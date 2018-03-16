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Белоусов оценил расходы на исполнение поручений Путина по итогам послания

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На реализацию поручений президента Владимира Путина по итогам послания Федеральному собранию потребуются средства, эквивалентные 1,5% ВВП, сообщил журналистам помощник главы государства Андрей Белоусов.

«Средств нам хватит. Сейчас эти расчеты уточняются. Примерно речь идет о величине, если говорить о шестилетии, порядка 1,5% ВВП», - сказал Белоусов, отвечая на соответствующий вопрос. «Это достаточно много, но, может быть, не фатально много», - отметил он (цитаты по «Интерфаксу»).

По словам чиновника, около двух третей необходимой суммы будет получено за счет ускорения роста экономики с 2% до 3,5-4% в год, остальное - благодаря экономии. «Такие возможности, безусловно, в бюджете есть», - заметил он.

Помимо оборонных расходов экономии можно добиться за счет сокращения бюджетных расходов на капитальное строительство, сказал Белоусов. «Это большая сфера, там тоже порядка 600 млрд руб. ежегодно, там тоже мы можем сэкономить, я думаю, где-то десятки миллиардов рублей, как минимум», - указал он.

При этом помощник Путина не стал называть конкретные цифры, которые планируется выделить на реализацию поручений. «Мне не хочется сейчас называть сумму, чтобы никого не пугать. Суммы есть. Просто это сейчас задача, которую сейчас предстоит правительству решить, в течение ближайшего времени», - заключил он.

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Политика
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Путин успокоил напуганных угрозой арестов медиков

Ведомости
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Хирург Леонид Рошаль рассказал президенту Владимиру Путину о деле гематолога Елены Мисюриной, приговоренной к двум годам заключения после смерти пациента. Инициатором этого дела Рошаль счел одну из юридических контор, которые специализируются на исках к врачам в интересах пациентов: наибольший интерес для юристов представляло требование о взыскании с врача 17 млн руб., а не реальный срок заключения, отметил Рошаль. Требовательность граждан к медикам растет и специальных юристов все больше, рассказал доктор. Он высказал опасение, что в результате «их [врачей] всех пересажают».

«Всех не пересажают, бояться нечего», — успокоил Путин Рошаля. Повышение требовательности пациентов президент считает логичным. «Это всегда так: когда нет ничего, то и все хорошо. А как только начинается движение, люди сразу смотрят не на то, что было вчера, а на то, что можно получить завтра», — сказал президент.

В то же время Путин пообещал «бороться и обращать внимание» на специальные «юридические фирмёшки», которые пытаются зарабатывать на системе здравоохранения. Такие фирмы сопровождают «любую отрасль с ритмичным государственным финансированием», отметил президент.

Что Путин увидел на строительной площадке Крымского моста

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Чистая прибыль «Дом.РФ» в 2017 году по МСФО выросла на треть

Ведомости
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Чистая прибыль АО «Дом.РФ» (ранее – АИЖК) по МСФО по итогам 2017 г. выросла на 31,2%. Об этом говорится в отчетности с заключением независимого аудитора Ernst & Young.

«Чистая прибыль составила 18 млрд руб., увеличившись на 4,3 млрд руб., или 31,2% по отношению к 2016 г.», — уточняется в сообщении. Рентабельность собственных средств компании составила 12,1%, увеличившись за год на 2,2 п. п. по сравнению с 9,9% за 2016 г. Портфель ипотечных активов по состоянию на 31 декабря 2017 г. составил 394,5 млрд руб., прирост с начала года - 122,5 млрд руб., или 45%.

По поручению президента в течение года совместно с правительством и Центробанком России будут разработаны дополнительные меры, направленные на формирование ликвидного рынка ипотечных ценных бумаг с поручительством единого института развития с привлечением средств граждан, негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, говорится в отчетности. В будущем это станет основой для формирования двухуровневой модели рынка, обеспечит дальнейшее снижение ставок по ипотечным кредитам. «По нашим прогнозам, в перспективе двух лет они достигнут 7%», — считает гендиректор «Дом.РФ» Александр Плутник.

Взгляд властей на квартирный вопрос в России

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Политика
Новости

Посол России пообещал «мощнейшее давление» на Великобританию

Ведомости
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Москва потребует от Лондона обосновать обвинения в применении отравляющего вещества в английском Солсбери в рамках международных организаций и готовится задать встречные вопросы, заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко в интервью «России 24».

«Мы (Россия. - "Ведомости") будем оказывать мощнейшее давление на британское правительство по существу вопроса, и я уверен, что мы их из этой колеи уже не выпустим», - заверил Яковенко (цитаты по «Интерфаксу»).

«Есть устойчивое впечатление, что ситуация [со Скрипалем] была хорошо подготовлена», - считает Яковенко. На его взгляд, происшедшие в Британии смерти выходцев из России очень схожи. «Во-первых, стиль один и тот же - [экс-подполковник ФСБ Александр] Литвиненко, [бизнесмены Александр] Перепеличный, [Борис] Березовский, [Николай] Глушков и сейчас Скрипаль, - сказал Яковенко. - Второе, сама манера постановки вопроса ультимативная, плюс хорошо срежиссированная информационная кампания, подготовленные соответствующие выступления в парламенте. Все это за один день не делается».

По словам дипломата, российская сторона увидела в позиции британцев много нестыковок. В частности, английская лаборатория в Порт-Даун классифицировала примененное против Скрипаля отравляющее вещество, присвоив ему номер 234. «Чтобы классифицировать его, у вас есть образцы этого вещества. Лаборатория располагала этими образцами», - заметил Яковенко.

Он подчеркнул, что Россия обратится по этому поводу в Организацию по запрещению химического оружия. «У нас есть встречные вопросы - а не производилось ли это вещество 234 в самой этой лаборатории?» - отметил Яковенко.

«На многие вопросы британской стороне придется отвечать не через газеты или огульные заявления, а через конкретные механизмы, которые существуют в рамках Организации по запрещению химоружия», - указал посол.

Если британская сторона не будет выполнять свои обязательства по конвенции о запрещении химического оружия, тогда это еще раз продемонстрирует полное попрание международного права, заключил Яковенко.

Великобритания обвинила Россию в причастности к покушению на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в английском Солсбери. По версии британских спецслужб, Скрипали были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок». Позицию Великобритании поддержали США, Германия и Франция. Москва опровергла причастность к инциденту и сам факт наличия химического оружия.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль в 2004 г. был обвинен в сотрудничестве с британской разведкой и приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену. В 2010 г. он был помилован и выслан на Запад по программе обмена шпионами.

Тереза Мэй посетила СолсбериФото

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Бизнес
Новости

Экспорт «Газпрома» за две недели марта вырос на 29% из-за холодов в Европе

Ведомости
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За первые 15 дней марта поставки газа в Европу из-за установившихся холодов увеличились на 29,4% до 9,7 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Об этом говорится в сообщении «Газпрома».

По информации Gas Infrastructure Europe, уровень заполненности европейских газовых хранилищ сейчас самый низкий за последние 10 лет как в абсолютном, так и в процентном выражении. На 14 марта заполнено только 22,93% объема хранилищ - закачано 23,7 млрд кубометров газа. С начала текущего сезона из хранилищ отобрано 68 млрд кубометров газа, в предыдущем отопительном сезоне отбор оценивался в 66 млрд кубометров.

С начала текущего месяца и до 15 марта «Газпром», по предварительной информации, добыл 22,6 млрд кубометров газа, что на 17,6% превышает показатель в аналогичном периоде 2017 г. Реализация газа на российском рынке увеличилась на 30,7%.

Сильные снегопады обрушились на Европу

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Политика
Новости

Кремль ответил на слова Джонсона о связи Путина с отравлением Скрипаля

Ведомости
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Любые попытки официального Лондона связать российского президента Владимира Путина с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля являются «шокирующим и непростительным» нарушением дипломатического этикета, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Мы уже на различных уровнях неоднократно заявляли, что Россия не имеет никакого отношения к этой истории», - подчеркнул представитель Кремля. «Любая отсылка или упоминание нашего президента в этой связи является ни чем иным как шокирующим и непростительным нарушением дипломатических правил приличия», - прокомментировал Песков слова министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона.

Ранее британский министр иностранных дел, комментируя отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, связал химатаку в Великобритании с решением российского лидера. «Мы полагаем, что, вероятно, это было в большей степени его (Путина) решение использовать нервно-паралитическое вещество на улицах Великобритании, Европы, впервые со Второй мировой войны», - заявил Джонсон. «Вот почему мы не согласны с Россией», - отметил британский дипломат.

Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь отравили 4 марта на юго-западе Англии. Пострадавшие находятся в реанимации. Британская сторона считает, что отравление произошло веществом «Новичок», разработанным в СССР. В ответ на происшедшее Соединенное Королевство решило выслать 23 российских дипломатов, приостановить двусторонние контакты с Россией на высоком уровне и подготовить новые меры для повышения защиты граждан.

15 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп выступили с совместным заявлением, что разумной альтернативы «российскому следу» в деле экс-полковника ГРУ нет. В заявлении отравление Скрипаля называется «нарушением суверенитета Великобритании», конвенции о химическом оружии и международного законодательства. «Это угроза всеобщей безопасности», - уверены лидеры четырех государств.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

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Бизнес
Новости

ФАС заявила о взаимопонимании с Bayer в сделке компании с Monsanto

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пришла к взаимопониманию в переговорах с руководством немецкого концерна Bayer о его слиянии с американской Monsanto. Об этом рассказал заместитель руководителя ФАС Андрей Цыганов.

«Это сделка не про морковку и не про капусту брокколи. Это сделка про big data, про платформенные решения, про комплексные решения в области точного земледелия, это сделка по технологии ускоренной селекции», - отметил представитель службы. По его словам, именно здесь возникает риск усиления рыночной власти при объединении бизнесов двух компаний, а не в продажах средств защиты растений, химикатов и семян.

Заместитель руководителя антимонопольной службы напомнил, что ФАС - не единственный регулятор, выдвинувший компаниям свои условия при согласовании сделки. По его словам, обсуждение продолжается в Индии, Еврокомиссии, министерстве юстиции США. «Страны, согласовавшие сделку, например Китай, выдвинули компании Bayer ряд серьезных условий. Поэтому мы с коллегами разных стран идем одним путем. И спасибо, что компании [Bayer и Monsanto] разрешили нам этот международный обмен информацией», - добавил Цыганов.

В то же время российский регулятор «пришел к взаимопониманию с руководством Bayer», говорит он. «И мы видим, что именно с этой точки зрения рассматривают эту сделку конкурентные ведомства в подавляющем большинстве других юрисдикций», - заключил представитель ведомства.

Bayer договорилась о покупке Monsanto еще в 2015 году. Сумма сделки может составить $66 млрд. Еврокомиссия еще не вынесла решение по сделке, отложив крайний срок рассмотрения до 5 апреля. 13 февраля Bayer обратился в суд с иском против ФАС из-за условий по сделке с Monsanto. Немецкий концерн не захотел передавать российским компаниям технологии в области селекции и предоставить им доступ к базам данных в области цифрового земледелия, как того требовал российский регулятор.

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Политика
Новости

Песков посоветовал всем посмотреть фильм о Путине журналиста ВГТРК

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал всем посмотреть новый фильм журналиста ВГТРК Андрея Кондрашова «Путин». «Фильм прекрасный. На самом деле, я рекомендую всем, кто этого хочет, его посмотреть», — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что в последние годы было очень много попыток снять фильм о президенте России Владимире Путине, но удавалось это единицам. Песков поздравил создателей фильма «Путин» с «серьезным успехом». По его словам, они трудились над фильмом почти год.

Песков добавил, что фильм по понятным причинам не может быть показан по телевидению до выборов, поэтому он размещен в интернете, «что тоже достаточно здорово, потому что охват через интернет, как мы понимаем, ничуть не меньше».

На вопрос, смотрел ли Путин новый фильм, Песков ответил: «Президент целиком пока нет, но, скажем так, материал у него, и как будет время, я думаю, он тоже с удовольствием ознакомится».

Фильм «Путин» состоит из двух частей. Первая из них появилась на YouTube 11 марта, вторая была размещена 15 марта. В фильме президент, в частности, рассказал о подготовке миссии на Марс и объяснил крушение подлодки «Курск». 

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Финансы
Новости

Евро превысил отметку в 71 рубль впервые за месяц

Ведомости
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В пятницу, 16 марта, курс европейской валюты впервые за месяц превысил отметку в 71 руб./евро. По данным Московской биржи на 13.42 мск, евро стоил ровно 71 руб., рост составил 0,32%. Последний раз евро стоил больше 71 руб. 14 февраля.

Официальный курс европейской валюты, установленный Центробанком на выходные и понедельник, составляет 70,8 руб./евро. (+29,48 коп.).  

Евро также незначительно вырос по отношению к доллару — на 0,002%. В 13.34 мск один евро стоил $1,23.

Курс доллара к рублю тоже растет. По данным на 13.44 мск, один доллар стоил 57,57 руб. (рост на 0,11%). Официальный курс доллара на выходные и понедельник — 57,49 руб./$ (+47,54 коп.).

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», рубль слабеет к доллару и евро на фоне очередного ухудшения внешнеполитической ситуации вокруг России.

Как купить компанию за 1 рубль/евро/фунт/доллар

Политика
Новости

Центризбирком получил почти 500 жалоб на административный ресурс

Ведомости
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Центризбирком получил 471 обращение, связанное с применением административного ресурса. Об этом сообщила в пятницу председатель ЦИК Элла Памфилова, передает корреспондент «Ведомостей.

По словам Памфиловой, более чем из половины регионов таких жалоб не поступало, но вот Ростовская, Кемеровская, Ленинградская области и Мордовия вызывают беспокойство. По поводу Кемерово даже пришлось направить телеграмму губернатору области и, для профилактики, – обращение в Генпрокуратуру, отметила она.

По сообщениям из Ленинградской области, сотрудники бюджетных организаций получили приказ подать заявления о голосовании по месту пребывания. В день выборов, 18 марта (объявлено рабочим днем), им приказано прибыть к месту работы, где у них проверят наличие паспортов и отправят голосовать в сопровождении руководства. «Срочно в прокуратуру!» – прокомментировала это Памфилова.

По ее словам, в связи с угрозой злоупотребления административным ресурсом ЦИК уже направил 46 обращений губернаторам, 28 – в Минобразования, 53 – в МВД, шесть – в органы прокуратуры и одно – в Следственный комитет.

Как россиян зовут на выборы

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Политика
Новости

Химик сомневается в версии провоза отравляющего вещества в багаже Юлии Скрипаль

Ведомости
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Профессиональный химик, знакомый с вопросами безопасной упаковки химических веществ, крайне скептически относится к версии о том, что отравляющее вещество (ОВ) было доставлено Юлией Скрипаль в багаже из Москвы. Об этом он рассказал корреспонденту «Ведомостей».

О том, что такая версия изучается британскими правоохранительными органами, сообщила газета The Telegraph. Согласно этой версии ОВ было спрятано в одежде или косметике и сработало в доме бывшего полковника ГРУ в британском Солсбери.

«Вещества интересующего нас класса хорошо проникают в большинство бытовых упаковочных материалов – просачиваются через них. То есть кто-то должен был профессионально, в специализированной лаборатории упаковать одежду и/или косметику, дегазировать упаковку снаружи и подсунуть. Профессиональная упаковка никак не похожа на бытовую, спутать невозможно», – говорит собеседник «Ведомостей».

Юлия Скрипаль прилетела в Великобританию из Москвы 3 марта в 14.00. На следующий день ее вместе с отцом – бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем – нашли отравленными в центре Солсбери. Источник The Telegraph предположил, что злоумышленники легко могли попасть в московскую квартиру Юлии Скрипаль и спрятать вещество в ее багаже. Например, токсином могли пропитать одежду Юлии, а яд спрятать в косметике или подарке. При этом британские спецслужбы не рассматривают версию, что преступники сами провезли яд на территорию страны, отмечает The Telegraph.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

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Бизнес
Новости

Shell продала свой бизнес в Новой Зеландии

Ведомости
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Нефтегазовая компания Royal Dutch Shell уходит из Новой Зеландии после 100 лет работы в этой стране, говорится в сообщении Shell. Компания договорилась о продаже своего бизнеса австрийской OMV за $578 млн.

Планируется, что сделка будет завершена к IV кварталу 2018 г. Сотрудники компаний Shell Taranaki Limited и Shell New Zealand перейдут работать в OMV New Zealand.

Компания отмечает, что данный шаг соответствует стратегии Shell по продаже активов на $30 млрд к концу текущего года. Это позволит упростить структуру компании, повысить финансовую устойчивость и конкурентоспособность Shell, считают в компании.

Royal Dutch Shell занимается добычей и переработкой углеводородов более чем в 40 странах мира. Кроме того, компании принадлежит крупнейшая в мире розничная сеть АЗС, работающая в более чем 80 странах. 

Shell вошла в топ-10 компаний мира по капиталовложениям