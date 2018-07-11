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США опубликовали новый список попадающих под пошлины китайских товаров на $200 млрд

Список китайских импортных товаров на $200 млрд, на которые будут распространяться новые пошлины в 10%, опубликован на сайте торгового представительства США. В ближайшие дни он будет напечатан в правительственном вестнике Federal Register. Сами пошлины могут быть введены через два месяца. Это время отводится на общественное обсуждение инициативы Белого дома.

Под новые пошлины попадут около 6000 товарных позиций. В их числе китайские табачные изделия, химикаты, уголь, сталь и алюминий, автомобильные шины, сумки и чемоданы, бейсбольные перчатки и мешки для гольфа, корма для животных, косметика и туалетная бумага.

В заявлении торгового представительства США приводятся пояснения его руководителя Роберта Лайтхазера. По словам торгпреда, новые пошлины являются «надлежащим ответом в соответствии с разделом 301 Торгового акта для устранения вреда от промышленной политики Китая». 6 июля США ввели 25-процентные пошлины на импортные товары из Китая на $34 млрд (список товаров будет расширен еще на $16 млрд и доведен до $50 млрд). Пекин ответил аналогичными мерами «без каких-либо международно-правовых оснований», уверен Лайтхазер. Новые пошлины США, по его словам, станут своеобразным «возмездием» в адрес Китая.

Расследование против торговой политики Китая в США было начато по распоряжению президента Дональда Трампа в августе 2017 г. Его итогом стал 200-страничный документ, из которого следовало, что действия Пекина привели к хищению у американцев интеллектуальной собственности в ущерб экономике США. «Китайское правительство спонсирует прямую кражу технологий США ради коммерческой выгоды. Эти практики представляют собой экзистенциальную угрозу критическим преимуществам Америки», - напомнил торгпред США. Призывы Вашингтона прекратить эту практику и открыть китайский рынок для американской продукции, чтобы «участвовать в настоящей рыночной конкуренции», Пекин не услышал. Вместо того чтобы понять «наши законные опасения», Китай «начал возмездие» против продукции США, и «этому нет оправдания», резюмировал Лайтхазер. Дефицит в торговле с Китаем США оценивают в $500 млрд.

В сообщении торгпредства о введении новых пошлин приводятся и сроки обсуждения инициативы. До 27 июля должны быть поданы заявки на публичные слушания, которые состоятся 20-23 августа в Комиссии по международной торговле США. До 30 августа могут быть представлены заявки на повторные слушания.

В запасе у Белого дома есть план по введению пошлин еще на $300 млрд, о чем ранее заявлял Трамп. В этом случае под пошлинами кажется практически весь китайский импорт товаров, который в 2017 г. составил $505,5 млрд.