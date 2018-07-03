Эксперты назвали срок жизни будущих пенсионеров после пенсионной реформы

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Продолжительность жизни на пенсии после повышения пенсионного возраста достигнет 14 лет и 23 года для мужчин и женщин соответственно. Об этом говорится в докладе ВШЭ «Демографический контекст повышения возраста выхода на пенсию». Исходя из тенденции увеличения продолжительности жизни последних лет эти оценки являются даже заниженными, считают эксперты.
Сегодня мужчинам, которые дожили до 65 лет, при условии сохранения уровней смертности 2016 г. предстоит прожить 13,4 года, а женщинам, дожившим до 63 лет, – 19,3 года.
В докладе отмечается, что «один из главных мифов, обсуждаемых в связи с повышением пенсионного возраста, связан с использованием показателей продолжительности жизни: "будем работать до гробовой доски", "после выхода на пенсию долго не проживем", "до пенсии в России не доживает 40% мужчин"». Авторы заявляют, что «такие громкие, но неверные выводы» делаются из публикуемых Росстатом таблиц смертности и оценок ожидаемой продолжительности жизни при рождении.
В 2016 г. средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин – 66,5 года – действительно всего на 1,5 года превысила новый пенсионный возраст. У женщин продолжительность жизни – 77,1 года, что на 14 лет больше нового пенсионного возраста (63 года). Но из приведенных оценок не следует, что по достижении возраста выхода на пенсию мужчины проживут только 1,5 года, а женщины – 14 лет, подчеркивают эксперты. Они обращают внимание, что ожидаемая продолжительность жизни за 2016 г. или иной год «не относится к какому-либо реальному поколению» – этот показатель характеризует смертность так называемого условного поколения. Например, сейчас ожидаемая продолжительность жизни мужчин, доживших до 60 лет, – более 16 лет, а женщин, доживших до 55 лет, – почти 26 лет.
Авторы доклада приводят опыт других государств, отмечая, что в большинстве стран пенсионный возраст не зависит от продолжительности жизни, а в развитых государствах в прошлом пенсионный возраст и вовсе был выше средней продолжительности жизни. Эксперты подчеркивают, что Россия несколько запаздывает с повышением пенсионного возраста, и эта мера является неизбежной. «В противном случае нас ждут или огромные бюджетные расходы на пенсии за счет роста налогов и уменьшения расходов на другие социальные нужды (здравоохранение, образование), или крайне низкие пенсии», – заключают авторы доклада.
Правительство предлагает поэтапно увеличить пенсионный возраст для мужчин с нынешних 60 лет до 65 к 2028 г., для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г. Пенсионный возраст будет расти с 2019 г. каждые два года на год. В 2020 г. возраст выхода на пенсию составит 61 год для мужчин и 56 лет для женщин, в 2022 г. – 62 и 57 лет соответственно.
Как живется пенсионерам в разных странах
Depositphotos / PhotoXPress
Глобальный пенсионный индекс Natixis Global Asset Management учитывает 18 показателей, объединенных в четыре группы: материальное благополучие пенсионеров; доступ к финансовым услугам, позволяющим сохранить капитал и максимизировать пенсионный доход; медицинские услуги; качество жизни (безопасность и экологичность окружающей среды). Все показатели оцениваются от 0 до 100%
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Pixabay
Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стала Норвегия с общим индексом 86%. По уровню материального благополучия (91%) аналитики Natixis поставили эту скандинавскую страну на первое место
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Arno Balzarini / AP
Швейцария – 2-е место с 82%. Вместе с Норвегией это единственная страна, попавшая в топ-10 во всех четырех группах
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Pixabay
Германия – 7-я с 77%. Она вместе со всеми рассмотренными странами Западной Европы, Австралией, Новой Зеландией, США, Канадой и Японией имеет высокий (более 80%) показатель доступа к качественным медицинским услугам
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Maartje Blijdenstein / Reuters
В этих странах, включая Нидерланды (тоже 77% в общем рейтинге и 89% - по медицинским услугам), высокие расходы на здравоохранение в расчете на человека, высокий уровень страхового покрытия этих расходов и относительно высокая ожидаемая продолжительность жизни
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Reuters
Дания – также 77%. Высокое качество жизни важно для комфорта пенсионеров. В топ-10 по этому показателю входят семь стран из первой десятки общего рейтинга: Дания (максимум с 94%), Норвегия, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Исландия и Австралия
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Lisi Niesner / Reuters
Австрия на 13-м месте с 75%. Она входит в топ-10 по доходам на душу населения и равенству в доходах
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Petr Josek Snr / Reuters
Бывшие страны соцлагеря вполне способны обеспечивать достойную старость и при рыночной экономике. Лучше всего пенсионерам живется в Чехии (16-е место с 72%), а по их материальному благополучию страна и вовсе на 6-м месте в мире. Словения в общем рейтинге на 24-м месте (68%), Польша – на 28-м (64%), Латвия – на 34-м (57%)
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Pixabay
США занимают 17-ю позицию с 72%. Но по показателю материального благополучия они лишь на 25-м месте (57%)
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Sang Tan / AP
У Великобритании тоже 72%. Она находится на 3-м месте в мире по медицинским расходам для пожилых, обеспеченным страховкой
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DPA / ТАСС
Франция на 19-м месте с 71%. Ее невысокая позиция среди развитых стран объясняется высоким налоговым бременем, сокращающим возможности для формирования пенсионного капитала, и низким соотношением числа трудоспособных и пожилых людей (первых слишком мало, чтобы отчислять достаточно средств на обеспечение нынешних пенсионеров)
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Pixabay
Израиль с 71% на 20-м месте, но на 10-м в мире по ожидаемой продолжительности жизни
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Kim Kyung Hoon / Reuters
Дольше всех в мире люди живут в Японии (22-е место с 70%). Это объясняется в том числе тем, что она на 6-м месте по здравоохранению, но жить пенсионерам непросто: по их финансовым возможностям страна лишь на 36-м месте
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Ahn Young-joon / AP
Обратная ситуация в Корее (23-е место с 68%). Она на 6-м месте в мире по возможностям для формирования пенсионного капитала, но лишь на 26-м по медицинским услугам и на 38-м – по качеству жизни
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Petros Karadjias / AP
Кипр занимает 35-е место с 54%, прежде всего из-за финансовых сложностей. Рейтинг материального благополучия пенсионеров – лишь 44%, а их возможность приумножить капитал – 52%, что во многом объясняется последствиями кризиса, большим госдолгом, проблемами банков
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Pixabay
Траты на здравоохранение играют важную роль, отмечают авторы рейтинга, но оговариваются: на Кипре, например, они составляют четверть от расходов в США (в расчете на человека), однако киприот обычно живет на два года дольше среднего американца. Показатель медицинских услуг на острове – 62% (самый высокий из четырех групп), а качества жизни – 60%
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Mark Schiefelbein / AP
Страны БРИК – в самом конце списка. Что у них хорошо – невысокая пока зависимость пенсионеров от людей трудоспособного возраста (три страны входят в топ-10, Россия на 11-м месте), но число пожилых по сравнению с молодыми растет в России и Китае. Последний в общем зачете на 38-й позиции (50%)
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Евгений Разумный / Ведомости
Россия на 40-м месте из 43-х (45%). А по возможности сберегать и увеличивать пенсионный капитал – и вовсе на последнем с 41%, здесь важную роль играет низкое качество госуправления
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Андрей Гордеев / Ведомости
Не лучше ситуация и в здравоохранении: здесь Россия на 42-м месте с 36% (год назад – 42%). Второй год подряд сократилась ожидаемая продолжительность жизни, страна на 39-м месте по расходам на медицинское страхование и на 31-м – по расходам на здравоохранение в расчете на душу населения
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Андрей Гордеев / Ведомости
Несколько лучше обстоят дела с материальным благополучием – 47% (35-е место), хотя ситуация ухудшается: в прошлом году было 52%
Бразилия занимает 41-ю строчку (41%). У нее упали все четыре основных показателя, хотя по качеству жизни она на 11-м месте в мире. На последнем, 43-м месте, как и год назад, – Индия
22/23
Pixabay
Сегодня в мире рекордное количество людей в возрасте от 65 лет – 600 млн. По прогнозу Всемирного банка, к 2050 г. их будет 2,1 млрд и пенсионное обеспечение станет одним из самых острых социальных вопросов в ближайшие 30 лет
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Сотрудники сторонних компаний, сотрудничающих с Google, имеют доступ к письмам пользователей Gmail и изучают их в коммерческих целях, пишет The Wall Street Journal. Об этом изданию рассказали более 20 экс-сотрудников этих сторонних компаний.
Газета отметила, что еще год назад Google обещала перестать использовать содержимое писем для выявления рекламных предпочтений пользователей. Доступ к личной переписке пользователей имеет Return Path. Компания анализирует содержимое писем более 2 млн пользователей сервиса Gmail в рекламных целях. Автоматически компьютеры изучают около 100 млн писем в день, однако еще несколько лет письма вручную просматривались сотрудниками компании. Как отмечает издание, нередко программисты компании читают личные сообщения пользователей в целях улучшения алгоритмов работы специальных программ.
Сотрудники Edison Software-разработчика мобильного приложения для Gmail, также читали письма пользователей сервиса. Гендиректор компании Микаэль Бернер объяснил это необходимостью технической отладки работы приложения.
В свою очередь Google настаивает, что компания разрешает просматривать почту только тех пользователей, что дали соответствующее разрешение. Согласно данным comScore, на сегодняшний день почтой Gmail пользуются 1,4 млрд человек.
10 самых скачиваемых приложений в App Store
Максим Стулов / Ведомости
Компания App Annie провела исследование о загрузках приложений из App Store и выявила самые популярные за последние 8 лет. Компания учитывала данные с июля 2010 г. по май 2018 г., предустановленные приложения в рейтинге не учтены. По данным компании, лидером по числу загрузок стало приложение Facebook
1/10
Eric Risberg / AP
Второе – Facebook Messenger
2/10
Евгений Разумный / Ведомости
В топ-3 по числу загрузок также вошел YouTube
3/10
Marcio Jose Sanchez / AP
На четвертом месте Instagram
4/10
Dado Ruvic / Reuters
На пятом – WhatsApp
5/10
Dado Ruvic / Reuters
Далее по числу загрузок следует Google Maps
6/10
KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
Snapchat
7/10
Максим Стулов / Ведомости
Skype
8/10
Bobby Yip / Reuters
WeChat
9/10
Bobby Yip / Reuters
Замыкает топ-10 QQ – наиболее распространенный в Китае сервис мгновенного обмена сообщениями
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Гендиректор ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Солнцев написал заявление об уходе по собственному желанию. С 3 августа он покинет занимаемый пост, передает ТАСС со ссылкой на «Роскосмос». Источник госкорпорации рассказал, что временно исполняющим обязанности гендиректора назначен первый заместитель генерального конструктора – главный конструктор пилотируемых космических комплексов РКК «Энергия» Сергей Романов.
Информацию о том, что кандидатура Романова рассматривается на пост гендиректора «РИА Новости» подтвердили несколько источников в ракетно-космической отрасли.
«Команда новых руководителей, которая формируется в "Роскосмосе", очень внимательно следит за всеми предприятиями отрасли. Особое внимание уделяется оценке ситуации на значимых головных предприятиях отрасли – в Центре имени Хруничева и РКК "Энергия", – сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли. По его словам, новое руководство пришло к выводу, что нужно провести кадровые перестановки.
Солнцев пришел в РКК «Энергия» 1 августа 2014 г. на пост врио президента. В сентябре того же года на внеочередном собрании акционеров было принято решение назначить его президентом компании, с июня 2016 г. – гендиректором РКК «Энергия». С 2010 по 2014 г. Солнцев был исполнительным директором НПО «Энергомаш».
Романов работает в РКК «Энергия» с 1980 г. Он прошел путь от инженера до главного конструктора пилотируемых космических комплексов РКК «Энергия». Романов участвовал в создании станций «Салют-7» и «Мир», орбитального корабля «Буран», Международной космической станции.
Невеселые старты
Олег Урусов / ТАСС
Первая авария ракеты-носителя «Протон-М» с тремя спутниками «Глонасс-М» случилась в конце 2010 г. Из-за внештатной ситуации космические аппараты общей стоимостью около $190 млн упали в Тихий океан
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Vesti 24 / AP
Очередной неудачный запуск «Протон-М» с тремя спутниками «Глонасс-М» произошел 2 июля 2013 г. Сразу после старта ракета отклонилась от курса, упала и взорвалась вблизи места старта на семнадцатой секунде полета, образовав воронку размером порядка 200 м. После этого запуски «Протонов» были приостановлены. Причиной аварии стала неправильная установка при сборке ракеты датчиков угловых скоростей – оказалось, что они были установлены с разворотом на 180 градусов. Работников Государственного космического научно-производственного центра имени им. М. В. Хруничева привлекли к уголовной ответственности
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Андрей Моргунов / Минобороны России
В июне 2014 г. первый испытательный пуск легкой ракеты-носителя «Ангара-1.2ПП» с космодрома в Плесецке отменила автоматика, контролирующая состояние ракеты. В итоге ракета была запущена через две недели
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Роскосмос
В мае 2014 г. при запуске «Протоном-М» спутник «Экспресс АМ4Р» (на фото) не вышел на целевую орбиту из-за аварии на этапе работы третьей ступени носителя. Наиболее вероятной причиной было названо разрушение крепления подшипника турбонасоса в рулевом двигателе третьей ступени ракеты
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Роскосмос
Через год ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и мексиканским спутником связи MexSat-1 стартовала с космодрома Байконур. На 498-й секунде полета, за минуту до отделения космической головной части от ракеты-носителя, прошла команда на аварийное выключение двигателя. Это произошло над Забайкальским краем на высоте 161 км. По данным Роскосмоса, «третья ступень, разгонный блок и космический аппарат практически полностью сгорели в атмосфере». Удачный пуск ракеты-носителя состоялся лишь в конце лета
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ESA
Запуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ» с космодрома Куру во Французской Гвиане откладывали четыре раза. Изначально пуск ракеты-носителя со спутником Sentinel-1B планировался на 12 апреля, успешная попытка состоялась лишь спустя две недели
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Марина Лысцева / ТАСС
Первый запуск космической ракеты с космодрома Восточный пришлось отменить за полторы минуты до старта. Роскосмос объяснил это тем, что автоматика дала отбой пуска. Со второй попытки запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома состоялся 28 апреля
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Азербайджан начал переговоры об увеличении импорта электроэнергии из России, передает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя отдела по связям с общественностью госкомпании «Азерэнерджи» Яхьи Бабанлы.
«С азербайджанской стороны процессом переговоров руководит глава "Азерэнерджи" Этибар Пирвердиев», – уточнил он. О каких именно объемах поставок идет речь, Бабанлы не сказал.
Ранее «Интер РАО» сообщила, что с вечера 2 июля поставляет электроэнергию в Азербайджан в рамках договора об аварийной взаимопомощи. «С 23.45 вчерашнего дня мы поставляем... Идет поставка 200 МВт», – говорится в сообщении компании.
В ночь на вторник на подстанции Мингечаурской ГРЭС произошла авария из-за аномальной жары и чрезмерного потребления электричества населением. Из-за этого несколько часов Азербайджан был без электричества. Вечером 3 июля снова появились перебои с электричеством. В Баку перестал работать метрополитен.
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Сегодня, 3 июля, Госдуму посетила делегация конгресса США во главе с председателем комитета конгресса США по ассигнованиям Ричардом Шелби. И во время этого визита в Госдуме присутствовали два журналиста российского телеканала «Дождь» – ведущий Михаил Рубин и заместитель главного редактора Максим Гликин. При этом еще в марте главный редактор «Дождя» Александра Перепелова заявила, что телеканал приостанавливает работу с Госдумой и отзывает оттуда всех своих журналистов.
«Дождь», а также РБК, RTVI, Znak.com и другие СМИ объявили полный или частичный бойкот Госдуме после того, как сотрудницы трех редакций рассказали о сексуальных домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. В марте комиссия по этике провела заседание по этому вопросу, но не стала рассматривать заявления по существу. После объявления о бойкоте руководство Госдумы сообщило, что отзывает аккредитации у сотрудников СМИ, заявивших о полном бойкоте, в том числе у семи журналистов «Дождя».
Перепелова уточняла, что «Дождь» вернется в Госдуму после того, как спикер Вячеслав Володин и лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский «наведут в ней порядок».
Несколько недель назад «Дождь» обратился за восстановлением постоянной аккредитации одному из своих сотрудников, а именно Рубину, рассказал «Ведомостям» собеседник в аппарате Госдумы.
Пресс-служба Госдумы подтвердила «Ведомостям», что удовлетворила запрос «Дождя» и восстановила постоянную (годовую) аккредитацию Рубину. Гликин, уточнили в пресс-службе, запросил и получил одноразовую аккредитацию на время визита американской делегации.
Перепелова заявила «Ведомостям», что позиция «Дождя» по отношению к Госдуме не изменилась, телеканал и далее не намерен освещать мероприятия самого парламента. Однако у Рубина как у политического журналиста регулярно возникает необходимость общаться с источниками в Госдуме, для прохода в здание ему и нужна аккредитация, объяснила она: «Надеюсь, эта работа будет безопасной».
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Премьер-министр Дмитрий Медведев отправил в отставку замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексея Козырева. Копия соответствующего распоряжения опубликована на сайте правительства.
«Освободить Козырева Алексея Олеговича от должности заместителя министра... по его просьбе», - говорится в документе.
В конце июня Козырев рассказал «Ведомостям», что уже написал заявление об отставке и покинет министерство Козырев покинет 9 июля. Причин увольнения он не называл. После смены министра связи у Козырева были ожидания карьерного роста, но они не оправдались, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с ним. Козырев решил искать карьерный рост за пределами Минкомсвязи, но по-прежнему в сфере цифровой экономики, уточнил он. Другой источник «Ведомостей», знакомый с чиновниками Минкомсвязи, объяснил уход Козырева естественной ротацией команды ведомства после прихода нового руководителя.
Козырев закончил РЭА им. Плеханова. С 2001 по 2004 г. он работал в Альфа-банке. В 2012 г. Козырев пришел в Минкомсвязи на пост директора департамента развития электронного правительства. В этой должности он проработал около года. В октябре 2013 г. Козырева назначили замминистра связи.
Кто покинул правительство Медведева
Sergei Karpukhin / Reuters
Игорь Шувалов, занимавший должность первого вице-премьера
1/14
Андрей Гордеев / Ведомости
Аркадий Дворкович, занимавший должность вице-премьера, курировавшего ТЭК
2/14
Евгений Разумный / Ведомости
Александр Хлопонин, занимавший должность вице-премьера, курировавшего вопросы охраны природы, лесопромышленного комплекса, алкогольного рынка и экологии
3/14
Сергей Портер / Ведомости
Сергей Приходько, занимавший должности вице-премьера и руководителя аппарата правительства
4/14
Дарья Самсонова / пресс-служба главы Республики Крым / ТАСС
Дмитрий Рогозин, занимавший должность вице-премьера, курировавшего ОПК
5/14
Михаил Метцель / ТАСС
Александр Ткачев, занимавший должность министра сельского хозяйства
6/14
Андрей Гордеев / Ведомости
Максим Соколов, занимавший должность министра транспорта
7/14
Евгений Разумный / Ведомости
Сергей Донской, занимавший должность министра по природным ресурсам
8/14
Андрей Гордеев / Ведомости
Николай Никифоров, занимавший должность министра связи
9/14
Денис Абрамов / Ведомости
Владимир Пучков, занимавший должность руководителя МЧС
10/14
Максим Стулов / Ведомости
Михаил Мень, занимавший должность министра по делам ЖКХ
11/14
Елена Афонина / ТАСС
Лев Кузнецов, занимавший должность министра по делам Северного Кавказа
12/14
Сергей Портер / Ведомости
Александр Галушка, занимавший должность министра по развитию Дальнего Востока
13/14
Евгений Разумный / Ведомости
Михаил Абызов, занимавший должность министра по вопросам открытого правительства
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил замминистра культуры Владимира Мединского Ольгу Ярилову. До сегодняшнего дня она возглавляла в ведомстве департамент регионального развития и приоритетных проектов. Распоряжение за подписью председателя правительства размещено на официальном сайте кабинета министров.
«Назначить Ярилову Ольгу Сергеевну заместителем министра культуры Российской Федерации», - говорится в документе.
Ярилова в должности директора департамента курировала сферу туризма и региональной политики в министерстве. Также она отвечала за разработку нацпроекта «Культура», который должен быть представлен к 1 октября.
Ранее Медведев отправил в отставку первого замминистра культуры Владимира Аристархова. От должности статс-секретаря был освобожден Александр Журавский. Оба замминистра были уволены по собственному желанию.
Какие памятники архитектуры замешаны в «деле реставраторов»
А. Гордеев / Ведомости
ФСБ возбудила «дело реставраторов» в марте 2016 г. По версии следствия, бывший замминистра культуры Григорий Пирумов не позднее ноября 2012 г. создал и возглавил преступную группу для хищения средств, выделяемых на реставрацию нескольких памятников. Пирумов отвечал в министерстве за имущественные отношения и инвестиции. В деле семь эпизодов: хищение денег, выделенных на реставрацию в Новодевичьем монастыре в Москве (на фото), драмтеатре в Пскове, Иоанно-Предтеченском монастыре, Музее космонавтики в Калуге, Изборской крепости, усадьбе Асеевых в Тамбове и крепости Фридриха Великого в Калининграде
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Сергей Бобылев/ТАСС
Решение о реставрации Новодевичьего монастыря было принято в 2012 г. Крупнейшие закупки для нужд реставрации от Министерства культуры – на сотни миллионов рублей – были сделаны в 2015 г., следует из документов, размещенных на портале госзакупок. Монастырь был основан в 1524 г. и по сей день является действующим. Комплекс исторических зданий признан особо ценным объектом культурного наследия федерального значения. В 2004 г. архитектурный ансамбль Новодевичьего монастыря был включен ЮНЕСКО в список всемирного наследия человечества
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Роман Рожков / Интерпресс / ТАСС
К 1150-летию основания Изборска (под Псковом) велась масштабная реконструкция Изборской крепости. Общий объем финансирования превысил 1 млрд руб. Уголовное дело и задержание замминистра Пирумова связали в первую очередь с реставрацией памятников истории и культуры в Изборске - в частности, Труворова городища, Никольской церкви, Никольского собора и других
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Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина
В 2011 г. началась масштабная реконструкция и капитальный ремонт комплекса зданий Псковского государственного театра драмы имени А. С. Пушкина. Были выполнены фасадные работы, укреплен фундамент, заменена кровля, восстановлены исторические перекрытия, интерьеры, лестницы и лепнина
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Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина
В 2012 г. финансирование работ Министерством культуры составило почти 230 млн руб., следует из документов Счетной палаты, еще часть расходов пришлась на областной бюджет
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Ирина Дмитриева/ТАСС
Еще один памятник архитектуры в «деле реставраторов» – собор Иоанна Предтечи, расположенный в комплексе одноименного монастыря в центре Москвы на углу улицы Забелина и Хохловского переулка. Собор построен в 1879 г. по проекту архитектора Михаила Быковского, реставрация монастырского комплекса длилась последние 15 лет
6/10
Сергей Фадеичев/ТАСС
Крепость Фридриха Великого на Литовском валу в Калининграде построена в 1657 г. (на фото башня «Дона» и Росгартенские ворота). В конце 2014 г. Минкультуры заказало реставрацию трехэтажной башни «Кронпринц» и мансардного этажа оборонительной казармы крепости за 413 млн руб., информация об этом размещена на сайте госзакупок. Еще одна крупная закупка сделана весной 2016 г. на реставрацию крепости и приспособление объекта культурного наследия к современному использованию. На это было выделено 35,5 млн руб.
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A.Savin / Wikimedia
Комплекс уже реставрировался в 2011 г. (на фото постройка конца 19 в. – Фридрихсбургские ворота). Но некоторые здания крепости нуждаются в ремонте по сей день. Так, в сентябре 2017 г. в Минкультуры прошло совещание о реставрации оборонительной казармы «Кронпринц» – сейчас в комплексе находятся помещения организаций, подчиняющихся трем федеральным структурам: Министерству образования (Первый казачий университет), Минкультуры России (ГЦСИ) и Росимуществу. Предлагается распределить финансирование строительства между тремя структурами
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Музейный комплекс «Усадьба Асеевых»
Усадьба Асеевых – одно из самых известных исторических зданий Тамбова. Особняк фабриканта по проекту архитектора Льва Кекушева был построен к весне 1905 г. В послевоенное время в нем располагался санаторий. Масштабная реконструкция памятника архитектуры началась в 2009 г., восстановление велось на деньги федерального бюджета и завершилось в 2013 г. Сейчас в нем расположен музейный комплекс
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ГМИК им. К.Э. Циолковского
Закладка первого камня в строительство нового здания музея космонавтики в Калуге состоялась 12 апреля 2014 г. Открытие нового здания площадью 12 500 кв. м планировалось на конец 2016 г. Старый корпус в 4 раза меньше, и экспозиция не вмещает все экспонаты, которые пока находятся в хранилищах музея. Осенью 2016 г. строительство было заморожено, а спустя год министр культуры Владимир Мединский, осматривая стройку, пообещал достроить здание к концу 2017 г.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении руководителя Росприроднадзора Артема Сидорова. Копия документа опубликована на сайте правительства.
«Освободить Сидорова Артема Георгиевича от должности замминистра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по его просьбе», - говорится в документе.
В конце июня РБК и «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщили, что Сидоров находится в отпуске. После него он уйдет в отставку. «Ожидаем, что 4 июля станет известно имя нового руководителя, который также станет заместителем министра. В настоящее время временно исполняющим обязанности руководителя является Амирхан Амирханов», - говорил источник «РИА Новости».
В середине июня генпрокурор Юрий Чайка раскритиковал работу Росприроднадзора по борьбе с нарушениями при утилизации отходов. По его словам, служба «должным образом не обеспечивает проведение экологической экспертизы».
Сидоров возглавил Росприроднадзор 11 сентября 2015 г. До этого он на протяжении пяти лет был министром природных ресурсов Татарстана.
Как живут люди у свалки в Балашихе
Ярослав Чингаев для Ведомостей
23 июня закрыли полигон твердых бытовых отходов «Кучино» в Балашихе. Неделю назад президенту Владимиру Путину местные жители пожаловались на близкое расположение свалки к жилым домам
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Ярослав Чингаев для Ведомостей
С 6 часов утра пятницы ворота полигона закрыты, на въезде установлены бетонные блоки
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Ярослав Чингаев для Ведомостей
Деревня Фенино располагается в 200 м от свалки, что не отвечает санитарным нормам
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Ярослав Чингаев для Ведомостей
Полигон «Кучино» был открыт в 1964 г. на месте отработанного глиняного карьера
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Ярослав Чингаев для Ведомостей
Свалка площадью около 50 га видна из космоса
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Ярослав Чингаев для Ведомостей
Каждый год на полигон свозили до 600 000 т отходов как из Московской области, так и из Москвы
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Ярослав Чингаев для Ведомостей
За последние три года в Подмосковье закрыли 21 полигон из 39, заявлял после прямой линии президента губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
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Ярослав Чингаев для Ведомостей
«Сегодня все оставшиеся 18 полигонов трещат по швам. Мусор Москвы и Подмосковья - это порядка 20 млн т, которые по-прежнему утилизируются по старой технологии», - объяснял губернатор проблему с вывозом мусора
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Ярослав Чингаев для Ведомостей
По словам министра экологии и природопользования Подмосковья Александра Когана, из бюджета Подмосковья на разработку проекта рекультивации будет выделено около 50 млн руб.
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Ярослав Чингаев для Ведомостей
По словам чиновника, это будет первый рекультивируемый полигон такого масштаба
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Ярослав Чингаев для Ведомостей
В деревне Фенино для полива огородов используют воду из источника, который расположен недалеко от свалки
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Ярослав Чингаев для Ведомостей
На фото река Пехорка. Местные жители жалуются, что ее воды регулярно загрязняются, о чем свидетельствует отвратительный запах
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Ярослав Чингаев для Ведомостей
По данным СМИ, многоэтажные жилые дома, построенные в 1 км от свалки, были сданы в эксплуатацию несколько лет назад
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Ярослав Чингаев для Ведомостей
Путин во время прямой линии обратил внимание на то, что жилой дом в видеосюжете был построен рядом со свалкой уже после того, как она образовалась
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Ярослав Чингаев для Ведомостей
В тот же день Следственный комитет начал выяснять, кто разрешил построить жилье рядом с полигоном
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Ярослав Чингаев для Ведомостей
22 июня Путин на совещании с членами правительства потребовал закрыть свалку в течение месяца и велел министру природных ресурсов Сергею Донскому подготовить все необходимые для этого документы как можно скорее
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Ярослав Чингаев для Ведомостей
В тот же день губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что свалку закроют с 23 июня, а заявка на ее рекультивацию будет подана 22 июня
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Ярослав Чингаев для Ведомостей
«Мы очень хотели бы, чтобы Москва нашла альтернативную возможность, куда отвезти те отходы, которые вывозились сюда. Сюда возилось до 90% московских отходов. Вот именно на этот полигон», - заявил в пятницу министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган
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Мэрия Москвы назначила официальную дату проведения Дня города в этом году. Праздник состоится 8 сентября, передает РИА «Новости» со ссылкой на на заявление руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского.
«В соответствии с указом президента, у нас отмечается Год волонтерства, добровольчества, и поэтому приоритетом темы у нас будет "Добрая Москва" — это и традиции милосердия, и традиции, связанные с добрыми делами, традиции волонтерства», — пояснил он, отметив, что столицу к празднику украсят согласно фирменному стилю города. «Фирменный стиль — в основу его ложится тот паттерн, который мы сделали, который готовился к нашему юбилейному году», — уточнил Кибовский.
День Города в Москве традиционно отмечают в первую субботу сентября. В 2017 г. в столице праздник проводили 9 сентября.
Как в Москве отметили 870-летие города
Максим Стулов / Ведомости
День города в Москве отмечают в этом году 9 и 10 сентября
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Максим Стулов / Ведомости
Основные мероприятия проходят на площадках фестиваля «Юбилей Москвы – 870», на Тверской улице, в парках
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Максим Стулов / Ведомости
В связи с праздничными мероприятиями до утра 11 сентября Тверскую перекрыли на участке от Тверского бульвара до улицы Охотный Ряд. До 12 сентября закрыты Малый Гнездниковский и Газетный переулки.Также до 06.00 11 сентября перекрыли улицы Охотный Ряд и Моховую (от Воздвиженки до Тверской) и Театральный проезд (между Большой Дмитровкой и Петровкой)
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Максим Стулов / Ведомости
Метро и Московское центральное кольцо (МЦК) перешли на круглосуточный режим работы, указано на сайте мэрии
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Максим Стулов / Ведомости
Для празднования юбилея Москвы выбрали шесть тем: «Москва строит», «Москва созидает», «Москва изобретает», «Москва ставит рекорды», «Москва покоряет» и «Наши победы»
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Максим Стулов / Ведомости
Много внимания уделили спорту - на площадках рассказывают о знаменитых спортсменах, проводят мастер-классы, мини-соревнования, показательные выступления спортсменов
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Максим Стулов / Ведомости
«Спортивная» площадка на Охотном Ряду
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Максим Стулов / Ведомости
Основное внимание обратили на Олимпиаду-80 и предстоящий чемпионат мира по футболу, но не забыли и экстремальные виды спорта
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Максим Стулов / Ведомости
Также запланировано много театральных мероприятий
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Максим Стулов / Ведомости
Например, в программе сцены из знаковых спектаклей московских театров, выступление ансамбля «Персимфанс», художественный и скульптурный салоны, балетный класс
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В Баку из-за отсутствия электричества не работает метрополитен. Все станции метро закрыты, передает информагентство APA. «В настоящее время начаты работы по эвакуации», - заявил представитель пресс-службы метрополитена Бахтияр Мамедов. По его словам, предпринимаются меры для предотвращения нештатных ситуаций при восстановлении питания на путях. Часть поездов застряли в туннеле.
Как передает интернет-издание Oxu.Az, электричество отключилось в районе 18:50 по местному времени. Сейчас проблемы с электроснабжением наблюдаются в Сумгайыте и Мингячевире, а также в Огузском, Гахском, Сальянском районах, в Ени Ясамал и Насиминском районе Баку.
В ночь на 3 июля из-за аномальной жары и значительного увеличения потребления электроэнергии из строя вышел один из трансформаторов Мингячевирской ТЭС. В результате весь Азербайджан на несколько часов остался без света. На подстанции были незамедлительно начаты восстановительные работы. Позже сообщалось о возобновлении подачи электричества.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился создать госкомиссию для выявления причин аварии, передает AZERTAAC.
Как подсвечивают здания в разных странах мира
Phillips
В Лос-Анджелесе ровно три года назад был реализован крупнейший в мире проект по переходу на светодиодное уличное освещение. В городе было установлено 141 089 светодиодных ламп. Благодаря модернизации уличной системы освещения ежегодные расходы муниципальной казны на электричество сократились на $7 млн. Еще $2,5 млн власти города экономят на снижении расходов на эксплуатацию ламп
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Phillips
Афинский Акрополь — главная достопримечательность Греции — эффектно подсвечивается мощными прожекторами, благодаря чему сооружение приобретает несколько мистический вид
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Phillips
Гигантские 68-этажные здания Международного центра молодежной культуры в Нанкине (Китай), спроектированного Захой Хадид, имеют интеллектуальную систему освещения, придающую им космический образ. Светотехника зданий воспроизводит 16 млн цветовых оттенков, что позволяет создавать для ночного облика центра самые немыслимые световые сценарии. Любопытно, что эта система освещения потребляет настолько мало электроэнергии, что обходится владельцам зданий всего в 114 евро в день
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Christoph Mukherjee / AP
Allianz Arena в Мюнхене - домашний стадион одновременно двух футбольных клубов: самого богатого немецкого клуба Bayern Munich и одного из старейших клубов TSV 1860 Munich, играющего во Второй лиге. Когда на стадионе играет FC Bayern Munich - подсветка красная, а когда FC TSV 1860 Munich, стадион окрашивается в цвет клуба - синий
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Phillips
London Eye, или «Глаз Лондона» (на фото), — один из самых популярных аттракционов британской столицы и одно из самых крупных колес обозрения в мире (его высота - 135 м). В 2006 г. его оснастили светодиодной подсветкой с возможностью цифрового управления огнями, благодаря чему колесо имеет возможность менять цвета ночью
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Phillips
Париж стал законодателем мировой моды в светодизайне. Именно там в начале XVI в. впервые появилась подсветка улиц. Тогда мэр Парижа издал указ, предписывающий каждому жителю города от заката до восхода «держать зажженную лампу либо свечу на подоконнике окна, выходящего на улицу». С 2000 г. Эйфелева башня (на фото) освещена золотыми огнями. Правда, иногда случаются изменения в цвете башни. Например, в честь председательства Франции в Европейском союзе башня светилась синим цветом
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Д. Новожилов / Ведомости
Московские девелоперы также стараются выделить проекты светом. Так, каждое здание Московского международного делового центра «Москва-сити» в вечернее время подсвечено своим цветом - красным, желтым, зеленым. Напимер, 69-этажное здание мэрии имеет красную подсветку, башня «Россия» - тепло-желтую, «Федерация» - зеленую. При этом снизу тона будут более теплыми, а по мере приближения к венчающей части они осветляются
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Phillips
Светодиоды активно используют не только в высотном строительстве. Ими подсвечивают дорожки и малые архитектурные формы в парках, расставляют акценты на проезжей части. В 2012–2016 гг. власти Москвы выделят более 64 млрд руб., в том числе более 15 млрд руб. – в 2016 г., на подпрограмму «Развитие единой светоцветовой среды» городской коммунальной программы. На фото: парк Горького
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Е. Разумный / Ведомости
«Фасады домов на Новом Арбате, проспекте Мира, Тверской и Тверской-Ямской были оснащены оборудованием, которое позволяет создавать динамичные световые сценарии, превращая здания в огромные дисплеи», – рассказывает Марина Тыщенко, гендиректор Philips Lighting по России и СНГ. Светящиеся дома-книжки на Новом Арбате уже стали достопримечательностью – в 2012 г. на них установили светодиодные медиафасады, которые меняют цвет. А в праздничные дни на стены проецируют изображения – от снежинок до сердечек
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Phillips
У ТРК «Vegas Крокус сити» (на фото) уникальный световой образ торговой галереи – копии Times Square Манхэттена. Здесь сделан медиафасад, способный транслировать любые тексты и изображения вплоть до новостей и информации о пробках в городе
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А. Гордеев / Ведомости
Москва перенасыщена слишком ярким светом, считают специалисты. На фото: ТРЦ «Океания» на Можайском шоссе