Минтруд назвал максимально возможный размер пенсии
После повышения пенсионного возраста в России станет возможным обеспечить страховую пенсию на уровне 40% от среднего заработка, максимум чуть более 30 000 руб., передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление замминистра труда и социальной защиты Андрея Пудова.
По его словам, Министерство труда провело расчеты и согласовало их с Международной организацией труда. Эти расчеты позволяют говорить о том, что «мы будем минимальный социальный стандарт про 40% коэффициента замещения индивидуального заработка к индивидуальной пенсии выполнять». «Даже для высокодоходных групп», – добавил он.
Потолком для расчета пенсий станет предельная величина базы для начисления страховых взносов – 1 021 000 руб. в год. Такая сумма соответствует ежемесячной зарплате сотрудника в размере около 85 000 руб. В этом случае максимально возможная страховая пенсия по старости (40% от заработка) составит приблизительно 34 000 руб.
Пудов отметил, что для расчета пенсии берется заработок на протяжении всей жизни, а не за какой-то период времени. Поэтому база для расчета пенсии оказывается меньше. В среднем по стране средняя ежемесячная зарплата составляет около 40 000 руб., что должно соответствовать пенсии (40% от заработка) в размере 16 000 руб.