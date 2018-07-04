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Суд отменил арест топ-менеджера «Роснано»

Мосгорсуд отменил повторный арест управляющего директора по инвестиционной деятельности «Роснано» Андрея Горькова по делу о хищении денег у корпорации, передает «РИА Новости».

Горьков содержался под арестом год по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Он должен был выйти на свободу в минувшую пятницу, поскольку истек предельный срок содержания под стражей. Но следователь 7 июня возбудил новое уголовное дело и предъявил Горькову обвинение в мошенничестве на 200 млн руб. После этого Следственный комитет направил в суд ходатайство о повторном аресте Горькова до 7 августа. Басманный суд его удовлетворил.

Прокуратура выступала против нового ареста. По обоим делам «Роснано» проходит как потерпевшая сторона. Поэтому вместо возбуждения нового уголовного дела нужно было рассматривать новый эпизод, пояснил прокурор в суде.

Горьков заявил на заседании, что за все время содержания под стражей следователь к нему ни разу не приходил, «не было произведено ни одного следственного действия». Горьков настаивает, что у него не было возможности каким-либо образом влиять на инвестиционную деятельность компании. По его словам, этим занимались инвестиционные команды, а сама схема была многоступенчатой.

По первому уголовному Горьков обвиняется в злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, в период с 2011 по 2013 г. Горьков разместил от 460 млн до 740 млн руб. средств «Роснано» в банке «Смоленский» под видом расчетно-кассового обслуживания. Следователи полагают, что основной целью его действий могло быть финансирование деятельности банка.

Горькову вменяется ущерб более 738 млн руб., которых «Роснано» лишилась в связи с отзывом лицензии у «Смоленского». Обвинение указывало, что накануне отзыва лицензии из банка были выведены активы в пользу родного брата Горькова. Речь шла о недвижимости на 400 млн руб. В «Роснано» при этом арест топ-менеджера считают необоснованным.