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Минфин оценил возможность введения санкций в отношении госдолга России

Минфин скептически воспринял возможность введения санкций США в отношении госдолга России. По мнению ведомства, такие новости болезненны для иностранных держателей облигаций федерального займа (ОФЗ). В США ранее уже обсуждали возможность распространения санкций на российский госдолг. Однако эти обсуждения так ни к чему и не привели, передает позицию министерства «РИА «Новости».

Сейчас российский финансовый рынок снова оказался под давлением из-за новостей о законодательных инициативах американских парламентариев, «предполагающих существенное расширение антироссийских санкций, распространение их в том числе на суверенные облигации России», уточнили в ведомстве.

Ранее американский минфин заявил, что подобная мера будет иметь негативный эффект для американских инвесторов.

На прошлой неделе группа республиканцев и демократов внесла на рассмотрение конгресса США законопроект «Акта о защите США от агрессии Кремля от 2018 г.». Он предполагает расширение санкционного режима в отношении России, в частности ограничения против госдолга, жесткие санкции против ведущих российских банков. Сам законопроект на сайте конгресса пока не опубликовали.

Санкционный режим в отношении России власти США хотят расширить из-за якобы продолжающихся попыток Москвы вмешаться в выборы в США, а также из-за ситуации в Сирии и на Украине. Один из авторов законопроекта – Линдси Грэм заявил ранее, что новые ограничения станут «самыми тяжелыми из когда-либо введенных».