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ФАС нашла противоречия в госрегулировании цен на топливо

Введение государством регулирования цен на топливо может противоречить договоренностям в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил замруководителя Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) Анатолий Голомолзин, передает РИА «Новости».

По его словам, в договоре стран-членов ЕАЭС «закреплена договоренность о проведении скоординированной энергополитики, основанной на рыночном ценообразовании». В ФАС на рассмотрение законопроект не поступал, отметил Голомолзин. По его словам, в России, как и в других странах, цены на топливо не регулируются.

Голомолзин пояснил, что основной причиной увеличения цен на бензин в мае 2018 г. был рост акцизов. В последние годы цены на рынке топлива менялись не выше темпов инфляции, добавил он.

Во вторник, 7 августа депутаты от КПРФ Валерий Рашкин и Денис Парфенов внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о введении госрегулирования цен на бензин и дизельное топливо. По их мнению, такая мера позволит защитить потребителей от серьезных колебаний цен и резкого роста расходов на бензин.

Цены на нефтепродукты в России начали резко расти весной. Средняя розничная цена бензина в регионах увеличилась с 40 руб. (середина апреля) до 43 руб. за литр (начало июня). Правительство для стабилизации ситуации на рынке снизило акцизы на бензин (на 3000 руб. за тонну) и дизельное топливо (на 2000 руб. за тонну). Помимо этого власти отказались от запланированного на июль повышения акцизов на 700 руб.

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