добываемого кобальта в Китай

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Крупнейший производитель кобальта в мире Glencore заключил соглашение с китайской компанией GEM о поставках более 50 000 т (треть ожидаемой добычи в указанном периоде) данного металла в 2018-2020 гг., пишет Reuters.

Кобальт необходим для производства литий-ионных аккумуляторов, используемых в смартфонах и электромобилях. Glencore ожидает, что к 2030 г. годовой спрос на кобальт для производства электромобилей может увеличится до 314 000 т, что вчетверо превышает общемировой уровень добычи металла в 2017 г.

Около 60% кобальта производится в Демократической Республике Конго. Власти страны признали данный металл стратегическим ресурсом. В казну государства горнодобывающие компании отчисляют до 10% от прибыли.

Стоимость тонны кобальта в 2007 г. была $30 000, сейчас тонна металла стоит $85 000. Это редкий металл, государство хочет получать прибыль от его добычи, говорил премьер-министр страны Бруно Чибала.

Glencore в Демократической Республике Конго владеет двумя рудниками, включая крупнейший в мире Katanga. Компания также имеет рудники по добыче кобальта в Канаде и Австралии.

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Финансы
Новости

Суд подтвердил законность решения об отзыве лицензии у «Югры»

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Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения постановление Арбитражного суда Москвы, который признал законным решение ЦБ РФ об отзыве лицензии у банка «Югра», передает «Интерфакс».

По словам бывшего предправления «Югры» Дмитрия Шиляева, бывшее руководство банка не согласно с решением апелляции и намерено направить кассационную жалобу.

«Югра» занимала 29-е место по величине активов в банковской системе России. ЦБ объявил об отзыве лицензии у банка в конце июля 2017 г. Это произошло спустя 18 дней после введения в «Югру» временной администрации. Решение отозвать лицензию регулятор объяснил тем, что банк недооценивал кредитный риск и недостоверно отражал операции в отчетности: «технически» исполнял предписания, создавая требуемые резервы по одним кредитам и распуская их по другим.

Тогда регулятор отмечал, что почти 90% кредитного портфеля «Югры» на 1 июля составляли кредиты, связанные с бизнес-проектами собственников банка.

Бывшие руководители банка пытаются оспорить решения ЦБ в суде. В конце прошлого года Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения регулятора о введении в банк временной администрации, а позднее и решение об отзыве у банка лицензии.

Какую недвижимость получила «Югра» незадолго до краха

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Бизнес
Новости

«Ашан» запустит сервис доставки готовой еды

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Ритейлер «Ашан» планирует расширить категорию кулинарии в супермаркетах, увеличить и обновить ассортимент готовых блюд, а также запустить сервис их доставки. Об этом рассказал шеф-повар ритейлера Патрик Шонаве, передает «Интерфакс». В «Ашане» он работает три месяца, ранее должности шеф-повара в российском представительстве не существовало. До прихода в «Ашан» Шонаве работал в посольстве Франции, ресторане «Буйабес», был бренд-шефом сетей «Кофеин», Starbucks, «Кофемания».

«Сейчас я работаю как раз над тем, чтобы обновить и расширить ассортимент кулинарии. В течение двух-трех месяцев я разрабатываю рецепты блюд, которые в дальнейшем будут продаваться в кулинарии. Наша основная задача – сделать так, чтобы люди не только готовили дома, но и покупали готовые блюда у нас», – пояснил он. По его словам, после нововведений цены останутся на комфортном для покупателей уровне.

Новый ассортимент будет тестироваться в нескольких магазинах ритейлера в апреле. Если пилотный проект будет успешен, то в нем будут участвовать все магазины «Ашана» в России.

Когда заработает сервис по доставке продуктов питания, то заказы покупатели смогут оставлять через сайт. Запуск доставки планируется со второй половины 2018 г., уточнил представитель «Ашана».

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Бизнес
Новости

Годовая чистая прибыль «Алросы» упала на 41%

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Выручка «Алросы» в 2017 г. упала на 13% до 275,4 млрд руб. год к году, чистая прибыль за аналогичный период снизилась на 41% до 79 млрд руб. Об этом говорится в отчетности компании по МСФО.

Снижение финансовых показателей связано с укреплением курса рубля по отношению к доллару США на 13%, а также со снижением средней цены проданных алмазов на 9%, что произошло из-за изменения ассортимента, указывает «Алроса».

В августе на руднике «Мир» произошла авария. Спасательная операция длилась почти три недели, погибло восемь человек, удалось спасти 143. В итоге рудник затопило. Убыток от списания основных средств, утраченных в результате аварии на руднике «Мир», составил 7,4 млрд руб., сообщала «Алроса» по итогам девяти месяцев 2017 г. Однако в годовом отчете уже другая цифра – 8,5 млрд руб. На восстановление рудника «Мир» уйдет не менее пяти лет, рассказывал гендиректор «Алросы» Сергей Иванов.

«Алроса» продала часть коллекции бриллиантов «Династии»

Политика
Новости

Пригожин откажется от McDonald's из-за санкций США

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Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что его бизнес не связан с США, поэтому новые санкции его не беспокоят. В ответ на них он пообещал не ходить в McDonald's, сообщает «РИА Новости».

В четверг США расширили санкции против России. В санкционный список попала одна организация и 14 человек – «Агентство интернет-исследований» Пригожина (еще известно как «фабрика троллей») и его сотрудники. Их подозревают во вмешательстве в последние президентские выборы в США.

Новые санкции объясняются «злокачественной» киберактивностью в России, отметил министр США Стивен Мнучин. Речь не только о вмешательстве в американские президентские выборы, но и о других кибератаках, в том числе с помощью вируса NotPetya, добавляет он.

Пригожин и его другие компании – «Конкорд менеджмент» и «Конкорд кейтеринг» – уже попадали под санкции США. В частности, они были в санкционном списке Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). 

Как McDonald's открывался в России

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Политика
Новости

Премьер Словакии подал в отставку

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подал в отставку, передает Reuters. Решение принято на фоне политического кризиса в стране, вызванного отчасти убийством журналиста Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой.

Временно исполняющим обязанности министра стал вице-премьер Петер Пеллегрини. В четверг президент Словакии Андрей Киска попросил Пеллегрини сформировать новое правительство.

В конце февраля в населенном пункте Велка Мача недалеко от Братиславы были убиты Куциак и его невеста. На момент убийства он проводил журналистское расследование о связях итальянских мафиози со словацкими политиками.

После убийства Куциака в отставку также подали министр культуры страны Марек Мадарич и министр внутренних дел Роберт Калиняк.

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