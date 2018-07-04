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Китай призвал ЕС к совместному выступлению против торговой политики Трампа

Высокопоставленные китайские чиновники призывали власти ЕС к совместным действиям во Всемирной торговой организации (ВТО) против политики президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейских чиновников.

С такой инициативой на встречах в Брюсселе, Берлине и Пекине выступал, в частности, экономический советник председателя КНР, вице-премьер госсовета Лю Хэ, а также министр иностранных дел Китая Ван И. Вопрос обсуждался в преддверии традиционного саммита ЕС – Китай, который состоится 16-17 июля в Пекине. Собеседники рассказали, что Лю Хэ пообещал назвать конкретные отрасли, которые Китай может открыть для европейских инвестиций.

Брюссель не поддержал предложение КНР. «Китай хочет, чтобы Европейский союз объединился с Пекином против Вашингтона, принял его сторону. Мы на это не пойдем, мы им об этом сообщили», - рассказал агентству один из европейских дипломатов. Брюссель полагает, что Пекин пытается извлечь из ситуации свою выгоду и расколоть западный блок.

США ввели торговые пошлины на сталь (25%) и алюминий (10%), в том числе из ЕС и России. 22 июня ЕС ввел ответные торговые меры – 25%-ные тарифы на ряд позиций американской металлургической, машиностроительной и сельскохозяйственной продукции. Суммарные ее поставки оценивались в 2,8 млрд евро в год.

Иски к США в рамках ВТО подали, в частности, Китай, Индия, ЕС и Россия.

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