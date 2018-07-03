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Эксперты назвали срок жизни будущих пенсионеров после пенсионной реформы

Продолжительность жизни на пенсии после повышения пенсионного возраста достигнет 14 лет и 23 года для мужчин и женщин соответственно. Об этом говорится в докладе ВШЭ «Демографический контекст повышения возраста выхода на пенсию». Исходя из тенденции увеличения продолжительности жизни последних лет эти оценки являются даже заниженными, считают эксперты.

Сегодня мужчинам, которые дожили до 65 лет, при условии сохранения уровней смертности 2016 г. предстоит прожить 13,4 года, а женщинам, дожившим до 63 лет, – 19,3 года.

В докладе отмечается, что «один из главных мифов, обсуждаемых в связи с повышением пенсионного возраста, связан с использованием показателей продолжительности жизни: "будем работать до гробовой доски", "после выхода на пенсию долго не проживем", "до пенсии в России не доживает 40% мужчин"». Авторы заявляют, что «такие громкие, но неверные выводы» делаются из публикуемых Росстатом таблиц смертности и оценок ожидаемой продолжительности жизни при рождении.

В 2016 г. средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин – 66,5 года – действительно всего на 1,5 года превысила новый пенсионный возраст. У женщин продолжительность жизни – 77,1 года, что на 14 лет больше нового пенсионного возраста (63 года). Но из приведенных оценок не следует, что по достижении возраста выхода на пенсию мужчины проживут только 1,5 года, а женщины – 14 лет, подчеркивают эксперты. Они обращают внимание, что ожидаемая продолжительность жизни за 2016 г. или иной год «не относится к какому-либо реальному поколению» – этот показатель характеризует смертность так называемого условного поколения. Например, сейчас ожидаемая продолжительность жизни мужчин, доживших до 60 лет, – более 16 лет, а женщин, доживших до 55 лет, – почти 26 лет.

Авторы доклада приводят опыт других государств, отмечая, что в большинстве стран пенсионный возраст не зависит от продолжительности жизни, а в развитых государствах в прошлом пенсионный возраст и вовсе был выше средней продолжительности жизни. Эксперты подчеркивают, что Россия несколько запаздывает с повышением пенсионного возраста, и эта мера является неизбежной. «В противном случае нас ждут или огромные бюджетные расходы на пенсии за счет роста налогов и уменьшения расходов на другие социальные нужды (здравоохранение, образование), или крайне низкие пенсии», – заключают авторы доклада.

Правительство предлагает поэтапно увеличить пенсионный возраст для мужчин с нынешних 60 лет до 65 к 2028 г., для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г. Пенсионный возраст будет расти с 2019 г. каждые два года на год. В 2020 г. возраст выхода на пенсию составит 61 год для мужчин и 56 лет для женщин, в 2022 г. – 62 и 57 лет соответственно.

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