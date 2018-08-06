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Минстрой посоветовал не беспокоиться из-за влияния роста НДС на тарифы ЖКХ

Рост платы за услуги ЖКХ ограничен, поэтому гражданам не стоит беспокоиться из-за повышения НДС, заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

«Граждане у нас защищены [ограничением] роста платы, поэтому если даже это [повышение НДС] отразится на тарифах, то граждан зря беспокоить не нужно», – сказал Якушев (цитата по ТАСС). Он подчеркнул, что плата населения за услуги ЖКХ ограничена «вне зависимости от тарифа».

Якушев отметил, что сейчас Минстрой совместно с Минэкономразвития прорабатывает вопрос влияния повышения НДС на стоимость коммунальных услуг.

Ранее газета «Известия» сообщила, что Минэкономразвития предложило повысить тарифы ЖКХ на 2 процентных пункта вслед за увеличением НДС с 2019 г. с 18 до 20%. В пресс-службе министерства газете пояснили, что такая мера необходима для неухудшения положения ресурсоснабжающих организаций. Минстрой подтвердил изданию возможность повысить тарифы ЖКХ на 2% с будущего года.

Ассоциация «ЖКХ и городская среда», в свою очередь, указывала, что рост НДС без повышения тарифов принесет коммунальным службам до 100 млрд руб. убытков и приведет к росту долгов до 1,5 трлн руб.