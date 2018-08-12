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Минфин оценил вклад августовского ослабления рубля в инфляцию

За последние несколько дней рубль упал по отношению к доллару на 4%, сообщил первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов. По его мнению, дальнейшее ослабление рубля может привести к росту инфляции в России на 0,5 процентного пункта в годовом выражении.

При этом Силуанов отметил, что инфляция сегодня находится на низких уровнях. «Если брать годовую инфляцию, то динамика составляет 2,5%, наш целевой показатель — 4%. То есть, в принципе, подушка безопасности есть», — сказал министр в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» (цитата по «Интерфаксу»).

Силуанов добавил, что падение рубля не сильно скажется на ценах на потребительские товары, поскольку в магазинах стало больше продукции российского производства.

Рубль на этой неделе упал по отношению к доллару и евро на новостях о новых антироссийских санкциях со стороны США. Курс доллара, установленный Центробанком России на понедельник, составляет 66,9 руб./$, что на 60 коп. выше предыдущей отметки — 66,3 руб./$. Курс европейской валюты на понедельник составляет 76,7 руб./евро — на 10 коп. ниже курса на пятницу (76,8 руб./евро).

Комментируя текущую ситуацию, Силуанов допустил переход на национальные валюты при торговле нефтью, поскольку доллар, по его словам, становится ненадежным инструментом для расчетов в международной торговле.

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