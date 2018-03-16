Белоусов оценил расходы на исполнение поручений Путина по итогам послания
На реализацию поручений президента Владимира Путина по итогам послания Федеральному собранию потребуются средства, эквивалентные 1,5% ВВП, сообщил журналистам помощник главы государства Андрей Белоусов.
«Средств нам хватит. Сейчас эти расчеты уточняются. Примерно речь идет о величине, если говорить о шестилетии, порядка 1,5% ВВП», - сказал Белоусов, отвечая на соответствующий вопрос. «Это достаточно много, но, может быть, не фатально много», - отметил он (цитаты по «Интерфаксу»).
По словам чиновника, около двух третей необходимой суммы будет получено за счет ускорения роста экономики с 2% до 3,5-4% в год, остальное - благодаря экономии. «Такие возможности, безусловно, в бюджете есть», - заметил он.
Помимо оборонных расходов экономии можно добиться за счет сокращения бюджетных расходов на капитальное строительство, сказал Белоусов. «Это большая сфера, там тоже порядка 600 млрд руб. ежегодно, там тоже мы можем сэкономить, я думаю, где-то десятки миллиардов рублей, как минимум», - указал он.
При этом помощник Путина не стал называть конкретные цифры, которые планируется выделить на реализацию поручений. «Мне не хочется сейчас называть сумму, чтобы никого не пугать. Суммы есть. Просто это сейчас задача, которую сейчас предстоит правительству решить, в течение ближайшего времени», - заключил он.