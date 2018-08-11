Экономика

Новости

Эрдоган заявил о готовности Турции перейти на расчеты в национальных валютах

Турция готовится перейти на расчеты в национальных валютах в торговле со своими крупнейшими партнерами — Китаем, Россией, Ираном и Украиной. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство «Анадолу». Если страны Европы тоже заходят избавиться от «оков» доллара, то Анкара готова и с ними вести торговлю в национальных валютах, добавил он.

Турция не приемлет миропорядок, при котором миру объявлена экономическая война, а на страны оказывают давление угрозой введения санкций, заявил Эрдоган. «Те, кто пытается свести счеты с Турцией и наносят удар ниже пояса, должны помнить, что в мире нет ни одного политика и ни одной страны, которые добились бы успеха, проводя враждебную политику в отношении Анкары», — сказал президент. Любой, кто стал причиной страданий турецкого народа, рано или поздно ответит за это, подчеркнул он.

Эрдоган добавил, что Турция не изменит свою политику по Сирии и Ираку под давлением санкций. «Ничто не заставит Турцию отказаться от своих целей в экономике, отступиться от борьбы с терроризмом», — заявил президент.

В пятницу курс турецкой лиры к доллару упал до исторического минимума. Только с начала недели курс лиры снизился примерно на 20%, а за последние 12 месяцев — более чем на 40%.

Одна из главных причин ослабления лиры — сомнения инвесторов в независимости центробанка Турции от Эрдогана и его нестандартные взгляды на денежную политику. Усугубляет положение Анкары ее конфликт с Вашингтоном. В начале августа США ввели санкции против министров юстиции и внутренних дел Турции. В ответ Эрдоган распорядился заморозить счета двух американских министров.

Конфликт Турции и США связан с делом задержанного турецкими властями американского пастора Эндрю Брансона. Протестантский пастор был арестован в прошлом году по обвинению в пособничестве Рабочей партии Курдистана и организации FETO (обе запрещены в Турции). Последнюю Анкара считает организатором попытки госпереворота, предпринятой в 2016 г.

В среду турецкая делегация посетила Вашингтон для проведения переговоров, но сторонам не удалось договориться об освобождении Брансона и уладить конфликт. После этого президент США Дональд Трамп объявил о планах удвоить пошлины на металлы из Турции.

Последствия мятежа военных