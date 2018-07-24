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Инфляция в Венесуэле достигнет 1 000 000% в этом году – МВФ

Инфляция в Венесуэле в этом году достигнет 1 000 000%, а глубочайший экономический и социальный кризис в стране приведет к усилению негативных последствий для соседних стран, заявил МВФ. В блоге на сайте фонда директор департамента Западного полушария Алехандро Вернер сравнил происходящее в Венесуэле с гиперинфляцией в Германии в 1923 г. и в Зимбабве в конце 2000-х гг.

Новая оценка МВФ радикально отличается от его апрельского прогноза, когда специалисты фонда ожидали «всего» 13 000% инфляции в 2018 г. МВФ также ждет обвала ВВП на 18%, что станет третьим годом подряд, когда спад выражается двузначным числом. Из-за кризиса, развала инфраструктуры, бегства работников в стране также продолжает падать нефтедобыча. Международное энергетическое агентство не видит возможности для прекращения этого процесса, говорилось в его ежемесячном докладе в июне.

Правительство президента Николаса Мадуро, который называет причиной кризиса экономическую войну, которую США якобы ведут против Венесуэлы и боливарианской революции, намерено в августе провести деноминацию, убрав три нуля с банкнот. Однако реформа может не состояться, потому что банки не готовы выпускать новые купюры, отмечает Financial Times.