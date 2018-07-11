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Экономика
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Китай обещал ответить на новые тарифы США

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Министерство торговли Китая считает планы США по введению 10-процентных тарифов на китайские товары на $200 млрд совершенно неприемлемыми и обещало ответить на новые инициативы Вашингтона. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ведомства. В нем уточняется, что эти действия США наносят ущерб интересам Америки, Китая и всего остального мира.

Список импортных товаров из Китая на $200 млрд в год был опубликован сегодня на сайте торгового представительства США. Он содержит около 6000 позиций. Тарифы вступят в силу через два месяца, отведенных на общественное обсуждение инициативы. Новые пошлины США, по его словам, станут «возмездием» в адрес Китая за его торговую политику, отметил торгпред США Роберт Лайтхазер.

Ранее, 6 июля США ввели ввели 25-процентные пошлины на импортные товары из Китая на $34 млрд, список будет расширен еще на $16 млрд. В тот же день Пекин ответил аналогичными мерами.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

СМИ узнали о планах ФАС проверить структуры «Роснефти» на Дальнем Востоке

Ведомости
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Сбытовые структуры «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова не снизили крупнооптовые цены на нефтепродукты на Дальнем Востоке в июне. Об этом говорится в протоколе заседания биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы от 4 июля, пишет газета «Коммерсантъ». ФАС подозревает их в уклонении от заключения договоров на поставку топлива и намерена проверить «РН-Востокнефтепродукт», «ННК-Камчатнефтепродукт» и «ННК-Приморнефтепродукт».

Цены на дальневосточных нефтеперерабатывающих заводах в регионе выше биржевых. Руководитель управления ТЭКа ФАС Дмитрий Махонин связывает это с ремонтом НПЗ. Кроме того, на Дальнем Востоке одни из самых высоких в России розничные цены на топливо. Они также росли быстрее, чем в других регионах, после того как крупные нефтяные компании в конце мая пообещали заморозить цены на АЗС. Это связано с тем, что на Дальнем Востоке только два крупных НПЗ, а среди АЗС преобладают независимые игроки, отмечает издание.

По данным ФАС, не все нефтекомпании в июне выполнили требование правительства о повышении продаж топлива на внутреннем рынке. Поставки бензина не увеличили «Татнефть», Антипинский НПЗ (New Stream), «Нефтегазхолдинг», ТАИФ, дизельного топлива – «Роснефть», «Газпром», ТАИФ, «Нефтегазхолдинг», «Фортеинвест» (владеет Орским НПЗ), приводит данные службы газета.

В «Роснефти» издание заверили, что компания выполняет требование: в июне поставки топлива на биржу выросли на 43%, до 10 000 т. в сутки, а в первом полугодии на бирже было продано 8,5% от произведенного дизтоплива при нормативе 5%.

По словам источника газеты в «Нефтегазхолдинге», мощности Хабаровского НПЗ были на максимуме в июне, а объем поставок топлива сопоставим с 2017 г. В New Stream говорят, что Антипинский НПЗ пока не запустил промышленное производство бензинов и планирует выполнить поручение «в будущем». В «Фортеинвесте» сообщили о корректировке планов по производству на Орском НПЗ в июне в связи с ремонтом. В компании также подчеркнули, что резко снизили цены на внутреннем рынке, «несмотря на экономически более привлекательную экспортную альтернативу». По словам нескольких собеседников издания в отрасли, на фоне растущих цен на нефть перенаправление поставок на внутренний рынок приводит к существенному снижению маржи переработки.

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Финансы
Новости

ЦБ отозвал лицензию у банка из топ-150

Ведомости
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Центробанк лишил лицензии самарский «Газбанк», сообщает регулятор. По величине активов на 1 июля кредитная организация занимала 134-е место в российской банковской системе.

«Газбанк» систематически проводил операции, направленные на сокрытие своего реального финансового положения и уклонение от требований об оценке принимаемых рисков, объясняет решение ЦБ. В результате на балансе банка образовались значительные проблемные активы. Кроме того, «Газбанк» нарушал законодательство о противодействии отмыванию преступных доходов и нормативные акты ЦБ.

ЦБ в течение последних 12 месяцев 11 раз применял в отношении «Газбанка» меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения. Однако руководство и собственники «Газбанка» не приняли действенных мер по нормализации его деятельности, отмечает ЦБ.

В «Газбанк» введена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Банк зарегистрирован в Самаре, является участником системы страхования вкладов.

«Газбанк» основан в 1993 г. бизнесменами из Самары Владимиром Аветисяном, Андреем Кисловым и Олегом Дьяченко.

Бизнес
Новости

Следственный комитет начал проверку на месте взрыва на руднике Алроса

Ведомости
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На месте взрыва на горно-обогатительном комбинате «Удачный» компании Алроса в Якутии начата следственная проверка. Об этом сообщает Прайм со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления по региону Надежду Дворецкую.

Несанкционированный взрыв произошел в ночь на 11 июля при подготовке к проходческим работам. В этот момент в шахте находились 174 работника. В результате взрыва погиб работник Айхало-Удачнинского специализированного шахтостроительного управления, отмечает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании. Представитель Алросы заявил, что вопрос о компенсации семье погибшего будет решен после завершения расследования.

Примерно через три часа после инцидента (в 2:09 по московскому времени) на руднике возобновились работы.

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Технологии
Новости

Минсвязи хочет снизить долю иностранных серверов во внутреннем трафике рунета

Ведомости
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К 2024 г. доля внутреннего трафика рунета, маршрутизируемого через иностранные серверы, не должна превышать 5%. Такое предложение содержится в проекте национальной программы «Цифровая экономика», который подготовило Минсвязи. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. В плане, который был утвержден в январе 2018 г., этот показатель составлял 10%.

Из проекта следует, что документ подготовлен для реализации майского указа президента, по которому к 2024 г. внутренние затраты на развитие цифровой экономики должны троекратно увеличиться по сравнению с 2017 г.

Проект нацпрограммы «Цифровая экономика» уже внесен в аппарат правительства, сообщила представитель вице-премьера Максима Акимова Алия Самигуллина. По ее словам, программа будет дорабатываться совместно с органами власти и экспертным сообществом. Итоговая версия документа должна быть представлена на рассмотрение президентского совета по приоритетным проектам до 1 октября.

Авто
Новости

«Коммерсантъ» узнал о планах регистрации новых автомобилей без посещения ГИБДД

Ведомости
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Покупатели новых машин у официальных дилеров смогут регистрировать свои транспортные средства без посещения ГИБДД. Эта инициатива содержится в финальной редакции законопроекта «О государственной регистрации транспортных средств», который комитет Госдумы по транспорту рекомендовал к принятию во втором чтении. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на текст документа. Второе чтение запланировано на 17 июля, но окончательное решение – за Советом Думы.

Чтобы избавить покупателей от визита в ГИБДД дилерам придется заключить договоры с производителями или представителями автозаводов, а также обзавестись штатом «квалифицированных сотрудников». В этом случае продавец получает статус «специализированной организации» и попадает в спецреестр. Сотрудники салона берут на себя проверку регистрационных данных на автомобиль, передают документы в ГИБДД и изготавливают номера. После получения согласия инспекторов комплект номеров передается покупателю. Услуга будет платной, регулирование предельных тарифов возложено на ФАС.

Новая процедура, по подсчетам издания, может лишить бюджет 4-5 млрд руб. в год, получаемых сейчас от пошлин при регистрации новых автомобилей – около 2000 руб. за каждый из 2-2,5 млн машин в год. Законопроект вводит два новых термина, касающихся госномеров. Государственный регистрационный номер – сочетание букв и цифр, которое будет назначать ГИБДД, и государственный регистрационный знак – металлическая пластина для нанесения символов, которую будут предоставлять изготовители. Фирмы-изготовители попадут в отдельный реестр, к ним будут предъявляться требования по охране спецпродукции. Сейчас номера для автомобилей через тендеры закупает Центр специального назначения в области безопасности движения МВД. Средняя цена номера, по данным полиции, при закупке составляет 400–500 руб.

Из финальной версии законопроекта исчез механизм, позволяющий выбирать красивые сочетания букв и цифр для номеров. В первоначальной редакции документа такая возможность была. Разработать порядок таких аукционов в 2010 г. давал Владимир Путин, работавший тогда премьер-министром. «А нам не хочется рыночных отношений», - заявил изданию решение парламентариев глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев.

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Экономика
Новости

США опубликовали новый список попадающих под пошлины китайских товаров на $200 млрд

Ведомости
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Список китайских импортных товаров на $200 млрд, на которые будут распространяться новые пошлины в 10%, опубликован на сайте торгового представительства США. В ближайшие дни он будет напечатан в правительственном вестнике Federal Register. Сами пошлины могут быть введены через два месяца. Это время отводится на общественное обсуждение инициативы Белого дома.

Под новые пошлины попадут около 6000 товарных позиций. В их числе китайские табачные изделия, химикаты, уголь, сталь и алюминий, автомобильные шины, сумки и чемоданы, бейсбольные перчатки и мешки для гольфа, корма для животных, косметика и туалетная бумага.

В заявлении торгового представительства США приводятся пояснения его руководителя Роберта Лайтхазера. По словам торгпреда, новые пошлины являются «надлежащим ответом в соответствии с разделом 301 Торгового акта для устранения вреда от промышленной политики Китая». 6 июля США ввели 25-процентные пошлины на импортные товары из Китая на $34 млрд (список товаров будет расширен еще на $16 млрд и доведен до $50 млрд). Пекин ответил аналогичными мерами «без каких-либо международно-правовых оснований», уверен Лайтхазер. Новые пошлины США, по его словам, станут своеобразным «возмездием» в адрес Китая.

Расследование против торговой политики Китая в США было начато по распоряжению президента Дональда Трампа в августе 2017 г. Его итогом стал 200-страничный документ, из которого следовало, что действия Пекина привели к хищению у американцев интеллектуальной собственности в ущерб экономике США. «Китайское правительство спонсирует прямую кражу технологий США ради коммерческой выгоды. Эти практики представляют собой экзистенциальную угрозу критическим преимуществам Америки», - напомнил торгпред США. Призывы Вашингтона прекратить эту практику и открыть китайский рынок для американской продукции, чтобы «участвовать в настоящей рыночной конкуренции», Пекин не услышал. Вместо того чтобы понять «наши законные опасения», Китай «начал возмездие» против продукции США, и «этому нет оправдания», резюмировал Лайтхазер. Дефицит в торговле с Китаем США оценивают в $500 млрд.

В сообщении торгпредства о введении новых пошлин приводятся и сроки обсуждения инициативы. До 27 июля должны быть поданы заявки на публичные слушания, которые состоятся 20-23 августа в Комиссии по международной торговле США. До 30 августа могут быть представлены заявки на повторные слушания.

В запасе у Белого дома есть план по введению пошлин еще на $300 млрд, о чем ранее заявлял Трамп. В этом случае под пошлинами кажется практически весь китайский импорт товаров, который в 2017 г. составил $505,5 млрд.

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Политика
Новости

В Азербайджане во время беспорядков убили двоих полицейских

Ведомости
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На западе Азербайджана погибли двое полицейских, пытавшихся пресечь беспорядки в городе Гяндже, где ранее произошло вооруженное нападение на главу города. Об этом говорится в сообщении МВД страны.

«В ходе несанкционированного митинга в результате ударов колото-режущими предметами убиты замначальника главного управления полиции города Гянджи Ильгар Балакишиев и замначальника Низамнской районной полиции Самад Аббасов. Задержаны 40 человек, возбуждено уголовное дело», — уточнили в МВД.

Ранее МВД по факту нападения на главу города Гянджи и его телохранителя возбудило уголовное дело. В преступлении подозревают 35-летнего гражданина России Юниса Сафарова. Он был задержан сотрудниками полиции на месте происшествия. Правоохранительные органы рассматривают нападение как «заранее спланированный теракт с целью создания в стране ажиотажа, хаоса и паники» для последующего захвата власти в стране насильственным путем. Расследование дела взял под контроль президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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Стиль жизни
Новости

Сборная Франции победила Бельгию и вышла в финал ЧМ-2018

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Сборная Франции обыграла команду Бельгии в полуфинале чемпионата мира по футболу со счетом 1:0. Матч состоялся на стадионе в Санкт-Петербурге. 

На 51-й минуте мяч в ворота бельгийской сборной отправил Самуэль Юмтити.

В финале сборная Франции сыграет с победителем пары Англия - Хорватия (игра состоится в московских «Лужниках» 11 июля). Сборная Бельгии поборется в матче за третье место 14 июля в Санкт-Петербурге.

Самые яркие фотографии матчей 1/4 финала чемпионата мира

Выбор редактора
Политика
Новости

Суд оштрафовал Алехину из Pussy Riot за уклонение от обязательных работ

Ведомости
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Мировой суд Кунцевского района оштрафовал участницу панк-группы Pussy Riot Марию Алехину за уклонение от обязательных работ, передает РИА «Новости» со ссылкой на ее адвоката Светлану Сидоркину. Суд обязал Алехину выплатить штраф в размере 400 000 руб.

«Судья признал ее виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 20.25 КоАП», — пояснила адвокат.

Ранее суд назначил Алехиной 140 часов обязательных работ за две акции протеста в этом году возле здания ФСБ. Приставы задержали Алехину 9 июля в Измайловском суде Москвы, где рассматривается иск Нижегородской исправительной колонии № 2 о защите чести и достоинства. Ответчиком является участница Pussy Riot.

В августе 2012 г. Хамовнический суд приговорил Алехину к двум годам колонии за акцию в храме Христа Спасителя. Через год ее перевели из Пермского края в Нижегородскую женскую исправительную колонию № 2. В декабре 2013 г. Алехина вышла на свободу по амнистии.

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Политика
Новости

Минобороны России опровергло сообщения о гибели российских военных в Сирии

Ведомости
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Минобороны России опровергло сообщение о том, что в Сирии в результате теракта якобы погибли российские военнослужащие, передает «Интерфакс». «Никаких потерь российских военнослужащих как в провинции Дэйр-эз-Зор, так и вообще на территории Сирийской Арабской Республики не было и нет», - заявили в российском ведомстве.

В Минобороны отметили, что некоторые СМИ со ссылкой на информационные ресурсы «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая группировка) сообщили ранее якобы о гибели в Сирии российских военных в результате теракта. В Минобороны назвали эту информацию «очередным фейком».

Сообщение об успешном теракте против «русских и сирийских военных» в СМИ появилось 9 июля. Согласно информации группировки «Вилаята Хуран», подконтрольной ИГИЛ, во время теракта недалеко от города Дураа, рядом с границей Иордании, погибли 40 и были ранены еще 20 человек.

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Политика
Новости

Экс-министр здравоохранения Дагестана заподозрен в создании ОПГ для хищений из бюджета

Ведомости
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Управление МВД по Дагестану возбудило новое уголовное дело в отношении экс-министра здравоохранения республики Танки Ибрагимова. Его подозревают в создании организованной преступной группы (ОПГ) для хищения госсредств, передает ТАСС.

«Возбуждено уголовное дело на экс-министра здравоохранения и других должностных лиц по факту мошенничества в особо крупном размере», - уточнили в МВД. Фигуранты дела подозреваются в хищениях средств республиканского и федерального бюджетов, в частности в хищении 44 млн руб. путем завышения стоимости медицинского оборудования, а также хищении 71 млн руб. при исполнении обязательств по поставке лекарств для нужд медицинских учреждений Дагестана.

Ибрагимова задержали 7 июля после обысков в его доме. Также в этот день был задержан его заместитель. 9 мая этого года Кировский суд Махачкалы отправил экс-министра под домашний арест.

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