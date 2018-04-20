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Экономика
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Силуанов предупредил Медведева о рисках срыва бюджетного плана по дивидендам

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Министр финансов Антон Силуанов направил письмо премьеру Дмитрию Медведеву, в котором предупредил о рисках недополучения федеральным бюджетом до 204 млрд руб. дивидендов, это более половины запланированных платежей госкомпаний на 2018 г. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства, который знаком с содержанием письма.

В федеральном бюджете на 2018 г. заложены дивиденды в 379,9 млрд руб. исходя из выплаты госкомпаниями не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Однако не все госкомпании согласились ориентироваться на эту планку, пишет Силуанов. Министр приводит в пример «Газпром». Правление монополии предложило сохранить размер дивидендов на прошлогоднем уровне, направив на выплаты акционерам только 25% консолидированной чистой прибыли. Из-за этого бюджет может не получить до 78 млрд руб., указывает Силуанов.

Чтобы заставить госкомпании направить на дивиденды не менее половины прибыли, Силуанов попросил Медведева поручить Минэкономразвития и Росимуществу разработать соответствующие директивы для представителей государства в советах директоров госкомпаний.

Еще одна причина возможного срыва бюджетного плана – промежуточные дивиденды за первое полугодие 2017 г., пишет Силуанов. Такие дивиденды в прошлом году выплатили «Роснефть», «Роснефтегаз» и «Транснефть», что сказалось на их чистой прибыли по итогам 2017 г. Силуанов просит Медведева инициировать внеочередные собрания акционеров «Роснефтегаза», «Транснефти» и «Роснефти» для выплаты ими промежуточных дивидендов за первое полугодие 2018 г. в размере не меньше, чем за тот же период 2017 г.

По словам собеседника «Интерфакса», в ответ на письмо Силуанова премьер поручил своему первому заместителю Игорю Шувалову, вице-премьеру Аркадию Дворковичу, министру экономического развития Максиму Орешкину и руководителю Росимущества Дмитрию Пристанскову «вместе с Минфином внести окончательные, не подлежащие пересмотру предложения по размеру дивидендов, подлежащих уплате в 2018 г.».

Другой источник агентства в одном из ведомств утверждает, что после поручения премьера Минэкономразвития, Минфин и Росимущество в четверг получили из аппарата правительства письмо с просьбой подготовить до 7 мая предложения по размеру дивидендов.

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Экономика
Новости

Правительство рассмотрит возможность смягчения миграционных правил для таджиков

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Правительство России рассмотрит возможность смягчения миграционных правил для граждан Таджикистана, сообщил журналистам первый вице-премьер Игорь Шувалов по итогам российско-таджикской межправительственной комиссии в пятницу.

«Понимаем, что вопрос миграции для Таджикистана является чувствительным. Готовы его внимательно рассмотреть. Так, чтобы это было, с одной стороны, выгодно для Республики Таджикистан и граждан из Таджикистана, с другой стороны, чтобы это обеспечивало в полном объеме безопасность Российской Федерации», – сказал Шувалов (цитаты по «Интерфаксу»). Он отметил, с таджикской стороной достигнуты определенные договоренности.

Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода предложил освободить от регистрации в течение первых 30 дней трудовых мигрантов, прибывающих в Россию для работы на срок до 180 дней в году. «Также мы предложили рассмотреть вопрос семейного статуса мигрантов, а также вопросы пенсионного обеспечения», – добавил премьер. По его словам, российская сторона согласилась рассмотреть эти вопросы.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Москва намерена создать условия для укрепления правовой защищённости граждан Таджикистана в России.

В конце февраля посол Таджикистана в России Имомуддин Сатторов заявлял в Совете федерации, что Душанбе готовит три соглашения с Россией по проблемам миграции, не уточнив содержание этих документов. В августе 2017 г. стало известно, что власти Таджикистана надеются урегулировать с Россией вопрос пенсионного обеспечения трудовых мигрантов из республики.

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Новости

В России резко выросли продажи новостроек в этом году

Ведомости
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Количество сделок по договорам долевого участия (ДДУ) в России в I квартале 2018 г. выросло на 16%, говорится в сообщении ДОМ.РФ (бывшее АИЖК). Для сравнения, в I квартале 2017 г. продажи новостроек в России упали на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.

По подсчетам агентства, за первые три месяца 2018 г. текущего года в стране было заключено 147 100 ДДУ. Это на 10 400 больше, чем год назад (126 700 ДДУ). При этом заключении большей части договоров (65%) пришлось на десять регионов. Лидерами по числу сделок стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Рост продаж зафиксирован и на рынке вторичного жилья. Количество зарегистрированных прав по договорам купли-продажи физических лиц за первые три месяца увеличилось на 10% и составило 673 700 договоров. В I квартале 2017 г. этот показатель упал на 15% по сравнению с I кварталом 2016 г.

Ключевым фактором увеличения сделок на рынке жилья эксперты ДОМ.РФ назвали рост доступности ипотеки. Средняя ставка предложения 15 крупнейших ипотечных банков в марте 2018 г. составила 9,3% по сравнению с 10,6–11,6% в марте 2017 г. По прогнозам агентства, ставки могут снизиться до 7% в ближайшие два года.

Ранее ДОМ.РФ сообщал о новом рекорде на рынке ипотечного кредитования: за год объем выдачи жилищных кредитов России вырос на 85% и составил 600 млрд руб., из которых 240–250 млрд руб. пришлись на март.

Политика
Новости

Рогозин потребовал избежать аврала при строительстве второй очереди Восточного

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Вице-премьер Дмитрий Рогозин распорядился начать строительство второй очереди космодрома Восточный в мае, сообщает «Интерфакс». «Нам нужно с середины мая развернуть оперативный штаб на самом космодроме, чтобы все должностные лица работали там, чтобы все решения принимались на месте, чтобы бумаги туда-сюда не гоняли», – заявил Рогозин.

По его словам, это может минимизировать риск аврала, в котором достраивалась первая очередь космодрома. Надо учесть ошибки, отметил Рогозин.

К концу 2021 г. должен пройти запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» со второй стартовой площадки «Восточного». Однако по новому стартовому комплексу пока еще не получено заключение Главгосэкспертизы, отметил Рогозин.

Космодром Восточный начали строить в 2011 г. Первый старт прошел в апреле 2016 г., хотя по плану он должен был состояться годом ранее. «За последний год сделали работы, как за три предыдущих. Значит, могут, когда захотят», – писал Рогозин в Twitter в 2015 г. На строительство Восточного потратили более 120 млрд руб.

Как с Восточного запустили вторую в истории космодрома ракету

Бизнес
Новости

Шувалов сообщил о планах России выращивать сельхозпродукцию в Таджикистане

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Россия договорилась с Таджикистаном о том, чтобы выращивать на его территории сельхозпродукцию из российских семян для экспорта обратно и в третьи страны. Об этом сообщил первый вице-премьер России Игорь Шувалов.

«Мы заинтересованы в том, чтобы продукция, которая не производится в России, особенно в ранние весенние месяцы, производилась при помощи семенного фонда России в Таджикистане и поставлялась на рынок России и в другие государства», — цитирует Шувалова «Интерфакс».

Какие именно виды сельскохозяйственной продукции Россия планирует выращивать в Таджикистане, вице-премьер не уточнил.

Ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев говорил, что Россия к 2024 г. намерена довести объем экспорта агропромышленной продукции до $50 млрд.

В 2017 г. Россия экспортировала агропродукции на $20,1 млрд. Ткачев напомнил, что в 2000 г. объем экспорта российской продукции агропромышленного комплекса составлял всего $1,5 млрд.

Экономика
Новости

Титов назвал национализацию худшим сценарием для UC Rusal и экономики

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Национализация попавшей под санкции UC Rusal Олега Дерипаски стала бы худшим решением для самой компании и экономики страны, заявил «Ведомостям» бизнес-омбудсмен Борис Титов.

«Думаю, что в случае с UC Rusal будет принято другое решение, например, в партнерстве с Китаем. Оно все равно будет не оптимальным и для экономики, и для собственника, и для коллектива, но точно лучше национализации. Хуже решения представить себе я не могу», – сказал Титов.

В российской экономике мы и так наблюдаем огромный перекос в сторону госсектора и видим, что ни к чему хорошему он не приводит, отметил бизнес-омбудсмен.

«Нравится это кому-то или нет, мы живем в условиях капиталистической экономики, при которой даже стратегические предприятия и промышленные группы могут переходить под временный контроль государства только в самой крайней ситуации – военном положении, либо катастрофе огромных масштабов», – добавил Титов.

Частичную национализацию UC Rusal как вариант спасения компании предложил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал журналистам, что возможность временной национализации пострадавших от санкций компаний является одним из вариантом их поддержки. «Конечно, здесь важно принимать во внимание мнение все-таки акционеров компании, собственников компании, возможности правительства», – подчеркивал Песков. Два федеральных чиновника подтверждали «Ведомостям», что вариант национализации активов Дерипаски, в том числе UC Rusal, обсуждается в правительстве.

Второй крупнейший мировой производитель алюминия UC Rusal и другие семь подконтрольных Дерипаски компаний, а также сам бизнесмен 6 апреля включены в санкционный список минфина США (SDN-лист). Правительство пообещало помочь попавшим под санкции компаниям. Одним из вариантов поддержки UC Rusal может стать госзакупка ее продукции, говорил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Бизнес
Новости

Посольство США опровергло отказ экипажам «Аэрофлота» в записи на визу

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Посольство США в России опровергло информацию о том, что члены экипажей «Аэрофлота» не имеют возможности записаться на визовые собеседования, передает «Интерфакс». Официальный представитель американского посольства Андреа Калан заявила, что информация об этом не соответствуют действительности.

По ее словам, посольство регулярно резервирует временные интервалы для проведения собеседований с членами экипажей во всех генеральных консульствах США в России. «Довольно часто это специально выделенное время остается неиспользованным», - отметила она. По словам Калан, члены экипажей могут приходить на собеседования в специально отведенное время или «обращаться за визой в посольства и консульства в других странах».

«Аэрофлот» 20 апреля обратился в российский МИД и Минтранс из-за проблем с получением американских виз пилотами и другими членами экипажей. Пресс-секретарь авиакомпании Максим Фетисов в эфире телеканала «Россия 1» в пятницу заявил, что записать пилотов «Аэрофлота» на получение виз США «невозможно». 

Сейчас «Аэрофлот» - единственная авиакомпания, которая совершает регулярные рейсы между Россией и США. Российский МИД 19 апреля предупредил, что США и Россия могут прекратить авиасообщение из-за проблем с выдачей виз сотрудникам «Аэрофлота».

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Политика
Новости

Суд приговорил полковника СКР Максименко к 13 годам колонии

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Мосгорсуд приговорил бывшего начальника управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) полковника Михаила Максименко к 13 годам колонии строго режима. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Суд признал Максименко виновным в получении взятки в $500 000 от Захария Калашова (известен также как вор в законе Шакро Молодой). Эти деньги он получил за освобождение людей из окружения Калашова. Теперь Максименко также должен заплатить штраф в 165 млн руб. Кроме того, его лишили звания полковника юстиции и права занимать должности в органах власти. Максименко настаивал на своей невиновности.

Максименко задержали летом 2016 г. В отношении него следствие расследует как минимум четыре эпизода получения взяток, рассказывал источник «Интерфакса».

Политика
Новости

Журнал Time назвал 100 самых влиятельных людей мира

Ведомости
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Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира. Список разделен на пять категорий — «Пионеры», «Художники», «Лидеры», «Иконы» и «Титаны». Россиян в этом году в нем нет.

В категорию «Лидеры» журнал включил президента США Дональда Трампа, британского принца Гарри и его невесту Меган Маркл, премьер-министра Канады Джастина Трюдо, лидера КНДР Ким Чен Ына и других политиков. Президента России Владимира Путина в категории нет, хотя до этого он попадал в этот список четыре года подряд.

Категория «Титаны» посвящена главным реформаторам в своих отраслях. Time включил сюда основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, телеведущую Опру Уинфри, баскетболиста Кевина Дюранта и других.

Хотя россиян в списке не оказалось, российский бизнесмен, основатель DST Global Юрий Мильнер написал статью об одном из участников списка - Илоне Маске. «Предположим, что в 3000 году Time опубликует список 100 самых влиятельных людей тысячелетия. Кто из нашего поколения войдет в него?» - задается вопросом предприниматель. По его мнению, Маску это бы удалось.

«Он [Илон Маск] один из немногих людей, которые не только думают о благополучии нашей цивилизации в будущем, но и что-то делают для этого: например, готовят условия для создания жизнеспособной колонии на Марсе», - объясняет Мильнер. Бизнесмен уверен, что новаторский дух Маска в космической отрасли «перенесет человечество в следующее тысячелетие и дальше».

Time ежегодно готовит рейтинг самых влиятельных людей мира с 1999 г. Журнал также присуждает звание «Человек года». В 2007 году это звание получил российский президент.

Как выглядят самые известные журнальные обложки с Владимиром Путиным

Бизнес
Новости

Сбербанк зарегистрировал товарный знак Sbermarket

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Сбербанк 6 апреля зарегистрировал товарный знак Sbermarket. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные системы «СПАРК-Интерфакс».

Агентство отмечает, что заявка на регистрацию подавалась 25 января. В тот же день была подана заявка на регистрацию знака «Сбермаркет» на русском языке.

Банк планирует использовать этот знак в области электронной коммерции. Речь идет о сферах предоставления доступа к электронным торговым площадкам, продвижения товаров и услуг через такие площадки и в других областях.

«Использование знака после его регистрации будет осуществляться в соответствии с нормами действующего законодательства РФ в рамках определяемых направлений деятельности», - подтвердили «Интерфаксу» в пресс-службе Сбербанка.

В декабре 2017 г. Сбербанк договорился с «Яндексом» о запуске торговой площадки на базе «Яндекс.Маркета». Сбербанк и «Яндекс» планируют торговать в России, Грузии, странах СНГ и в Прибалтике. Закрытие сделки запланировано на первую половину 2018 г.

Согласно договоренностям, банк покупает вновь выпущенные акции «Яндекс.Маркета» на 30 млрд руб. (около $500 млн). На момент сделки партнеры оценили все предприятие в 60 млрд руб. без учета будущей синергии. Сбербанк и «Яндекс» будут владеть в СП равными долями, а 10% акций пойдут на опционы для поощрения сотрудников.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство сторон о создании совместного предприятия 20 марта. Служба пришла к выводу, что сделка не приведет к ограничению конкуренции.

«В России клиенты божественные» – так говорил Герман Греф

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Авто
Новости

Mercedes отзывает почти 25 000 автомобилей в России

Ведомости
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Официальный дилер Mercedes в России – АО «Мерседес-Бенц РУС» – отзывает 25 763 автомобиля Mercedes-Benz (А-/В-/С-класса и CLA-, GLA-, GLC-классов) из-за проблем с подушками безопасности. Об этом говорится на сайте Росстандарта.

Отозваны будут автомобили, проданные в 2014-2017 гг. На сайте Росстандарта перечислены VIN-коды автомобилей, подлежащих отзыву. «Причиной отзыва автомобилей является возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда», - поясняется в сообщении.

АО «Мерседес-Бенц РУС» проинформирует владельцев автомобилей о необходимости обратиться в ближайший дилерский центр путем рассылки писем и/или по телефону. Ремонтные работы будут проведены бесплатно. 

Какие автомобили предпочитают российские чиновники

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Экономика
Новости

ЦБ зафиксировал рекордно низкие инфляционные ожидания населения

Ведомости
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В апреле инфляционные ожидания россиян на год вперед впервые опустились до рекордно низких 7,8% по сравнению с 8,5% месяцем ранее, свидетельствуют данные проведенного по заказу Центробанка опроса фонда «Общественное мнение». Однако опрос проходил до всплеска волатильности на фоне ужесточения санкций США и ожидания населения могут ухудшиться, предупреждает ЦБ в комментарии «Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения».

Респонденты реже отмечали рост цен по всем категориям товаров. Согласно их ответам наиболее благоприятная динамика наблюдалась по бензину и услугам ЖКХ – цены в этих сегментах особенно беспокоили потребителей в предыдущие месяцы. Большинство опрошенных (59%) ожидают, что в следующие 12 месяцев рост цен останется на текущем уровне. Также сохранился тренд на улучшение оценок материального положения.

Но с учетом того, что опрос проводился 2–9 апреля, до увеличения курсовой волатильности на фоне объявленных 6 апреля новых санкций США и усиления геополитической напряженности, «в дальнейшем возможен временный рост инфляционных ожиданий», указывает ЦБ.

ЦБ по-прежнему считает, что в 2018 г. инфляция не превысит 4%. Однако регулятор не исключает более быстрого приближения динамики роста цен к таргету. Это в том числе будет зависеть от внешних факторов и их влияния на курс рубля, а также адаптации компаний к изменению внешних условий, отмечает ЦБ.

Инфляция в марте в годовом выражении составила 2,4%, в целом по году ЦБ ожидает роста цен на уровне 3–4%. По оперативным оценкам, рост потребительских цен за неделю апреля после объявления санкций оставался сдержанным. Влияние ослабления рубля на инфляцию будет небольшим, поскольку в последнее время чувствительность цен к курсовой волатильности снижалась, подчеркивает ЦБ: это связано в том числе с развитием импортозамещения и увеличением локализации производства отдельных товаров (например, автомобилей, а также бытовой техники и электроники).

На что россияне готовы брать микрозаймы

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