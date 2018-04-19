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Россия запросила консультации в ВТО из-за пошлин США на сталь и алюминий

Россия обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с просьбой о консультациях о введенных президентом США Дональдом Трампом ввозных тарифах на алюминий и сталь. Об этом говорится в документе на сайте организации.

«Российская Федерация предлагает провести консультации как можно скорее и ожидает скорейшего ответа США для согласования даты и места проведения консультаций», - говорится в публикации.

Reuters в свою очередь пишет, что Россия потребовала через ВТО компенсацию с США за эти пошлины. Агентство отмечает, что ранее в ВТО с аналогичным требованием к США обратились Китай, Индия и Евросоюз. США утверждают, что тарифы вводятся из-за рисков для национальной безопасности и не нарушают правил ВТО. Однако Россия, Китай, Индия и Евросоюз уверены, что такие «заградительные» тарифы требуют компенсации в пользу основных стран-экспортеров со стороны США, уточняет Reuters.

Собеседник «РИА Новости» в российской делегации при ВТО пояснил, что запрос на консультации не означает начала спора, включающего вопрос компенсаций. «Это скорее обозначенная перспектива введения ответных мер при полном соблюдении правил ВТО», — объясняет он. Возможными компенсационными мерами собеседник агентства назвал снижение США тарифов по другим видам российских товаров. Если же консультации с ВТО не помогут решить вопрос, Россия получит возможность ввести собственные пошлины, отмечает источник.

Он добавил, что процедура спора предусматривается в Соглашении о специальных защитных мерах. Таким образом, если одна из стран вводит какие-то защитные меры, против которых выступает другая сторона, последняя может ответить по упрощенной процедуре. Но прежде она должна формально запросить консультации в рамках ВТО и их провести.

США ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%, в том числе из России, в конце марта. Позже Трамп приостановил действие новых сборов до 1 мая для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи и стран ЕС. Россия сочла меры США нелегитимными и пообещала отреагировать.