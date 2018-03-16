Путин поручил разработать указ о национальных целях России на следующий президентский срок

Поручения охватывают следующий президентский срок и могут стать новыми «майскими указами» Путина Андрей Гордеев / Ведомости

Администрация президента должна разработать проект указа о национальных целях развития России до 2024 г., то есть на следующий президентский срок. Такое поручение президент Владимир Путин дал по итогам послания Федеральному собранию. Документ должен быть готов к 15 апреля.

Указ будет касаться планов по увеличению численности населения и продолжительности жизни, повышению благосостояния граждан, улучшению жилищных условий, росту доходов и уровня пенсий выше инфляции, снижению бедности вдвое, модернизации инфраструктуры, вхождению России в число пяти крупнейших экономик мира и наращиванию темпов роста ВВП выше мировых. Документ также опишет стратегические задачи в здравоохранении, образовании, экологии, бизнес-климате и сфере цифровой экономики. Все эти темы Путин обозначил в своем послании 1 марта.

Правительству поручено уточнить параметры расчета налога на имущество физлиц, определить статус самозанятых граждан, усовершенствовать механизмы оказания социальной помощи населению исходя из принципов адресности и нуждаемости, а также подготовить с учетом пожеланий бизнеса предложения по улучшению условий предпринимательской деятельности. Кроме того, кабмин совместно с Центробанком должны разработать план ускорения роста инвестиций в основной капитал и повышения их доли в ВВП до 25%. В свою очередь Верховный суд и президентская администрация обсудят декриминализацию отдельных преступлений в предпринимательской деятельности.

Указ о национальных целях до 2024 г. будет во многом похож на «майские указы» от 2012 г. В них Путин обозначил цели работы властей до 2018 г. Президент поручал увеличить инвестиции до 27% ВВП, производительность труда – в 1,5 раза, улучшить жилищную ситуацию, увеличить реальные зарплаты в 1,4-1,5 раза, а зарплаты учителей, врачей и ученых – до 100–200% от средней по региону.

Во многом в «майских указах» Путин воспроизводил идеи Стратегии-2020 – сформированной для его очередного срока масштабной программы реформ. Из этой стратегии удалось реализовать немногое, говорил «Ведомостям» руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич: например, основные макроэкономические и некоторые бюджетные идеи. При этом правительство в мае 2017 г. отчиталось о выполнении 165 из 180 поручений. Однако некоторые планы не удалось реализовать и наполовину, так, производительность труда с 2012 г. по 2016 г. увеличилась не на 50%, а лишь на 3,8%.

Со временем Кремль сам признал завышенность определенных ожиданий. Если в послании 2012 г. Путин говорил, что экономика России должна ежегодно расти на 5-6%, то в 2016 г. президент поставил правительству более скромную цель - на рубеже 2019-2020 гг. выйти на темпы экономического роста выше среднемировых.

Новые поручения Путина предусматривают увеличение ВВП на душу населения к 2024 г. в полтора раза, ежегодный рост производительности труда менее чем на 5%, предоставление гражданам доступной ипотеки и обеспечение рабочими местами, увеличение вложений в образование, здравоохранение и инфраструктуру.

Без структурных реформ ВВП на душу населения в России вырастет в ближайшие 12 лет всего на 0,7%, прогнозируют экономисты Организации экономического сотрудничества и развития. Ограничения в развитии при отсутствии реформ признавали в том числе федеральные чиновники. Эксперты РАНХиГС оценивали потолок экономического роста при условии отсутствия качественных преобразований в 1,5-2% в год, такую же оценку давала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

В начале прошлого президентского срока стимулы для реформ были ослаблены высокими ценами на нефть, а затем последовали события на Украине и санкции, приоритеты сместились на геополитику. В 2017 г. после двухлетней рецессии экономика наконец начала расти. В своем послании Путин отметил, что Россия добилась макроэкономической стабильности, адаптировалась к санкциям и стала меньше зависеть от нефти. Он подчеркнул, что Россия может и должна совершить качественный рывок, в противном случае страна уже не сможет преодолеть отставание от передовых экономик.