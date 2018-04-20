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Силуанов предупредил Медведева о рисках срыва бюджетного плана по дивидендам

Министр финансов Антон Силуанов направил письмо премьеру Дмитрию Медведеву, в котором предупредил о рисках недополучения федеральным бюджетом до 204 млрд руб. дивидендов, это более половины запланированных платежей госкомпаний на 2018 г. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства, который знаком с содержанием письма.

В федеральном бюджете на 2018 г. заложены дивиденды в 379,9 млрд руб. исходя из выплаты госкомпаниями не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Однако не все госкомпании согласились ориентироваться на эту планку, пишет Силуанов. Министр приводит в пример «Газпром». Правление монополии предложило сохранить размер дивидендов на прошлогоднем уровне, направив на выплаты акционерам только 25% консолидированной чистой прибыли. Из-за этого бюджет может не получить до 78 млрд руб., указывает Силуанов.

Чтобы заставить госкомпании направить на дивиденды не менее половины прибыли, Силуанов попросил Медведева поручить Минэкономразвития и Росимуществу разработать соответствующие директивы для представителей государства в советах директоров госкомпаний.

Еще одна причина возможного срыва бюджетного плана – промежуточные дивиденды за первое полугодие 2017 г., пишет Силуанов. Такие дивиденды в прошлом году выплатили «Роснефть», «Роснефтегаз» и «Транснефть», что сказалось на их чистой прибыли по итогам 2017 г. Силуанов просит Медведева инициировать внеочередные собрания акционеров «Роснефтегаза», «Транснефти» и «Роснефти» для выплаты ими промежуточных дивидендов за первое полугодие 2018 г. в размере не меньше, чем за тот же период 2017 г.

По словам собеседника «Интерфакса», в ответ на письмо Силуанова премьер поручил своему первому заместителю Игорю Шувалову, вице-премьеру Аркадию Дворковичу, министру экономического развития Максиму Орешкину и руководителю Росимущества Дмитрию Пристанскову «вместе с Минфином внести окончательные, не подлежащие пересмотру предложения по размеру дивидендов, подлежащих уплате в 2018 г.».

Другой источник агентства в одном из ведомств утверждает, что после поручения премьера Минэкономразвития, Минфин и Росимущество в четверг получили из аппарата правительства письмо с просьбой подготовить до 7 мая предложения по размеру дивидендов.