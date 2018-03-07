Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4522 от 07.03.2018 под заголовком: России мешает власть

Россия еще больше отстанет от США по уровню жизни

Эксперты ОЭСР предсказали будущее основных мировых экономик
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Россия – одна из немногих стран и партнеров Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), где к 2060 г. реальный ВВП на душу населения снизится относительно «эталона» – США, следует из доклада ОЭСР «Долгосрочные перспективы: сценарии для мировой экономики – 2060». «Ведомости» с ним ознакомились, представитель ОЭСР подтвердил его подлинность, отметив, что это предварительная версия.

Без реформ ВВП на душу населения в России вырастет в ближайшие 12 лет всего на 0,7%, прогнозируют экономисты ОЭСР. Мешает низкая производительность труда, которая последние годы не росла вовсе, а в 2018–2030 гг. ускорится всего до 0,5%. Еще один тормоз – плохая демография: доля экономически активного населения и занятость сокращаются. Для сравнения: в Турции благодаря хорошей демографической ситуации уровень жизни к 2060 г. заметно повысится – примерно до трех четвертей от показателей США, пишут авторы. В России он превышает 40% от «эталона» и немного снизится. С диагнозом сложно не согласиться, замечает главный экономист «ВТБ капитала» по России Александр Исаков: демография и производительность труда сильнее всего сдерживают рост российской экономики.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию пообещал к 2025 г. увеличить ВВП на душу населения на 50% и заявил, что Россия к этому времени должна прочно закрепиться в пятерке крупнейших экономик мира. Путин имел в виду ВВП по паритету покупательной способности, пояснял министр экономического развития Максим Орешкин в программе «Познер»: по оценке МВФ, Россия сейчас на 6-м месте и на 4% отстает от Германии. Задача – «обойти Германию», уточнил министр. Можно приблизиться к этой цели, если применить активное бюджетное (снижение налогов, увеличение нефтегазовых расходов) и кредитно-денежное стимулирование, говорит директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов, но это чревато большими рисками.

Без реформ Россия и другие страны БРИКС будут замедлять рост реального мирового ВВП на протяжении 40 лет с начала 2019 г., предупреждают авторы доклада. Чтобы ускорить рост, им нужно повышать производительность труда: реформировать госуправление, увеличить продолжительность обучения в школах и снизить торговые тарифы.

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Комментарии  ()
nevelitsa
04:08 07.03.2018
Ага, самодостаточная. Вот тут в соседнем материале про то как Минэнерго жалуется, без американских технологий сырье даже добыть не получается, не говоря уже о том, чтобы переработать. https://www.vedomosti.ru/comments/business/articles/2018/03/07/752967-ugrozi-energobezopasnosti
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