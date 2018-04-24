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Мантуров счел бессмысленным создание госструктуры для противодействия санкциям

Создание специального госоргана для помощи попавшим под санкции российским компаниям не имеет смысла, считает министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Это не какой-то орган, это люди, которые должны взаимодействовать с предприятиями, оказавшимися в тех или иных обстоятельствах. Ну, какой это орган может быть? У нас рабочих групп и комиссий предостаточно. Инструментов тоже очень много», – сказал Мантуров журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Минпромторг уже запустил государственную информационную систему промышленности – ГИСП, которая предусматривает создание электронных личных кабинетов компаний для мониторинга информации и принятия оперативных решений на уровне профильных властей, напомнил Мантуров. «Поэтому все эти инструменты есть, но ситуация сегодня далека от той критичной, которая была в период кризиса. Поэтому мы здесь с холодной головой работаем и делаем те решения, которые нужно для компаний», – заключил министр.

О том, что в правительстве будет создан специальный орган для противодействия американским санкциям, в прошлую пятницу рассказал министр финансов Антон Силуанов. Новая структура будет координировать работу всех ведомств и помогать попавшим под санкции компаниям. Ранее такую идею озвучивал президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. «Мое предложение – в порядке не могу сказать шутки – создать структуру под названием "Контрофак". Поскольку в минфине США OFAC (департамент минфина США по контролю за иностранными активами), то нам надо создать структуру "Контрофак"», – говорил он.