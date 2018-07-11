Китай обещал ответить на новые тарифы США

Бизнес

Новости

СМИ узнали о планах ФАС проверить структуры «Роснефти» на Дальнем Востоке

Сбытовые структуры «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова не снизили крупнооптовые цены на нефтепродукты на Дальнем Востоке в июне. Об этом говорится в протоколе заседания биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы от 4 июля, пишет газета «Коммерсантъ». ФАС подозревает их в уклонении от заключения договоров на поставку топлива и намерена проверить «РН-Востокнефтепродукт», «ННК-Камчатнефтепродукт» и «ННК-Приморнефтепродукт».

Цены на дальневосточных нефтеперерабатывающих заводах в регионе выше биржевых. Руководитель управления ТЭКа ФАС Дмитрий Махонин связывает это с ремонтом НПЗ. Кроме того, на Дальнем Востоке одни из самых высоких в России розничные цены на топливо. Они также росли быстрее, чем в других регионах, после того как крупные нефтяные компании в конце мая пообещали заморозить цены на АЗС. Это связано с тем, что на Дальнем Востоке только два крупных НПЗ, а среди АЗС преобладают независимые игроки, отмечает издание.

По данным ФАС, не все нефтекомпании в июне выполнили требование правительства о повышении продаж топлива на внутреннем рынке. Поставки бензина не увеличили «Татнефть», Антипинский НПЗ (New Stream), «Нефтегазхолдинг», ТАИФ, дизельного топлива – «Роснефть», «Газпром», ТАИФ, «Нефтегазхолдинг», «Фортеинвест» (владеет Орским НПЗ), приводит данные службы газета.

В «Роснефти» издание заверили, что компания выполняет требование: в июне поставки топлива на биржу выросли на 43%, до 10 000 т. в сутки, а в первом полугодии на бирже было продано 8,5% от произведенного дизтоплива при нормативе 5%.

По словам источника газеты в «Нефтегазхолдинге», мощности Хабаровского НПЗ были на максимуме в июне, а объем поставок топлива сопоставим с 2017 г. В New Stream говорят, что Антипинский НПЗ пока не запустил промышленное производство бензинов и планирует выполнить поручение «в будущем». В «Фортеинвесте» сообщили о корректировке планов по производству на Орском НПЗ в июне в связи с ремонтом. В компании также подчеркнули, что резко снизили цены на внутреннем рынке, «несмотря на экономически более привлекательную экспортную альтернативу». По словам нескольких собеседников издания в отрасли, на фоне растущих цен на нефть перенаправление поставок на внутренний рынок приводит к существенному снижению маржи переработки.