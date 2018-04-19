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Экономика
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Россия запросила консультации в ВТО из-за пошлин США на сталь и алюминий

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Россия обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с просьбой о консультациях о введенных президентом США Дональдом Трампом ввозных тарифах на алюминий и сталь. Об этом говорится в документе на сайте организации.

«Российская Федерация предлагает провести консультации как можно скорее и ожидает скорейшего ответа США для согласования даты и места проведения консультаций», - говорится в публикации.

Reuters в свою очередь пишет, что Россия потребовала через ВТО компенсацию с США за эти пошлины. Агентство отмечает, что ранее в ВТО с аналогичным требованием к США обратились Китай, Индия и Евросоюз. США утверждают, что тарифы вводятся из-за рисков для национальной безопасности и не нарушают правил ВТО. Однако Россия, Китай, Индия и Евросоюз уверены, что такие «заградительные» тарифы требуют компенсации в пользу основных стран-экспортеров со стороны США, уточняет Reuters.

Собеседник «РИА Новости» в российской делегации при ВТО пояснил, что запрос на консультации не означает начала спора, включающего вопрос компенсаций. «Это скорее обозначенная перспектива введения ответных мер при полном соблюдении правил ВТО», — объясняет он. Возможными компенсационными мерами собеседник агентства назвал снижение США тарифов по другим видам российских товаров. Если же консультации с ВТО не помогут решить вопрос, Россия получит возможность ввести собственные пошлины, отмечает источник.

Он добавил, что процедура спора предусматривается в Соглашении о специальных защитных мерах. Таким образом, если одна из стран вводит какие-то защитные меры, против которых выступает другая сторона, последняя может ответить по упрощенной процедуре. Но прежде она должна формально запросить консультации в рамках ВТО и их провести.

США ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%, в том числе из России, в конце марта. Позже Трамп приостановил действие новых сборов до 1 мая для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи и стран ЕС. Россия сочла меры США нелегитимными и пообещала отреагировать.

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Финансы
Новости

Банк «Санкт-Петербург» может провести обратный выкуп акций

Ведомости
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Банк «Санкт-Петербург» обсуждает проведение обратного выкупа акций для повышения их стоимости. Об этом рассказал зампред правления банка Константин Баландин, передает «Интерфакс».

По словам Баландина, так банк будет «бороться» с инвесторами и рынком. «Наверное, это лучший вообще сценарий послать сигналы вам, рынку, кому угодно о том, что мы считаем, что акции недооценены и что мы с этой оценкой не согласны», – объяснил он. Ликвидность акций будет расти вместе с их ценой, считает Баландин. Он не уточнил, когда банк может провести обратный выкуп акций, лишь отметил, что решение будет принято «в ближайшие недели».

У «Санкт-Петербурга» находится около 35% акций в свободном обращении. После новостей о возможном обратном выкупе котировки банка выросли: к 16:33 мск одна акция стоила 52,5 руб. (+4,9%), свидетельствуют данные Московской биржи.

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Бизнес
Новости

Средняя цена бензина в России превысила отметку в 40 рублей за литр

Ведомости
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Средняя розничная цена бензина в России превысила психологическую отметку в 40 руб. за литр. По данным Росстата на 16 апреля, литр бензина в среднем стоил 40,09 руб. Предыдущая зарегистрированная цена (9 апреля) составляла 39,95 руб. за литр.

Стоимость бензина марки АИ-92 выросла до 38,3 руб. за литр, АИ-95 – до 41,31 руб., АИ-98 – до 46,62 руб. Дизельное топливо подорожало до 41,25 руб.

По данным Росстата, цены на автомобильный бензин в России в период с 9 по 15 апреля выросли в среднем на 0,4% против прироста на 0,1% неделей ранее. Цены на дизельное топливо увеличились на 0,5% против роста на 0,2% в предыдущую неделю.

Дороже всего бензин стоит в Симферополе (44,81 руб.), Севастополе (42,78 руб.), Петропавловске-Камчатском (46,19 руб.), Южно-Сахалинске (44,96 руб.), Москве (42,21 руб.), Калининграде (42,62 руб.), Мурманске (42,13 руб.) и Нальчике (42,57 руб.).

Больше всего цены на бензин за неделю выросли в Саранске и Сыктывкаре – на 1%, Симферополе – на 0,9%, Астрахани, Нижнем Новгороде, Нальчике и Пензе – на 0,8%.

Финансы
Новости

ЦБ рассказал о попытках россиян заработать на скачках курса рубля

Ведомости
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Первый зампредседателя Центробанка России Ксения Юдаева на сессии МВФ в Вашингтоне рассказала о том, что многие россияне научились получать выгоду от скачков курса рубля. По ее словам, схема заработка такова: россияне продают доллары во время резкого ослабления и покупают валюту по более выгодному курсу. По ее словам, об этом свидетельствуют данные, полученные регулятором от банков за предыдущую неделю, передает «РИА «Новости».

Юдаева отметила, что россияне стали активнее скупать валюту на прошлой неделе, когда произошло резкое ослабление рубля. По ее словам, речь идет о небольших объемах операций. «Сейчас вообще все чистые покупки и чистые продажи валюты по сравнению с пиками 2014-2015 гг. — это мизер, там больше слов, чем дела», — сказала она.

Юдаева не исключила, что активная покупка валюты может свидетельствовать об опасениях граждан по поводу замораживания валютных счетов из-за санкций. По ее словам, объяснение может быть как экономическое, так и политическое.

«В принципе, граждане уже привыкли к «перелетам» и могли по курсу прошлого вторника пойти и поменять обратно — выиграли на настоящий момент. У нас граждане уже в разные стороны пытаются циркулировать на валютном рынке», — отметила она.

На прошлой неделе курс рубля упал более чем на 10% из-за санкций США, введенных 6 апреля. Снижение курса вызвало массовые распродажи рублевых активов на глобальном рынке. Сейчас рубль отыграл часть падения благодаря росту цен на нефть и заявлению американских властей о том, что в ближайшее время новых санкций в отношении России не планируется.

Выбор редактора
Политика
Новости

Полиция в Ереване задержала более 100 демонстрантов

Ведомости
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Полиция Армении в четверг задержала 106 демонстрантов в центре Еревана, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря полиции Ашота Агароняна. Задержанных доставили в отделения полиции. «Если через три часа их не отпустят, значит, они подозреваются в правонарушениях», — пояснил Агаронян.

Массовые митинги начались в Ереване и других городах Армении в понедельник, 16 апреля, после выдвижения кандидатуры бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Во вторник парламент Армении утвердил кандидатуру Саргсяна. В тот же день президент Армении Армен Саркисян своим указом назначил Саргсяна премьер-министром республики.

В четверг  в Ереване несколько сотен демонстрантов, выступающих против назначения Саргсяна, провели шествие по улицам города. Его возглавил руководитель оппозиционной парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян.

Что происходит в Армении

Экономика
Новости

Аналитики ЦБ предупредили о влиянии санкций на инфляцию

Ведомости
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Антироссийские санкции могут ускорить рост цен, конечный эффект будет зависеть от степени ослабления рубля, предупреждают аналитики департамента исследований и прогнозирования Центробанка в бюллетене «О чем говорят тренды» (их выводы могут не совпадать с официальной позицией ЦБ).

«Масштаб влияния расширения санкций на инфляцию будет зависеть от того, как долго продлится ослабление рубля и на каком уровне впоследствии стабилизируется курс», – указывают аналитики. По их оценкам, ослабление рубля на 5-10% добавляет к инфляции 0,5–0,1 п. п. в течение полугода-года. Если курс рубля стабилизируется на более слабом уровне, это быстрее окажет влияние на цены продовольственных товаров, чем непродовольственных, в особенности на цены плодоовощной продукции, отмечают эксперты.

При этом аналитики уверены, что спровоцированная санкциями США и ростом геополитической напряженности волатильность российских финансовых рынков не представляет угрозы для макроэкономической стабильности. После объявления 6 апреля новых санкций США и последующей эскалации ситуации в Сирии российский рынок акций обвалился, а курс рубля начал ослабевать. Через какое-то время экономическая ситуация скорректировалась, однако рынок до сих пор не отыграл падение.

Инфляция в марте в годовом выражении составила 2,4%, в апреле она также пока остается на пониженном уровне. Возвращение динамики роста цен на уровень таргета ЦБ в 4% ожидается только во второй половине года, говорится в бюллетене ЦБ. «Вместе с тем краткосрочные риски для ускорения инфляции выше 4% несколько повысились из-за ускорения темпов роста заработных плат и ослабления рубля в апреле», – указывают эксперты.

По их словам, среди проинфляционных рисков – возможное резкое изменение потребительского поведения, ускоряющийся рост кредитования, неустойчивые и повышенные инфляционные ожидания населения, неопределенность параметров налоговой политики после 2018 г., а также внешнеполитические факторы.

Экономика России в марте замедлила рост до 1,5%, одновременно из-за внешнеполитической напряженности в краткосрочной перспективе повысилась экономическая неопределенность, отмечают эксперты. Сейчас экономика продолжает расширяться темпами, близкими к потенциальным, заключают аналитики.

Минэкономразвития прогнозирует, что в апреле инфляция в годовом выражении составит 2,3-2,6%. В целом по году ЦБ ожидает рост цен на уровне 3-4%. Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева ранее допускала возможность повышения этой оценки.

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Технологии
Новости

Студенты МГУ впервые выиграли чемпионат мира по программированию

Ведомости
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Студенты Московского государственного университета им. Ломоносова впервые в истории вуза одержали победу на Международной студенческой олимпиаде по программированию ACM ICPC (International Collegiate Programming Contest). Вуз в мировом соревновании представляла команда «Красная панда», ставшая абсолютным чемпионом олимпиады. Об этом сообщила пресс-служба мероприятия. 

Студенты МГУ Михаил Ипатов, Григорий Резников и Владислав Макеев под руководством тренера Елены Андреевой решили 9 задач.

Всего команды студентов из России завоевали две из четырех золотых медалей. Вторым золотым медалистом стала команда Московского физико-технического института (МФТИ) «Криптозоология». Студенты Александр Голованов, Александр Останин и Никита Уваров под руководством тренера Михаила Тихомирова решили 8 задач.

Еще две золотые медали завоевали Университет Токио (Япония) и принимавший олимпиаду в этом году Пекинский университет.

Команды из российских вузов сумели взять еще две серебряные медали. Серебро взяли студенты из Уральского федерального университета (УрФУ) и Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). Их команды решили по семь задач. Всего серебряными призерами стали девять команд.

Среди российских бронзовых призеров оказалась команда Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), в 2016 г. занявшая первое место. В этом году команда вуза оказалась на 14-м месте – еще с 17 командами, получившими бронзу.

В прошлом году первое место в международных соревнованиях по программированию заняла команда ИТМО, у которой уже семь чемпионских титулов и абсолютный рекорд ACM ICPC. Команда выступала под руководством тренера Андрея Станкевича, взявшего награду ACM ICPC Senior Coach Award за то, что его подопечные 15 и более лет выходят в финал конкурса.

Согласно правилам ACM ICPC в каждой команде по три человека, в распоряжении ребят один компьютер. На решение задач в рамках финального поединка дается пять часов. Побеждает команда, решившая наибольшее их число за минимальное время. Чемпионат ACM ICPC под эгидой компании IBM проходит каждый год с 1977 г.

Где учились политики и бизнесмены

Бизнес
Новости

Lufthansa запустит 85 дополнительных рейсов для иностранцев на ЧМ-2018

Ведомости
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Спрос на рейсы в Россию авиакомпаний Lufthansa Group в период проведения чемпионата мира по футболу вырос вдвое. Об этом сообщил директор по продажам группы в России и СНГ Дирк Гроссманн.

Для перевозки болельщиков будут запущены 85 дополнительных рейсов общей вместимостью 18 000 кресел. Часть рейсов будет выполнять лайнер Airbus A330, который может перевозить более 300 пассажиров.

Помимо регулярных рейсов будут организованы чартерные для болельщиков, летящих в Сочи, Ростов, Калининград и Самару. Их число, по словам Гроссманна, будет зависеть от итогов матчей тех или иных команд.

«В июне и июле мы видим рост бронирований из Мексики, Бразилии, Аргентины в 10 раз. Мы видим также рост из Великобритании, Испании и Франции», — отметил Гроссманн (цитата «Интерфакса»).

Также Lufthansa повезет в Россию сборную Германии, добавил представитель группы компаний. Для этого будет организован специальный чартерный рейс во «Внуково» в середине июня. 

Международный авиаконцерн Lufthansa Group включает четыре авиакомпании — Swiss International Air Lines, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Eurowings. 

Англия – в Волгограде, Панама – в Саранске: кто и где сыграет на ЧМ-2018

Стиль жизни
Новости

Фильм Ларса фон Триера покажут на Каннском фестивале впервые за семь лет

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Премьера нового фильма Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек» (The House That Jack Built) состоится на Каннском фестивале, сообщает The Hollywood Reporter.

Фильм Триера покажут в Каннах впервые за семь лет. Датскому режиссеру запретили участвовать в Каннском фестивале после того, как в 2011 г. на пресс-конференции после премьеры фильма «Меланхолия» он заявил, что симпатизирует Адольфу Гитлеру.

Новый фильм Триера покажут вне конкурсной программы. Он рассказывает о серийном убийце по имени Джек в исполнении Мэтта Диллона. Также в фильме снялись Райли Кио, Ума Турман, Бруно Ганц.

Триер является обладателем «Золотой пальмовой ветви», главный приз Каннского фестиваля он получил в 2000 г. за музыкальную драму «Танцующая в темноте».

Каннский кинофестиваль пройдет с 8 по 19 мая. Смотр откроется показом фильма иранского режиссера Асгара Фархади «Все это знают». В основную конкурсную программу вошли 17 лент, в том числе новый фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Лето», рассказывающий о Викторе Цое.

Также в основную программу конкурса были добавлены фильмы «Нож в сердце» француза Яна Гонзалеса, «Айка» казаха Сергея Дворцевого и «Дикое грушевое дерево» турецкого режиссера Нури Бильге Джейлана.

Победители юбилейного Каннского фестиваля

Финансы
Новости

ЦБ пока не увидел кандидатов на санацию среди страховщиков

Ведомости
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Центробанк в настоящее время не видит на страховом рынке ни одного кандидата для проведения финансового оздоровления, передает слова зампреда ЦБ Владимира Чистюхина «Интерфакс».

Согласно новому закону ЦБ создаст фонд консолидации страхового сектора, аналогичный такой же структуре на банковском рынке. Регулятор будет направлять фонду средства для пополнения капитала страховщика под 0% на 20 лет.

Вопрос наполнения фонда деньгами будет решаться по мере необходимости в случае принятия решения о финансовом оздоровлении какого-либо страховщика, отметил Чистюхин. Механизм санации в целом повышает доверие потребителей и инвесторов к рынку страховых услуг, констатировал зампред ЦБ.

По закону решение о санации страховщика будет принимать совет директоров ЦБ. Фонд сможет приобретать не менее 75% в проблемных страховых компаниях. ЦБ также получит право отзывать лицензию у страховщика, если компания в течение года более чем на 20% нарушит нормативные требования к финансовой устойчивости.

Политика
Новости

Великобритания может запретить продажу пластиковых трубочек и ватных палочек

Ведомости
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Правительство Великобритании рассмотрит возможность введения запрета на продажу ватных палочек, пластиковых трубочек для напитков и других одноразовых изделий из пластика. Об этом сообщает The Guardian.

Daily Mail приводит полный текст заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, с которым она готовится выступить на встрече глав правительств стран Британского содружества 19 апреля. Мероприятие пройдет в Букингемском дворце, в нем примут участие премьер-министры и президенты из 53 государств, входящих в организацию.

Ввести запрет предлагается как часть кампании по борьбе с загрязнением Мирового океана. Британский премьер в своем заявлении назвала отходы из пластика «одной из величайших экологических проблем, стоящих перед миром». 

Мэй подчеркивает, что человек засоряет пластиком один из величайших природных ресурсов Земли и меры ради будущих поколений нужно принять уже сейчас. The Guardian уточняет, что продавать одноразовые изделия из пластика могут запретить в Великобритании в 2019 г. В текущем году  власти проведут консультации по этому вопросу.

Британский министр окружающей среды Майкл Гоув в свою очередь рассказал, что британцы ежегодно выбрасывают в Мировой океан 8,5 млрд пластиковых трубочек. Люди часто смывают их в канализацию, загрязняя реки и океаны, а также создавая опасность для птиц и морских обитателей, способных проглотить эти палочки.

Власти Великобритании планируют направить 61 млн фунтов стерлингов (около $86 млн) на развитие новых технологий, чтобы решить проблему пластиковых отходов.

Час для Земли

Недвижимость
Новости

Иностранцы начали арендовать элитные особняки на Рублевке на период ЧМ-2018

Ведомости
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В апреле иностранцы заключили несколько сделок по аренде дорогостоящих загородных домов в районе Рублево-Успенского шоссе с бюджетами $70 000-150 000 в месяц на период проведения чемпионата мира по футболу, сообщила компания Knight Frank.

Арендованые дома имеют площадь в 2000 кв. м и расположены на участках земли в 1 га. Срок аренды – июнь - июль 2018 г.

По словам заместителя директора департамента элитной жилой недвижимости компании Knight Frank Олега Михайлика, арендаторы планируют приехать в Москву делегациями – с семьями, прислугой, а в городе предложения по аренде элитного жилья крупной площади нет.

В материалах компании отмечается, что, как правило, собственники супердорогих домов стоимостью от $30 млн не готовы заключать краткосрочные договоры аренды. Однако при росте цены в 1,5–2 раза от среднерыночной часть владельцев согласились сдать дома в аренду на период проведения чемпионата мира.

На текущий момент на элитном загородном рынке под аренду выставлено 388 элитных домов. В основном это коттеджи, построенные 5–10 лет назад. Стоимость аренды колеблется от $5000 до $100 000. Основной объем предложения сконцентрирован на двух направлениях – Новорижском и Рублево-Успенском шоссе.

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