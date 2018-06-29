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Минтранс нашел доводы в пользу идеи Кадырова о магистрали Краснодар – Грозный

Министерство транспорта считает перспективным предложение главы Чечни Рамзана Кадырова построить высокоскоростную железнодорожную магистраль от Краснодара до Грозного, заявил журналистам замминистра транспорта Алан Лушников.

«В целом мы как министерство поддерживаем развитие высокоскоростного сообщения, – сказал Лушников (цитата по ТАСС). – Махачкала, Ставрополь, Грозный – это очень густонаселенная территория, демографически, экономически динамично развивающаяся, поэтому строительство там высокоскоростной магистрали в перспективе может дать очень серьезный мультипликативный эффект».

О том, что Кадыров написал письмо президенту Владимиру Путину с просьбой построить высокоскоростную железнодорожную магистраль в Грозный, сообщала газета «Коммерсантъ». По задумке главы Чечни, магистраль должна пройти от Краснодара до Грозного через Майкоп, Черкесск, Минводы, Нальчик и Владикавказ. Стоимость такой магистрали могла бы составить 1,2 трлн руб. Кадыров также попросил президента включить этот проект в стратегию пространственного развития до 2025 г. По данным издания, глава государства поручил министру экономического развития Максиму Орешкину и министру транспорта Евгению Дитриху рассмотреть этот вопрос.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтверждал, что тема строительства магистрали действительно поднималась. «Перспективных визионерских проектов очень много на сукне, и какие из них окажутся рентабельными и реализуемыми, может показать только их проработка в федеральных ведомствах», – отмечал представитель Кремля.