ФАС нашла противоречия в госрегулировании цен на топливо

Здравствуйте, ! Мы вас узнали, так как вы зарегистрированы на сайте hbr-russia.ru. У сайтов vedomosti.ru и hbr-russia.ru теперь общая система авторизации. Для входа вы можете использовать единый логин и пароль
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Введение государством регулирования цен на топливо может противоречить договоренностям в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил замруководителя Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) Анатолий Голомолзин, передает РИА «Новости».
По его словам, в договоре стран-членов ЕАЭС «закреплена договоренность о проведении скоординированной энергополитики, основанной на рыночном ценообразовании». В ФАС на рассмотрение законопроект не поступал, отметил Голомолзин. По его словам, в России, как и в других странах, цены на топливо не регулируются.
Голомолзин пояснил, что основной причиной увеличения цен на бензин в мае 2018 г. был рост акцизов. В последние годы цены на рынке топлива менялись не выше темпов инфляции, добавил он.
Во вторник, 7 августа депутаты от КПРФ Валерий Рашкин и Денис Парфенов внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о введении госрегулирования цен на бензин и дизельное топливо. По их мнению, такая мера позволит защитить потребителей от серьезных колебаний цен и резкого роста расходов на бензин.
Цены на нефтепродукты в России начали резко расти весной. Средняя розничная цена бензина в регионах увеличилась с 40 руб. (середина апреля) до 43 руб. за литр (начало июня). Правительство для стабилизации ситуации на рынке снизило акцизы на бензин (на 3000 руб. за тонну) и дизельное топливо (на 2000 руб. за тонну). Помимо этого власти отказались от запланированного на июль повышения акцизов на 700 руб.
От Венесуэлы и до России. 10 стран с самым дешевым бензином
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Пользователи по всему миру стали жаловаться на сбой в работе поисковой системы Google во вторник вечером. Об этом свидетельствуют данные ресурса Downdetector, отслеживающего работу сайтов и приложений.
По данным сервиса, проблемы начались в 20.37 мск. 53% пользователей испытывают проблемы при входе в учетную запись, 46% жалуются на работу поисковой системы.
Большинство жалоб поступают от пользователей из США, Японии, Франции, Испании, Германии, Великобритании и Нидерландов. На сбой также жалуются и российские пользователи, находящиеся в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Воронеже, Твери и Казани.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может покинуть территорию посольства страны в Лондоне в любой момент, если при этом британская сторона будет соблюдать его права. Об этом он сказал в эфире телеканала NTN24.
«Мы вошли в контакт с его законными представителями, чтобы прийти к какому-либо соглашению, в котором должны преобладать вопросы жизни Ассанжа и международные нормы. Если мы придем к соглашению подобного рода, мы будем рады попросить господина Ассанжа покинуть посольство и подвергнуться судебному разбирательству», — пояснил Морено.
Ранее Bloomberg сообщил, что Ассанж может покинуть посольство Эквадора из-за проблем со здоровьем.
В конце июля Морено в интервью испанской газете El Pais заявлял, что в ситуации с Ассанжем необходимо найти вариант, который бы устраивал все стороны. Тогда он также сказал, что для выхода из сложившейся ситуации начаты консультации с британскими властями и представителями основателя WikiLeaks.
Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 г. Он попросил у Эквадора политическое убежище, так как опасался экстрадиции властями Швеции в США из-за деятельности в WikiLeaks. В конце марта правительство Эквадора лишило Ассанжа связи с внешним миром, так как его посты в соцсетях ставят под угрозу отношения страны с Великобританией и странами ЕС.
Как Ассанж попал в посольство Эквадора и остался там на 6 лет
Kirsty Wigglesworth / AP
Австралийский программист, журналист и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж с 2012 г. находится в здании посольства Эквадора в Лондоне. WikiLeaks – международная организация, которая с 2006 г. публикует секретную информацию, полученную из анонимных источников или при утечке данной информации. В 2010 г. ресурс опубликовал секретные документы госдепартамента США. США начали расследование в отношении Ассанжа по подозрению в нарушении закона о шпионаже
1/8
Lennart Preiss / AP
В 2010 г. Ассанж приехал в Швецию, где намеревался разместить сервер сайта WikiLeaks. Тогда же власти Швеции обвинили его в изнасиловании двух женщин. В связи с этим Ассанж перебрался в Великобританию. Через несколько месяцев суд Стокгольма принял решение о его аресте
2/8
Sean Dempsey / PA Images / Getty Images
Сам Ассанж отвергал все обвинения и называл их политически мотивированными. Ассанж неоднократно заявлял, что это расследование ведется под влиянием США, которые его преследуют за организацию сбора и публикации в открытом доступе секретных документов. Он опасался, что Швеция может передать его в США, и шесть лет назад обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище, чтобы избежать экстрадиции в Швецию
3/8
Dominic Lipinski / PA Images / Getty Images
В 2017 г. прокуратура Швеции прекратила расследование в отношении Ассанжа по подозрению в изнасиловании, ордер на его арест утратил силу. Однако британский судебный ордер на его арест продолжает действовать. Если Ассанж покинет территорию посольства, он будет арестован британской полицией за то, что нарушил постановление суда об освобождении под залог шесть лет назад и скрылся от правосудия, сообщала «Би-би-си». Ассанж опасается, что Великобритания выдаст его США
4/8
Tim Hales / AP
Сотрудники британской полиции дежурили у посольства, чтобы задержать Ассанжа, если он покинет посольскую территорию. Постоянные дежурства завершились в октябре 2015 г. и обошлись Великобритании почти в 13 млн фунтов
5/8
Sang Tan / AP
В США Ассанжу грозит до 35 лет тюрьмы или смертная казнь из-за обнародования на сайте WikiLeaks секретных документов госдепа. Его арест является приоритетом для американских властей, говорил год назад генпрокурор США. Ассанжу и другим сотрудникам сайта вменяется кража госсобственности, а также нарушение закона о шпионаже
6/8
Daniel LEAL-OLIVAS / AFP
СМИ сообщали, что Джулиан Ассанж живет в посольстве в маленькой комнате без окон и без кровати, имея из мебели только небольшой стол для работы и полки. Кроме этого в комнате стоит беговая дорожка, на которой Ассанж совершает пробежки. На фото: посольский кот Джеймс
7/8
Luke MacGregor / Bloomberg / Getty Images
В начале 2018 г. власти Эквадора предоставили основателю WikiLeaks статус натурализованного гражданина. Позже МИД Эквадора заявил, что Ассанж не может вечно укрываться в их посольстве в Лондоне. Предоставление убежища основателю WikiLeaks уже обошлось властям Эквадора в $5 млн. 27 июля президент Эквадора Ленин Морено заявил, что обсудил с британским правительством ситуацию вокруг Ассанжа. Он отметил, что Ассанжу в конце концов придется покинуть посольство
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова призвала власти стран ЕС ужесточить правила предоставления гражданства и вида на жительство в обмен на инвестиции или покупку недвижимости, передает Spiegel.
По ее словам, Еврокомиссия «очень обеспокоена» положением дел с так называемыми «золотыми паспортами», которые могут быть использованы для отмывания денежных средств и подрыва безопасности ЕС. Новые принципы предоставления гражданства в обмен на инвестиции ориентировочно будут обнародованы осенью этого года.
«Мы не хотим "троянских коней" внутри Евросоюза», — заявила Юрова.
«В последние годы все большее число стран ЕС предоставляют гражданство гражданам третьих стран, которые ранее инвестировали крупные суммы», - добавила она, отметив, что чаще всего речь идет о покупке дорогостоящей недвижимости.
В посвященном проблемам получения гражданства отчете Еврокомиссии говорится, что «золотые паспорта» чаще всего выдают Кипр, Мальта и Греция, а получателями таких документов выступают в основном россияне, граждане бывших советских республик и Китая.
Сейчас гражданство в обмен на инвестиции также можно получить в Австрии, Германии, Ирландии и Великобритании.
Как перебраться на Кипр
М. Сергеев / Ведомости
Чтобы иметь возможность получить гражданство Кипра, нужно приготовить минимум 2 млн евро ($2,3 млн). Их необходимо вложить в недвижимость на острове
1/18
Flickr
Причем жилье стоимостью не менее 500 000 евро покупатель должен сохранять в собственности до конца жизни. Это гарантирует, что податель заявления на гражданство установит и сохранит реальные связи с Кипром, считают в правительстве
2/18
Chris Ratcliffe / Bloomberg
Также можно инвестировать 2,5 млн в кипрские гособлигации и акции. В любом случае для начала нужно получить вид на жительство
3/18
Andrew Caballero-Reynolds / Bloomberg
На это уйдет минимум три месяца, затем еще несколько месяцев может понадобиться для получения гражданства
4/18
FILIP SINGER / EPA / Восток-Фото
За четыре года действия программы «гражданство в обмен на инвестиции» по ней было выдано около 2000 паспортов, говорил Bloomberg министр финансов Кипра Харрис Георгиадес
5/18
Simon Dawson / Bloomberg
Около половины получили россияне, писало в мае агентство, ссылаясь на информацию от консалтинговых компаний, помогающих клиентам в получении второго гражданства
6/18
Sean Gallup / Getty Images
В рамках программ, связанных с получением гражданства и вида на жительство, было привлечено около 4 млрд евро зарубежных инвестиций. Это соответствует 22,3% ВВП Кипра за 2016 г. (17,9 млрд евро, по данным МВФ)
7/18
Flickr
ВВП Кипра вырос в 2016 г. на 2,8% против 1,7% годом ранее, по данным МВФ. Страна оправляется от последствий кризиса, разразившегося в начале 2013 г.
8/18
Продажи жилья восстанавливаются после кризиса на Кипре, но остаются в разы ниже показателей, наблюдавшихся до мирового финансового кризиса 2007-2008 гг.
9/18
Сергей Портер / Ведомости
Экономические успехи Кипра в последние годы – во многом результат реформ, инициированных министром финансов Георгиадесом (на фото) и включавших реструктуризацию банковского сектора, меры жесткой бюджетной экономии, приватизацию
10/18
Simon Dawson / Bloomberg
Реформы быстро дали результат: уже в 2014 г. экономический спад затормозился (ВВП сократился на 1,5% против почти 6% годом ранее). Первичный профицит бюджета сейчас превышает 2% ВВП
11/18
Pixabay
Госдолг, выросший с 79,3% ВВП в 2012 г. до более чем 107% в 2014-2015 гг., начнет, по прогнозу МВФ, быстро сокращаться с 2019 г. – до 86,7% в 2022 г.
12/18
Petros Karadjias / AP
Безработица, в 2014 г. достигшая 16,2%, в этом году сократится до 11,8%, ожидает МВФ
13/18
Yiannis Kourtoglou / REUTERS
Чтобы стимулировать деловую активность и привлечь инвестиции, правительство в 2015 г. снизило налоги для компаний, физлиц и по операциям с недвижимостью
Реформы, включая снижение налогов и гражданство в обмен на инвестиции, «теперь дают результаты», сказал министр Bloomberg в апреле 2017 г.
16/18
Simon Dawson / Bloomberg
По данным Eurostat, в 2015 г. гражданство Кипра получили 3300 человек (в общей сложности, не только за инвестиции). В Италии, например, этот показатель составил 178 000, в Великобритании – 118 000, в Испании – 114 400, во Франции – 113 600, в Германии – 110 100
17/18
Neil Hall / REUTERS
Паспорт гражданина страны, входящей в Евросоюз, дает возможность безвизового въезда в остальные 27 стран ЕС, а также еще в 119 государств
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Котировки американского производителя электромобилей Tesla подскочили почти на 8% во вторник до уровня $371 за бумагу после сообщения ее основателя и руководителя Илона Маска о возможности выкупа компании. «Думаю о выводе Tesla с биржи при $420 (за акцию). Финансирование обеспечено», - сообщил аккаунт Маска.
«Неясно, насколько это серьезно, учитывая историю неожиданных твитов Маска, также компания пока не предоставила комментариев», - отмечает агентство Reuters. Котировки быстро отскочили от пика.
Затем основатель Tesla уточнил, что в случае если компания станет частной, не думает о контрольной доле сам и не ожидает, что ее приобретет кто-то из акционеров. «При любом сценарии продавать акции не намерен», - сообщил Маск.
Сегодня же Financial Times написала, что Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии с начала года приобрел от 3% до 5% акций Tesla. Объем инвестиций оценивается в $1,7-2,9 млрд. Также стало известно о начале набора персонала на крупный сборочный завод компании под Шанхаем.
Как выглядят грузовик и спорткар Tesla
Alexandria Sage / Reuters
Гендиректор Tesla Motor Илон Маск представил в Калифорнии электрический седельный тягач Tesla Semi, который будет выпущен в 2019 г. Пробег на одной зарядке обещан до 500 миль (805 км), аккумуляторы и двигатели рассчитаны на ресурс 1 млн миль (1,6 млн км)
1/11
Tesla
Компания пообещала общие эксплуатационные расходы электрогрузовика на 20% меньше, чем у дизельных тягачей, с учетом всех затрат на арендные платежи, страхование и техническое обслуживание, пишет The Wall Street Journal. На фото версии с высокой и стандартной кабиной, в высокой водитель может встать в полный рост
2/11
Alexandria Sage / Reuters
Стоимость Semi пока не называется. Компания сообщила, что начала принимать депозиты по $5000 за грузовик
3/11
Tesla
Кабина Tesla Semi отличается от традиционных тягачей — кресло водителя расположено по центру, боковые зеркала заменяют 15-дюймовые экраны, полукруглое ветровое стекло ударопрочное
4/11
Tesla
Грузовик частично унифицирован c первой массовой моделью Tesla Model 3 – у него выдвижные ручки дверей от седана, он приводится в движение четырьмя двигателями от Model 3, экраны также применяются в седане
5/11
Alexandria Sage / Reuters
Сюрпризом стала одновременная с тягачом премьера второго поколения модели родстера Tesla. Родстер был первым серийным автомобилем Tesla, выпущенным в 2008 г.
6/11
Alexandria Sage / Reuters
По словам гендиректора Tesla, второе поколение родстера появится через год после грузовика и станет самым быстрым серийным автомобилем с разгоном 1,9 с до 60 миль/ч (96 км/ч) и запасом хода 620 миль (998 км)
7/11
Tesla
«Вождение спортивного автомобиля с бензиновым мотором покажется после нового родстера Tesla управлением куском яичного пирога с паровым двигателем», - пообещал Маск
8/11
Alexandria Sage / Reuters
Максимальная скорость машины будет превышать 250 миль/ч (402 км/ч)
9/11
Alexandria Sage / Reuters
Tesla скоро начнет принимать заказы на спорткар, базовая версия кторого будет стоить $200 000, а депозит составит $50 000
10/11
Alexandria Sage / Reuters
Компания собирается выпустить первую партию новых родестеров в версии Founders Series ограниченным тиражом 1000 штук с ценой $250 000. Чтобы получить такой электромобиль, нужно внести залог $5000, а остаток перечислить в течение следующих 10 дней, т. е. сделать полную предоплату
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Минюст предложил внести изменения в ст. 285 Уголовного кодекса России (УКР) «Злоупотребление должностными полномочиями», а также расширить перечень должностных лиц, подпадающих под действие главы 30 УКР «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления». Паспорт проекта, разработкой которого занимается Минюст, размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Если законопроект будет принят, то в перечень должностных лиц главы 30 УКР включат граждан, «выполняющих организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции» в организациях, доля в которых прямо или косвенно (через одно или несколько юрлиц) принадлежит государству. Пояснительная записка к законопроекту на портале правовых актов не опубликована.
Минюст занимается разработкой данного законопроекта во исполнение Национального плана противодействия коррупции на 2018 – 2020 гг., утвержденного указом президента Владимира Путина от 29 июня 2018 г.
В нынешней редакции ст. 285 УК под определение «должностные лица» подпадают граждане, которые временно либо на постоянной основе наделены функциями представителя власти. Помимо этого ответственность по данной статье также наступает для россиян, осуществляющих организационные или административные функции в органах местного самоуправления, государственных или муниципальных учреждениях, а также в госкомпаниях, контрольный пакет акций (50% + 1 акция) которых принадлежит государству.
В главе 30 УК перечислены такие преступления должностных лиц, как халатность, злоупотребление полномочиями, их превышение, подлог, посредничество при мошенничестве, а также нецелевое расходование средств.
Кто из лидеров государств был осужден или находился под следствием
Ian Langsdon / REUTERS
20 марта 2018 г. экс-президента Франции Николя Саркози задержали в Нантере по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 г., сообщили Le Monde, Mediapart и Reuters со ссылкой на источники. Он был президентом Франции с 2007 по 2012 г. После ухода с поста президента Саркози стал фигурантом нескольких расследований, связанных с источниками финансирования его предвыборной кампании. Его подозревают в получении средств от ливийского лидера Муаммара Каддафи, $50 млн от Ливийской джамахирии. В 2012 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что Каддафи лично рассказывал ему о передаче Саркози $100 млн
1/16
Ahn Young-joon / AP
В февраля 2018 г. суд Южной Кореи приговорил экс-президента страны Чой Сун Силь к 20 годам тюрьмы и штрафу в размере $16,6 млн. Она была признана виновной в коррупции, взяточничестве, злоупотреблении служебным положением и разглашении гостайны
2/16
Paulo Whitaker / REUTERS
В июле 2017 г. бывшего президента Бразилии, 71-летнего Луиса Инасиу Лулу да Силву, федеральный суд Куритибы приговорил к девяти с половиной годам тюрьмы. Экс-президента страны признали виновным в «пассивной коррупции и отмывании денег», а также в получении взятки в $1,2 млн
3/16
Claudio Santisteban / Zuma / TASS
В Аргентине идет судебный процесс над экс-президентом страны Кристиной Фернандес де Киршнер. Ее обвиняют в преступном сговоре с целью хищения бюджетных средств, причастности к махинациям в центробанке Аргентины, незаконном обогащении и коррупции
4/16
Mary Altaffer / AP
В феврале 2018 г. Перу официально запросило у США экстрадиции бывшего президента страны Алехандро Толедо. Власти Перу просили США выдать Толедо еще в начале 2017 г. В феврале 2017 г. суд в Перу выдал ордер на арест Толедо. Его подозревают в получении взяток на сумму $20 млн от бразильской строительной компании. В коррупции по этому же делу подозревают и нынешнего президента Перу Пабло Кучински
5/16
Ben Curtis / AP
В мае 2012 г. специальный суд по Сьерра-Леоне приговорил бывшего президента Либерии, 64-летнего Чарльза Тейлора, к 50 годам тюремного заключения. Бывший диктатор, находившийся у власти с 1997 по 2003 г., признан виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности, в том числе в подстрекательстве и причастности к пыткам, убийствам и изнасилованиям
6/16
Chen Cheng / Imago / TASS
В преступлениях против человечности обвинялся действующий президент Кении Ухуру Кениата. Прокуроры Международного уголовного суда подозревали его в преступлениях против человечности во время политического кризиса в Кении в 2007-2008 гг., однако суд признал его невиновным. В марте 2017 г. Кениату переизбрали президентом Кении на второй срок
7/16
Максим Стулов / Ведомости
На Украине в отношении бывшего президента страны Виктора Януковича расследуют дело о госизмене и пособничестве российским властям
8/16
Fritz Reiss / AP
В 2011 г. суд приговорил экс-президента Франции Жака Ширака (1995-2007 гг.) к двум годам тюрьмы условно по делу о создании фиктивных рабочих мест в то время, когда он занимал пост мэра Парижа. Ширака признали виновным в злоупотреблении доверием и полномочиями, растрате общественных средств
9/16
Uriel Sinai / AP
В марте 2011 г. окружной суд Тель-Авива признал бывшего президента Израиля Моше Кацава (2000-2007 гг). виновным в непристойном поведении, сексуальных домогательствах и изнасиловании подчиненной, а также в попытках воспрепятствовать правосудию. Суд приговорил его к семи годам тюрьмы
10/16
REUTERS
В марте 2017 г. отстраненный от власти в 2011 г. бывший президент Египта Хосни Мубарак вышел на свободу после шести лет тюрьмы. После «арабской весны» он был осужден за коррупцию и растрату 125 млн египетских фунтов ($16 млн)
11/16
Eraldo Peres / AP
Президентом Египта после Мубарака стал Мухаммед Мурси. Однако у власти он был недолго. Прокуратура Каира обвинила его в беспорядках, из-за которых власти лишился Мубарак, и в шпионаже в пользу Катара. Суд приговорил Мурси к пожизненному заключению
12/16
REUTERS
Фидель Кастро был приговорен к 15 годам тюрьмы за участие в попытке свержения возглавлявшего Кубу диктатора Фульгенико Батисты. В 1955 г. переизбранный на новый срок Батиста амнистировал осужденного. В 1959 г. Кастро возглавил страну после революции
13/16
Faleh Kheiber /REUTERS
Саддама Хусейна свергли с поста президента Ирака после военного вторжения США. Суд признал его виновным в массовом убийстве в 1982 г. жителей одной из иракских деревень. Хусейна приговорили к смертной казни. В декабре 2006 г. приговор был приведен в исполнение
14/16
Д. Гришкин / Ведомости
В 2014 г. прокуратура Грузии предъявила бывшему президенту Михаилу Саакашвили заочные обвинения в растрате бюджетных средств на личные нужды и превышении полномочий во время разгона протестов в ноябре 2007 г. Власти Грузии уже несколько лет безуспешно пытаются объявить Саакашвили в международный розыск по линии Интерпола
15/16
Michael Kooren / REUTERS
Бывший президент ЮАР Нельсон Мандела более 25 лет провел в тюрьме. Его приговорили к пожизненному заключению в 1964 г. за участие в заговоре с целью совершения госпереворота. 17 из 27 лет заключения Мандела провел в одиночной камере
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Депутаты от КПРФ Валерий Рашкин и Денис Парфенов внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, предполагающий введение госрегулирования цен на бензин и дизельное топливо. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.
Законопроектом предлагается установить с 2019 г. предельную цену на топливо. По мнению авторов проекта закона, подобная мера позволит защитить потребителей от серьезных колебаний цен и резкого роста расходов на бензин. «Причины роста цен на горюче-смазочные материалы на внутреннем рынке России носят преимущественно не рыночный характер, а связаны с реализацией налогового маневра, предусматривающего одновременное повышение налога на добычу полезных ископаемых и снижение экспортных пошлин на нефть. Эта мера привела к тому, что экспортный рынок стал премиальным относительно внутреннего рынка и внутренние цены на нефтепродукты выросли», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Резкий рост цены на нефтепродукты наблюдался в России весной и в начале лета этого года. Средняя розничная цена бензина в регионах увеличилась с 40 руб. (середина апреля) до 43 руб. за литр (начало июня). Правительство предприняло несколько мер для стабилизации ситуации на рынке. В частности, с 1 июня государство снизило акцизы на бензин (на 3000 руб. за тонну) и дизельное топливо (на 2000 руб. за тонну). Помимо этого правительство отказалось от намеченного на июль повышения акцизов на 700 руб.
От Венесуэлы и до России. 10 стран с самым дешевым бензином
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Состояние здоровья голодающего в колонии украинского режиссера Олега Сенцова ухудшилось, сообщил телеканалу «Громадське» адвокат Дмитрий Динзе по итогам посещения своего доверителя.
По данным защитника, у Сенцова сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также наблюдается очень низкий пульс, около 40 ударов в минуту. Динзе отметил, что у Сенцова плохо с сердцем и его два раза пытались уговорить уехать в больницу. Однако он отказывается от госпитализации и намерен продолжать голодовку.
Сенцов не согласился на перевод в гражданскую больницу Лабытнанги, поскольку, как объясняет Динзе, «заведующий реанимационным отделением агрессивно к нему относится и, вероятнее всего, может только навредить ему». Режиссер также против перевода в какую-либо больницу, «поскольку просто не выдержит этапирования и может умереть».
Режиссер начал голодовку в колонии с 14 мая, требуя освободить всех украинских политзаключенных из российских тюрем. В конце июля Европейский суд по правам человека призвал Россию предоставить Сенцову лечение в стационарном медицинском учреждении, а самому режиссеру предложил прекратить голодовку.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Басманный суд Москвы наложил арест на имущество главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, обвиняемого в превышении полномочий, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.
Ходатайство следователя удовлетворено. «Суд наложил обеспечительный арест на имущество обвиняемого», — сказала Царева, уточнив, что обеспечительные меры были приняты в отношении половины дома и земельного участка, автомобиля Mercedes, банковского счета и зарплатной карты.
Ранее Следственный комитет в отношении Шестуна возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Следствие считает, что Шестун в 2008-2014 гг. необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка. В результате этих действий государству был нанесен ущерб в размере 62,8 млн руб.
Шестун не признает вину. По его мнению, уголовное преследование связано с предстоящими выборами и его желанием переизбираться на пост главы района. Чиновник утверждает, что проданные участки используются по назначению — на них возводятся три больших торговых центра и другие объекты.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Минкомсвязи предлагает внести изменения в закон «Об информации», дополнив список оснований для досудебной блокировки интернет-сайтов «обоснованием и оправданием экстремистской и (или) террористической деятельности». Проект изменений опубликован на сайте проектов нормативных актов.
Министерство указывает, что в существующей редакции закона досудебная блокировка по решению Генпрокуратуры применима только только при выявлении фактов призыва к осуществлению экстремистской деятельности. «Ограничение доступа к иной информации экстремистского и террористического толка осуществляется в рамках статьи 15.1 вышеуказанного закона только по решению суда, что не позволяет осуществлять блокировку сайтов оперативно», - пишет Минкомсвязи.
Смысл, который министерство вкладывает в понятие «оправдание терроризма», в опубликованном сводном отчете не уточняется.
В начале года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил дать властям право блокировать экстремистские сайты во внесудебном порядке, сославшись на успешный опыт Китая. Обжаловать действия госорганов можно будет в суде, уточнил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что эти вопросы «безусловно, подлежат глубокой проработке», но не стал конкретизировать позицию Кремля.
Право Генпрокуратуре требовать блокировки интернет-сайтов с призывами к массовым беспорядкам, экстремизму и несанкционированным митингам дал так называемый «закон Лугового», принятый в 2014 году.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Доходность накоплений «молчунов» (оставивших свои деньги в Пенсионном фонде России) по расширенному портфелю под управлением Государственной управляющей компании (ГУК) Внешэкономбанка (ВЭБ) по итогам первого полугодия 2018 г. составила 6,42%. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.
Таким образом, доходность превысила инфляцию (за первые полгода – 2,1%) в 3-4 раза. Доходность по портфелю госбумаг традиционно оказалась еще выше – 9,03%.
При этом доходность продолжала снижаться по сравнению с предыдущими аналогичными периодами вслед за инфляцией. Например, в первом полугодии 2017 г. доходность по расширенному портфелю составила 8,81%, а в первом полугодии 2016 г. – 11,54%.
ГУК по умолчанию управляет пенсионными накоплениями граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или НПФ. На ВЭБ приходится большая часть денег более чем 40 млн «молчунов». Госкорпорация формирует два портфеля – расширенный, менее консервативный портфель (1,679 трлн руб.) и более консервативный портфель государственных ценных бумаг (29,3 млрд руб.). В последний накопления граждан переводятся после соответствующего письменного обращения.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Басманный суд Москвы наложил арест на жилой дом, квартиру и земельный участок экс-директора департамента управления имуществом Минкультуры Бориса Мазо, передает ТАСС. В начале июня суд заочно арестовал бывшего чиновника по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК). По информации следствия, Мазо сейчас находится за границей.
«Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и арестовал земельный участок, жилой дом, квартиру, расположенные в Московской области и принадлежащие Мазо», - уточнила пресс-секретарь суда Юнона Царева.
17 мая 2018 г. бывшего замминистра культуры Григория Пирумова и бизнесмена Никиту Колесникова задержали по новому уголовному делу (до этого они были осуждены по так называемому «делу реставраторов»). Их обвиняют в мошенничестве на 450 млн руб. при строительстве комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа. Фигурантом этого дела также является Мазо. Ранее суд арестовал Пирумова и Колесникова до 16 октября.
Следствие считает, что Пирумов, Мазо и Колесников заключили госконтракт без намерения исполнять его. Большая часть полученных в качестве аванса денег они перечислили подконтрольным им компаниям. Эрмитаж в рамках этого уголовного дела заявил иск о компенсации на сумму более 856 млн руб.
Ранее суд признал Пирумова, Колесникова и Мазо виновными по «делу реставраторов». Их обвиняли в хищениях около 164 млн руб. при заключении контрактов на реставрацию различных культурных объектов. В октябре прошлого года суд приговорил Пирумова к 1,5 года колонии и штрафу в 300 000 руб. Пирумов был освобожден в зале суда, так как отбыл срок заключения, будучи под стражей во время следствия. Мазо также приговорили к реальному сроку и освободили в зале суда. Колесникова тогда осудили на пять лет лишения свободы условно.
Какие памятники архитектуры замешаны в «деле реставраторов»
А. Гордеев / Ведомости
ФСБ возбудила «дело реставраторов» в марте 2016 г. По версии следствия, бывший замминистра культуры Григорий Пирумов не позднее ноября 2012 г. создал и возглавил преступную группу для хищения средств, выделяемых на реставрацию нескольких памятников. Пирумов отвечал в министерстве за имущественные отношения и инвестиции. В деле семь эпизодов: хищение денег, выделенных на реставрацию в Новодевичьем монастыре в Москве (на фото), драмтеатре в Пскове, Иоанно-Предтеченском монастыре, Музее космонавтики в Калуге, Изборской крепости, усадьбе Асеевых в Тамбове и крепости Фридриха Великого в Калининграде
1/10
Сергей Бобылев/ТАСС
Решение о реставрации Новодевичьего монастыря было принято в 2012 г. Крупнейшие закупки для нужд реставрации от Министерства культуры – на сотни миллионов рублей – были сделаны в 2015 г., следует из документов, размещенных на портале госзакупок. Монастырь был основан в 1524 г. и по сей день является действующим. Комплекс исторических зданий признан особо ценным объектом культурного наследия федерального значения. В 2004 г. архитектурный ансамбль Новодевичьего монастыря был включен ЮНЕСКО в список всемирного наследия человечества
2/10
Роман Рожков / Интерпресс / ТАСС
К 1150-летию основания Изборска (под Псковом) велась масштабная реконструкция Изборской крепости. Общий объем финансирования превысил 1 млрд руб. Уголовное дело и задержание замминистра Пирумова связали в первую очередь с реставрацией памятников истории и культуры в Изборске - в частности, Труворова городища, Никольской церкви, Никольского собора и других
3/10
Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина
В 2011 г. началась масштабная реконструкция и капитальный ремонт комплекса зданий Псковского государственного театра драмы имени А. С. Пушкина. Были выполнены фасадные работы, укреплен фундамент, заменена кровля, восстановлены исторические перекрытия, интерьеры, лестницы и лепнина
4/10
Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина
В 2012 г. финансирование работ Министерством культуры составило почти 230 млн руб., следует из документов Счетной палаты, еще часть расходов пришлась на областной бюджет
5/10
Ирина Дмитриева/ТАСС
Еще один памятник архитектуры в «деле реставраторов» – собор Иоанна Предтечи, расположенный в комплексе одноименного монастыря в центре Москвы на углу улицы Забелина и Хохловского переулка. Собор построен в 1879 г. по проекту архитектора Михаила Быковского, реставрация монастырского комплекса длилась последние 15 лет
6/10
Сергей Фадеичев/ТАСС
Крепость Фридриха Великого на Литовском валу в Калининграде построена в 1657 г. (на фото башня «Дона» и Росгартенские ворота). В конце 2014 г. Минкультуры заказало реставрацию трехэтажной башни «Кронпринц» и мансардного этажа оборонительной казармы крепости за 413 млн руб., информация об этом размещена на сайте госзакупок. Еще одна крупная закупка сделана весной 2016 г. на реставрацию крепости и приспособление объекта культурного наследия к современному использованию. На это было выделено 35,5 млн руб.
7/10
A.Savin / Wikimedia
Комплекс уже реставрировался в 2011 г. (на фото постройка конца 19 в. – Фридрихсбургские ворота). Но некоторые здания крепости нуждаются в ремонте по сей день. Так, в сентябре 2017 г. в Минкультуры прошло совещание о реставрации оборонительной казармы «Кронпринц» – сейчас в комплексе находятся помещения организаций, подчиняющихся трем федеральным структурам: Министерству образования (Первый казачий университет), Минкультуры России (ГЦСИ) и Росимуществу. Предлагается распределить финансирование строительства между тремя структурами
8/10
Музейный комплекс «Усадьба Асеевых»
Усадьба Асеевых – одно из самых известных исторических зданий Тамбова. Особняк фабриканта по проекту архитектора Льва Кекушева был построен к весне 1905 г. В послевоенное время в нем располагался санаторий. Масштабная реконструкция памятника архитектуры началась в 2009 г., восстановление велось на деньги федерального бюджета и завершилось в 2013 г. Сейчас в нем расположен музейный комплекс
9/10
ГМИК им. К.Э. Циолковского
Закладка первого камня в строительство нового здания музея космонавтики в Калуге состоялась 12 апреля 2014 г. Открытие нового здания площадью 12 500 кв. м планировалось на конец 2016 г. Старый корпус в 4 раза меньше, и экспозиция не вмещает все экспонаты, которые пока находятся в хранилищах музея. Осенью 2016 г. строительство было заморожено, а спустя год министр культуры Владимир Мединский, осматривая стройку, пообещал достроить здание к концу 2017 г.