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Инфляция в России ускорилась из-за роста тарифов ЖКХ

Недельная инфляция в России ускорилась до 0,2% с 0,1% из-за июльского повышения тарифов ЖКХ, следует из данных Росстата за 26 июня - 2 июля 2018 г. «Тарифы на коммунальные услуги увеличились на 2,1-3,1%, плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов – на 0,5%», - пишет Росстат.

В годовом выражении инфляция на 2 июля составила около 2,0% (в 2017 г. - 2,4%), в сопоставимом периоде прошлого года фиксировалась недельная инфляция 0,4%.

За прошедшую расчетную неделю не изменились цены на автомобильный бензин и дизельное топливо, а цены на пищевые продукты менялись разнонаправленно. Так, курятина подорожала на 1,7%, пшено - на 0,8%, свинина, сахар-песок, мука и маргарин - на 0,2-0,3%, но куриные яйца подешевели на 0,7%, молоко пастеризованное - на 0,2%.

Продолжалось сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию (в среднем на 1,3%). Помидоры стали дешевле на 9,2%, белокочанная капуста - на 8,9%, огурцы - на 8,3%, но морковь подорожала на 4,8%, картофель, лук и яблоки - на 0,6-1,6%.

Согласно новому прогнозу Минэкономразвития, инфляционные ожидания из-за увеличения НДС вырастут уже в этом году и население начнет потреблять впрок товары длительного пользования. Из-за этого инфляция ускорится с нынешних 2,3% годовых до 3,1% к концу 2018 г., а к концу 2019 г. превысит целевой показатель ЦБ в 4% и достигнет 4,3%. В 2020 г. рост цен замедлится до 3,8%, а затем вернется к 4%, считает министерство.