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РБК узнал о готовящейся в ВЭБе новой волне сокращений сотрудников

Внешэкономбанк (ВЭБ) по программе оптимизации штата в 2019 г. сократит численность сотрудников банка до 500 человек, передает РБК со ссылкой на источники.

Ранее ВЭБ объявил о сокращении численности сотрудников с 1800 до 1000 человек.

В пресс-службе ВЭБа «Ведомостям» заявили, что финансовый институт проводит комплексную внутреннюю трансформацию для повышением эффективности. «Сокращаются избыточные функции, непрофильное имущество, проводятся мероприятия по оптимизации штатной численности. Текущий план предусматривает сокращение численности банка в 2018 г. до 1000 человек», - напомнили в пресс-службе ВЭБа. «ВЭБ должен стать более компактным, мобильным, ориентированным на высокие стандарты инвестиционной деятельности», - добавили в пресс-службе.

О том, что ВЭБ сократит 40-50% штата, стало известно 1 июня. Как писал «Коммерсантъ», требования к производительности труда оставшихся сотрудников увеличат. Сокращение штата позволит ВЭБу сэкономить на зарплатах, аренде помещений, транспортных и других расходах, объяснял представитель госкорпорации.

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