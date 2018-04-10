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Путин призвал в полтора раза увеличить финансирование науки

Президент России Владимир Путин призвал увеличить финансирование науки в России в полтора раза, передает ТАСС. «Будем стремиться к тому, чтобы объем бюджетных средств на фундаментальные исследования в ближайшие годы увеличился в полтора раза», - заявил глава государства на заседании президиума Российской академии наук и ученого совета национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

Путин считает, что вознаграждение для ученых должно зависеть от результатов их деятельности, а не от региона или места работы. Он призвал ученых достигать намеченных целей ради роста экономики, промышленности, развития сельского хозяйства.

Согласно федеральной целевой программе развития научно-технологического комплекса (НТК) на 2014-2020 гг., расходы на развитие НТК до 2020 г. запланированы в размере 228,7 млрд руб. В январе 2017 г. Минобрнауки подготовило проект постановления, согласно которому расходы будут сокращены на 25 млрд руб. в период с 2017 по 2019 г. При этом расходы государства на научные исследования сократят на 19 млрд руб.

Программа была утверждена в 2013 г. Ежегодно в нее вносятся коррективы. Изначально на развитие науки и техники государство собиралось потратить 239 млрд руб., в том числе 197,6 млрд руб. из федерального бюджета.