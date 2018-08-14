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СМИ узнали о предложении Минэкономразвития повысить тарифы ЖКХ в два этапа

В 2019 г. Минэкономразвития предлагает повысить тарифы на ЖКХ в два этапа. Об этом пишет РБК со ссылкой на предложения министерства направленные в Минэнерго, Минстрой и Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

По действующему закону тарифы индексируются раз в год – 1 июля, а на 1 января они не могут быть выше, чем на 31 декабря предыдущего года. Из этих условий чиновники просят сделать исключение из-за повышения НДС с 18% до 20%. Предложение министерства должно предотвратить «негативные тарифные последствия».

По предложению Минэкономразвития, с 1 января тарифы должны повыситься на 1,7%. По подсчетам чиновников, именно так вырастет совокупный платеж граждан за коммунальные услуги из-за роста НДС. Тогда с 1 июля 2019 г. повышение может составить не 4%, а 2,4%. Министерство отмечает, что совокупный рост платы не превысит целевую инфляцию. В 2019 г. по прогнозам министерства она может составить 4,3%.

Из-за повышения НДС расходы коммунального комплекса в 2019 г. могут вырасти на 16 млрд руб., отмечают в министерстве. Коммунальщики обязаны платить НДС уже с начала года, но не смогут сразу включить эти расходы в счет платы населению. Это с менее 1% средств, которые он получит при дополнительной индексации с июля 2019 г., указывает МЭР.

В Минэнерго, Минстрое и ФАС заявили, что предложения сейчас прорабатываются. Окончательные позиции в ведомствах пока не сформированы.